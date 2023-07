Ce drepturi ai dacă avionul are întârziere. Ce trebuie să-ți ofere compania de zbor

Sunt din ce în ce mai frecvente situațiile în care avionul are întârziere mare. Numeroși călători stau cu orele în aeroporturi, dacă zborul lor este anulat și așteaptă alte curse. O întârziere de o oră este acceptabilă, dar când avionul întârzie 3 sau 6 sau peste 10 ore, ai dreptul la anumite compensații.

Toți călătorii știu că au dreptul la unele recompense sau beneficii dacă avionul are întârziere. Cu toții am experimentat întârzieri mari cel puțin o dată, dar mulți dintre noi acceptăm situația și renunțăm la orice demers împotriva companiei aeriene.

Călătoria cu avionul trebuie să fie sigură, se respectă anumite condiții și restricții, trebuie să fii atent la ce ai voie și ce nu ai voie să iei în avion, dar ai și drepturi în cazul în care compania aeriană nu respectă orarul de zbor.

Unii dintre noi am trecut prin situații absurde în care locul nostru din avion a mai fost vândut și altui călător. Alții am pierdut conexiuni importante, pentru că avionul a avut întârziere mare și am fost obligați să stăm pe aeroport câte o zi întreagă până la următorul zbor de legătură.

Pentru întârzieri mari și pierderea zborurilor de legătură ești îndreptățit să soliciți o compensație, iar legile ne ajută în acest sens. Dar pentru a obține mai ușor drepturile stipulate în lege, este bine să iei legătura cu un avocat specializat sau cu o firmă care se ocupă de litigiile aeriene.

Drepturile călătorilor pe cursele aeriene

Legile europene protejează călătorii, au efect în cadrul Uniunii Europene, iar cadrul legislativ concret este Regulamentul 261/2004 al Comisiei Europene. Conform acestui pachet de legi, există anumite norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare sau a anulării/ întârzierii prelungite a zborurilor.

Iată care sunt drepturile esențiale pe care trebuie să te bazezi, atunci când ești nevoit să soliciți o compensație.

Compensații dacă avionul are întârziere

În general, întârzierile de o oră sau cel mult de două ore sunt acceptate, mai ales dacă avionul are întârziere din cauza organizărilor de pe aeroport. Dacă întârzierea este mult mai mare, ai dreptul la asistență din partea companiei aeriene.

Când zbori cu avionul, înainte de toate ai dreptul să fii informat prompt asupra întârzierilor, iar compania aeriană trebuie să anunțe în mod regulat călătorii de situația zborurilor, adică să transmită pe ecranele din aeroport câte minute sau ore întârzie îmbarcarea.

Vei avea anumite drepturi în situatia in care operatorul de transport aerian anticipează întârzierea unui zbor peste ora de plecare de mai mult de:

2 ore, în cazul zborurilor de mai puţin de 1500 de kilometri (zbor tip 1);

3 ore, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare (în interiorul UE) de peste 1500 de km şi al oricăror altor zboruri cuprinse între 1500 şi 3500 de km (zbor tip 2);

4 ore, în cazul zborurilor din afara UE ce depășesc 3500 de kilometri (zbor tip 3);

Conform legislației, în cazul întârzierii zborului, ai dreptul să primești gratuit mâncare, gustări şi răcoritoare, direct proporțional cu timpul de așteptare.

5 ore întârziere îți vor aduce despăgubiri bănești în funcție de tipul de zbor și de paguba pe care o suferi.

Aceste despăgubiri reprezintă costul biletului, la prețul de achiziție pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate și pentru partea sau părțile deja efectuate, în cazul în care zborul «devine inutil în raport cu planul de călătorie inițial», împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare inițial, cât mai repede posibil.

Compensații dacă zborul tău este anulat



În cazul anularii zborului, dacă nu ești anunțat din timp și nu ți se oferă variante alternative de zbor (vezi articolul 5 din Regulamentul 261/2004), pe lângă costul biletului, conform legislației, mai poți primi despăgubiri pentru inconvenientele cauzate, după cum urmează:

Pentru zborurile tip 1: până la 250 EUR;

Pentru zborurile tip 2: până la 400 EUR;

Pentru zborurile tip 3: până la 600 EUR.

Ai dreptul să primești acești bani în numerar, prin transfer bancar, ordin de plată sau cec. Numai cu acordul tău scris, compensația se poate oferi în bonuri de călătorie sau alte servicii. Operatorii sunt obligați să te compenseze în termen de șapte zile.

Cu alte cuvinte, sumele pe care le poți primi ca despăgubire variază de la 250 până la 600 de euro per pasager, în funcție de cât de mare era distanța călătoriei:

– 250 euro pentru zboruri pe distanțe sub 1500 de km

– 400 euro pentru zboruri pe distanțe între 1500 – 3500 km

– 300 euro pentru zboruri pe distanțe de peste 3500 km (cu întârziere între 3 și 4 ore)

– 600 euro pentru zboruri pe distanțe de peste 3500 km (cu întârziere de minimum 4 ore)

Ce drepturi ai dacă zborul se amână cu o zi

În cazul în care avionul are întârziere de o zi, în cazul în care cursa ta este anulată, iar următoarea cursă este abia a doua zi, compania de zbor este obligată să te ajute cu o cazare decentă. Conform legii, operatorul aerian trebuie să îți ofere cazare peste noapte, nu să dormi în aeroport, și să plătească totodată transportul către hotel și de la hotel spre aeroport, a doua zi.

Pe lângă transport și cazare, ai dreptul și la un voucher pentru alimente pentru ziua respectivă, în care ești nevoit să rămâi într-o țară străină.

Companiile aeriene care se supun legislației UE

Nu toate companiile aeriene se supun regulamentului Comisiei Europene. Compensațiile prevăzute mai sus pot fi solicitate în următoarele situații

1. În cazul în care compania aeriană este înregistrată în Uniunea Europeană (de exemplu Air France, KLM, Lufthansa, British Airways, Ryanair, Wizzair, Blue Air, LOT, Austrian Airlines, TAP, TAROM si altii)

2. În cazul în care zborul decolează de pe un aeroport din Uniunea Europeană, chiar dacă respectiva companie aeriană nu este înregistrată în Uniunea Europeană (de exemplu zboruri Qatar Airways, Air Canada, Air Serbia, FlyDubai, EL AL, Aeroflot, Pegasus sau Turkish Airlines care pleacă din România)

Ce țări sunt cuprinse în lege pentru compensații

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 acoperă tot teritoriul aerian UE:

Austria, Letonia, Belgia, Lituania, Bulgaria, Luxemburg, Cehia, Malta, Cipru, Polonia, Croația, Portugalia, Danemarca, Regatul Unit, Estonia, România, Finlanda, Slovacia, Franța, Slovenia, Germania, Spania, Grecia, Suedia, Irlanda, Țările de Jos, Italia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Elveția, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Guadelupa, Insula Réunion, Saint-Martin, Madeira, Azore, Insulele Canare.

Vei primi o compensație pentru orice zbor întârziat care pleacă din Uniunea Europeană, indiferent dacă zborul are că destinație finală o țară din interiorul Uniunii Europene sau nu. Totodată, poți primi compensații pentru un zbor întârziat operat de o companie aeriană UE, chiar dacă punctul de pornire este în afara Uniunii Europene (atâta timp cât destinația finală este în Uniunea Europeană).

Situații în care nu poți cere compensații

Sunt multe cazurile în care avionul are întârziere, dar nu poți cere compensație și trebuie să te adaptezi situației ca atare. În primul rând, este vorba de condițiile meteo, de situațiile excepționale care afectează pregătirea aeronavei sau de condițiile de securitate de pe aeroport.

În condițiile în care compania de transport aerian poate dovedi că întârzierea prelungită a fost cauzată de împrejurări excepționale, de forță majoră, împrejurări ce nu au putut fi evitate indiferent de măsurile luate, atunci ea nu va acorda nicio compensație călătorilor.

Cu alte cuvinte, situațiile generate de condițiile meteo nefavorabile (ninsoare abundentă, vânt puternic sau viscol, ceață densă, etc) nu permit pasagerilor să-și ceară drepturile discutate mai sus.

Ce drepturi ai pe cursele aeriene din Statele Unite ale Americii

Companiile aeriene americane nu sunt obligate să îți ofere despăgubiri sau compensații în cazul în care avionul are întârziere. Adesea, pentru a compensa măcar parțial pierderea, companiile aeriene oferă pasagerilor vouchere de călătorie, mile de zbor și upgrade-uri în cadrul programelor de loialitate, dar acest lucru nu reprezintă o regulă generală și depinde definitiv de hotărârea companiilor aviatice.

În cazul în care ești blocată la bordul avionului timp de 2 ore sau mai mult, ai drepturi de bază, pe care personalul este dator să le respecte: dreptul la hrană, apă și acces la o baie.

Dacă aceste întârzieri depășesc 3 ore pentru zborurile pe teritoriul SUA și 4 ore pentru zborurile internaționale, compania aeriană trebuie să-ți permită să părăsești avionul, dacă nu există un pericol real pentru viață în afara avionului.

Membrii echipajului sunt datori să te informeze despre situația întârzierii la fiecare 30 minute.

Pentru zborurile internaționale, cel mai bine este să verifici dacă ești eligibil la o compensație în baza Convenției de la Montreal. În cazul în care un zbor întârziat ce are ca una dintre destinațiile finale SUA a inclus o oprire în Europa, Regulamentul (CE) nr. 261/2004 schimbă situația. În acest caz, poți fi eligibil pentru a primi o compensație.

Compensații pentru zboruri întârziate în Turcia

Se pot primi unele compensații și pentru zborurile care pleacă din Turcia și au ca destinație România sau orice alt stat al Uniunii Europene. Compensațiile sunt în funcție de durata întârzierii.

– 2 sau mai multe ore, distanța de 1500 km și pentru zborurile interne;

– 3 sau mai multe ore de întârziere zbor, pentru distanțe între 1500 și 3500 km;

– 4 sau mai multe ore, pentru zboruri peste 3500 km.

În cazul în care întârzie un zbor intern în Turcia și pierzi conexiunea către România, spre exemplu, compania aeriană te poate despăgubi cu suma de 100 de euro de pasager.

Pentru zborurile internaționale întârziate, poți primi următoarele compensații:

250 de euro în lire turcești pentru toate zborurile întârziate de 1500 de kilometri sau mai puțin;

400 de euro în lire turcești pentru toate zborurile întârziate între 1500 și 3500 kilometri;

600 de euro în lire turcești pentru toate zborurile întârziate mai lungi de 3500 kilometri.

Dacă avionul are întârziere în Turcia și obții o compensație, aceasta poate fi plătită în numerar, prin transfer bancar, ordin de plată sau cecuri bancare. Cu toate acestea, în cazul consimțământului scris al pasagerului, compensația poate fi plătită și cu vouchere de călătorie și/sau alte servicii.