Kuala Lumpur – obiective turistice și curiozități

Românii caută tot mai multe destinații exotice pentru vacanță, iar Kuala Lumpur atrage turiștii ca un magnet datorită dezvoltării sale uimitoare. Capitala Malaeziei este un oraș fantastic, în care arhitectura din viitor și tehnologia sofisticată pun și mai mult accentul pe cultură și tradiții pline de culoare.

Pentru cei mai mulți turiști europeni, simbolul de necontestat al orașului Kuala Lumpur rămân cele două turnuri gemene Petronas, cu o înălțime de 300 de metri, fiind a patra structură ca înălțime din lume.

Multe obiective din Kuala Lumpur sunt cu adevărat impresionante și impunătoare, iar orașul oferă numeroase atracții pentru turiști, locuri enigmatice și curiozități colorate cu povești și legende.

Malaezia este o țară cu o frumusețe deosebită, iar Kuala Lumpur este cel mai important capitol din procesul de evoluție uimitoare prin care a trecut acest stat aflat în sud-estul Asiei.

Kuala Lumpur – istoria unui oraș născut din noroi

Numele acestui oras poate fi tradus drept: „confluența noroioasă”, „estuar noroios” sau orașul „noroios”, nume pe care l-a primit datorită numeroaselor zone umede și mlăștinoase care înconjurau pe vremuri primele așezări din Valea Klang.

În zilele noastre, Kuala Lumpur este cel mai mare oraș al Malaeziei și capitala statului, reședința Parlamentului Federal. Orașul propriu-zis ocupă o suprafață de 243 km² și are o populație estimată de peste 1,6 milioane de locuitori. Dar regiunea Marele Kuala Lumpur, cunoscută sub numele de Valea Klang, este o aglomerare urbană de aproape 7,2 milioane de locuitori. Această regiune a cunoscut cea mai rapidă creștere la nivelul țării, în ceea ce privește populația și dezvoltarea economică.

În regiunea asiatică, Kuala Lumpur este considerat unul dintre puținele orașe alfa, nu doar pentru că este capitală și găzduiește reședința oficială a regelui din Malaezia, ci datorită progresului fulminant din ultimii ani. Orașul a devenit un adevărat model de dezvoltare și civilizație, îmbinând cele mai îndrăznețe linii arhitecturale și inovații tehnologice, cu frumusețea cartierelor tradiționale.

Ridicat la rangul de oraș abia în anul 1897, Kuala Lumpur a cunoscut o creștere rapidă. A fost separat de statul Selangor în anul 1977, pentru a deveni un teritoriu federal. Kuala Lumpur este acum unul dintre cele trei teritorii federale ale Malaeziei. Orașul în sine este o enclavă în cadrul statului Selangor, pe coasta de vest a Malaeziei peninsulare, iar locuitorii lui sunt numiți Klites.

Începând cu anii 1990, orașul a găzduit multe competiții sportive internaționale, evenimente culturale și politice, inclusiv „Jocurile Commonwealth” din 1998 și un Grand Prix de Formula 1.

Kuala Lumpur este deservit de două aeroporturi: The Kuala Lumpur International Airport (KLIA) în Sepang, principalul aeroport internațional al Malaeziei, și aeroportul Abdul Aziz Shah în Subang.

Obiective turistice în Kuala Lumpur

Când ieși la plimbare pe străzile din Kuala Lumpur pur și simplu vei trece de nenumărate ori din prezentul cu linii futuriste în trecutul plin de culoare al orașului. Inima orașului este definită vizual de emblematicele Turnuri Gemene Petronas, care, cu cele 88 de etaje, sunt cele mai înalte clădiri gemene din lume și o viziune a arhitecturii moderne îndrăznețe.

Pe de altă parte, Sri Mahamariamman este cel mai vechi templu hindus din Malaezia, fațada sa fiind un totem colorat al iconografiei. Dacă vrei să faci cumpărături, vei trece de asemenea de la mega-mall-uri strălucitoare la piețe locale, unde negocierea și artizanatul merg mână în mână.

Turnurile Petronas

La începuturile anilor 2000, acești zgârie nori plini de birouri au fost cele mai înalte clădiri din lume. Chiar dacă, între timp, au ajuns pe locul 4, ele rămân la fel de impresionante și îndrăgite de locuitorii orașului. Turiștii le pot admira de la distanță, dar le pot vizita contra unei sume modeste.

La Petronas, poți face o plimbare la înălțime pe Sky bridge – podul care conectează etajele 41 și 42 – cel mai înalt din lume de acest fel. El se află la 170 de metri de sol și are 56 de metri lungime. Tot la Petronas poți admira orașul de la etajul 86, unde este puntea de observare.

Primul turn este ocupat de compania Petronas și filialele ei, iar cel de al doilea turn găzduiește sediilor unor companii de renume internațional din Asia și America.

Bukit Bintang – sufletul orașului

După ce vizitezi turnurile Petronas, te poți îndrepta către zona centrală, cea mai colorată, complicată și complexă zonă a oralului. Aici este un paradis al cumpărăturilor și vei găsi mall-uri moderne, cu prețuri piperate, dar și vânzători ambulanți, magazine vechi și tarabe unde poți negocia tot felul de produse locale și obiecte de artizanat.

Tot în centru, trebuie să te plimbi pe Jalan Alor, o stradă faimoasă pentru preparatele culinare delicioase, la fel de bune în localurile tradiționale, dar și la vânzătorii ambulanți, care îmbină tot felul de rețete și arome asiatice, indiene și malaeziene.

Piața Pasar Seni

Dacă tot ești pus pe cumpărături și degustare de produse, poți ajunge și în Piața Centrală sau Pasar Seni. Renovată în anul 1980, piața acoperită este un adevărat bazar plin de farmec, în care vei găsi cele mai interesante suveniruri, haine și bijuterii la prețuri acceptabile și mici restaurante cu specific local.

Nu te aștepta, însă, să descoperi aici produse de artizanat cu adevărat autentice. Dar vei găsi prețuri rezonabile și obiecte meșteșugărești pentru amintiri de neuitat.

Zona are numeroase mijloace de transport în comun și totodată numeroase pensiuni și hosteluri, agreate de tinerii turiști cu buget modest pentru vacanță.

Batu Caves

Grotele de la Batu sunt situate la 11 km distanță față de oraș, dar reprezintă un alt simbol important al capitalei malaeziene. Centrul orașului este conectat cu celebrele peșteri printr-un tren rapid numit Komuter, la un preț foarte modest. Trenurile circulă rapid și sunt foarte dese, iar stația terminus este la cinci minute de mers pe jos de peștera principală.

Pe dealul Batu sunt trei peșteri principale și alte câteva mai mici, care pot fi explorate pe îndelete, excursia putând dura aproape o zi întreagă. Peștera cea mai mare este marcată printr-o arcadă impunătoare și găzduiește mai multe altare hinduse. În fața ei vei găsi o statuie uriașă, aurită, a lui Murugan, zeul hindus al războiului.

Aici se desfășoară, în luna ianuarie, cel mai mare festival hindus din Malaezia numit Thaipusam, iar procesiunile fastuoase atrag sute de mii de turiști în fiecare an. Dar locurile frecventate de turiști, pline de tarabe cu mâncare și sucuri proaspete de fructe, atrag și un număr mare de maimuțe hoațe, specializate în furtul obiectelor colorate și a gustărilor.

Localnicii îi sfătuiesc pe turiști să nu încerce să lovească maimuțele, dacă acestea le fură ceva, deoarece ele sunt mult mai îndemânatice și iuți și te pot mușca, înainte să te ferești. Iar mușcătura de maimuță este foarte dureroasă, se infectează rapid și se vindecă numai cu tratamente specifice.

Templul Thean Hou

Odată ce ai pătruns în universul spiritual al Malaeziei, trebuie să vizitezi în Kuala Lumpur și templul Thean Hou. Este considerat unul dintre cele mai mari și mai frumoase temple budiste din Asia de Sud-Est și este dedicat zeiței Thean Hou, zeița mării.

Templul are șase niveluri și combină stiluri arhitecturale chinezești, malaeziene și moderne, cu decorațiuni colorate, acoperișuri curbate și statui tradiționale. La acest templu, mii de locuitori și turiști se adună când este Anul Nou Chinezesc și sărbătoresc cu un pahar de sake intrarea în noul an, sub numeroasele felinare roșii agățate deasupra pieței, menite să aducă prosperitate și fericire.

Grădinile Perdana

După numeroase plimbări și vizite în centrul orașului, după străzile pline de culoare, dar gălăgioase și aglomerate, merită să mergi să te odihnești în grădinile botanice Perdana. O oază de verdeață luxuriantă, aflate aproape de centrul orașului, grădinile tematice se întind pe o suprafață de 90 de hectare, în jurul unui lac de agrement.

Aici vei descoperi Grădina Hibiscus, Grădina Păsărilor sau Parcul cu Fluturi. Este o lume uimitoare, cu specii și varietăți unice în lume, în care vei descoperi cele mai frumoase flori și păsări pe care le are Malaezia și Asia în general. Spre exemplu, Parcul cu Păsări găzduiește peste 3.000 de păsări din peste 200 de specii, majoritatea din Asia de Sud-Est, care trăiesc într-un spațiu vast, dar acoperit, astfel încât au parte de o libertate mult mai mare decât păsările din grădinile zoologice.

Aici vei găsi zone în care poți hrăni păsările și în care îți poți face poze cu papagali colorați sau cu fluturi exotici spectaculoși. Tot aici poți admira păuni impunători sau păsări de apă elegante precum lebedele și egretele.

Aquaria KLCC

O altă atracție pentru iubitorii de biologie, care vor să descopere bogățiile naturale ale acestei țări, este uriașul muzeu acvariu aflat în apropiere de Perdana. Aquaria adună numeroase specii de pești și mamifere marine din apele Malaeziei, dar și din alte ecosisteme ale lumii.

Celebru în toată lumea este tunelul de sticlă lung de 90 de metri, unde turiștii pot observa rechini, pisici de mare și alte creaturi marine trecând pe deasupra capetelor lor.

La Aquaria, copiii pot găsi programe educaționale și activități inedite, pot hrăni animalele și pot lua primele lecții de snorkeling.

Curiozități despre Kuala Lumpur

Frumoasa capitală a Malaeziei a fost, cu numai două secole în urmă, un cătun de mineri care se ocupau cu extracția și prelucrarea cositorului. Kuala Lumpur a cunoscut una dintre cele mai rapide dezvoltări economice din lume, datorită comerțului pe uscat și pe mare.

În Kuala Lumpur vei găsi unul dintre cele mai mari și atractive mall-uri din lume, denumit Berjaya Times Square. Acesta are o suprafață de peste 300.000 de metri pătrați, sute de magazine, cafenele și localuri, dar și un centru de distracții cu un roller-coaster impresionant.

Moschea Națională are o arhitectură deosebită față de moscheele tradiționale și iese în evidență prin culoarea ei albastră și prin elementele cupolei care reprezintă cele 13 state ale Malaeziei.

Bukit Nanas Forest Reserve, cunoscută și sub numele de KL Eco Forest Park, este una dintre cele mai interesante curiozități ale orașului. Este o pădure tropicală protejată, situată chiar în centru, și oferă trasee pentru drumeții inedite în mijlocul unui oraș modern.



