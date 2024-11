Care sunt ţările în care românii au nevoie de viză

Românii pot călători liber în Uniunea Europeană și în Spațiul Schengen, dar sunt multe țări în care românii au nevoie de viză și de pașapoarte valabile cel puțin șase luni de zile. Cele mai multe state în care românii au nevoie de viză se află în Orient, Asia, Africa și America.

Românii au nevoie de viză pentru un număr mare de state aflate în Asia, America sau Orientul Mijlociu. Mulți români merg în vacanțe în țări exotice precum Tanzania, Taiwan, Seychelles, Nepal sau Noua Zeelandă. Majoritatea țărilor exotice atractive din punct de vedere turistic solicită vize la intrarea în țară și pașapoarte biometrice sau electronice valabile cel puțin încă 6 luni de la data ieșirii din țara respectivă.

Țări în care românii pot intra doar cu pașaportul sau cartea de identitate

Ca cetățeni europeni, putem călători fără vize în cele 27 de state ale Uniunii Europene și în cele 26 de state ale Spațiului Schengen.

Cele 27 state membre ale Uniunii Europene sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Franta, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Portugalia, Polonia, Romania, Spania, Suedia, Slovacia, Slovenia, Ungaria.

Cele 26 state membre ale Spatiului Schengen sunt: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

De asemenea, românii pot călători fără vize și pot prezenta la graniță doar cartea de indentitate în următoarele state: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvergia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria.

În ceea ce privește statele din America Latină, românii pot circula fără viză în Brazilia, Columbia, Peru, Argentina, Chile sau Costa Rica pentru o perioadă maximă de 90 de zile în scop turistic.

In tarile pentru care nu este necesara viza de intrare, cetatenii romani au dreptul legal de sedere, in fiecare stat in parte, o perioada de 30 – 90 de zile, intr-un interval de 6 luni. Pot fi facute mai multe calatorii in acest interval, dar totalul zilelor de sedere efectuate nu trebuie sa depaseasca 30 – 90 zile, de la data primei intrari in statul respectiv.

Condițiile de călătorie în Statele Unite ale Americii

În anul 2024, românii încă au nevoie de vize pentru a călători în SUA, dar din anul 2025 avem speranțe să scăpăm de obligativitatea vizei turistice. România îndeplinește deja toate condițiile pentru a intra în programul Visa Waiver, iar aplicarea acestui program este posibilă la începutul anului 2025.

Programul Visa Waiver este un acord internațional care permite cetățenilor din anumite țări să călătorească în Statele Unite fără viză pentru perioade de până la 90 de zile.

Țările în care românii au nevoie de viză

Cele mai multe state în care românii au nevoie de viză se află în Asia, Orientul Mijlociu sau America. Reprezentanțele diplomatice ale acestor țări sunt fie la București, fie în țările vecine, în Franța, Belgia sau Marea Britanie. Dar informațiile legate de eliberarea vizelor pot fi obținute la telefon sau on-line.

În general, statele care solicită viză cetățenilor români impun și alte condiții restrictive precum:

să dețină un pașaport valabil pe o perioadă de minim 6 luni de la data intrării în tară,

pașaportul să aibă cel puțin una până la patru foi albe, pe care nu sunt ștampile sau alte înscrisuri oficiale;

să facă dovada deținerii de resurse financiare (ex: extras de cont, carte de credit, cec-uri de călătorie etc.) pentru perioada șederii;

să aibă bilete de avion dus-întors;

să facă dovada că au plătit deja cazarea la hotel;

să aibă un carnet de vaccinare împotriva malariei, febrei galbene sau altor boli exotice;

să aibă invitație din partea unui cetățean din țara respectivă (mai ales în statele arabe).

Afganistan

Viza pentru Afganistan poate fi obținută de la Ambasada Afganistanului din capitala Poloniei și are o valabilitate de numai 6 zile pentru călătoriile terestre.





Africa de Sud

Românii au nevoie de viză pentru Africa de Sud, iar pașaportul trebuie să aibă o valabilitate de minimum 30 de zile de la data planificată a ieșirii de pe teritoriul Africii de Sus şi să dispună de cel puţin 2 file albe, pentru avize.





Republica Africa Centrală

Pentru călătoria în acest stat, este nevoie de viză care se obține de la misiunea diplomatică a acestei țări din București. Este nevoie totodată de vaccin împotriva febrei galbene și de certificatul de vaccinare care se verifică la intrarea în țară.

Angola

Viza pentru Angola poate fi obținută de la Ambasada Republicii Angola din Belgrad. Pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin șase luni după expirarea vizei.





Arabia Saudită

Pentru obținerea vizei turistice în Arabia Saudită, cetățenii români se pot adresa Ambasadei Regatului Arabiei Saudite la București sau o pot solicita online prin intermediul portalului https://www.visitsaudi.com/en/travel-regulations. Pașaportul trebuie să fie valabil minimum șase luni.





Australia

Informații despre viza pentru Australia se pot obține de la Ambasada Australiei la Atena, Republica Elenă, acreditată şi pentru România. În caz de tranzit prin Australia, nu este necesară viza de tranzit dacă zborul spre altă destinație are o escală de maximum opt ore, iar pasagerul nu părăsește aeroportul. Viza poate fi obținută online, prin sistemul eVisitor, fără taxe consulare, pentru sejururi de până la trei luni.





Azerbadjan

Viza poate fi obținută online, prin portalul ASAN VISA, sau de la Ambasada Azerbaidjanului la București.



Bahrain

Viza se poate obține la sosirea pe Aeroportul Internaţional Bahrain (visa on arrival). Aceasta se eliberează după achitarea unei taxe.





Bangladesh

Românii sunt sfătuiți să ceară detalii despre viză de la Ambasada Republicii Populare Bangladesh la București. În unele situații, există posibilitatea obținerii vizei la sosirea în Bangladesh, dar nu este garantată, chiar dacă scopul este pur turistic.

Benin

Viza poate fi obținută de la misiunile diplomatice ale acestui stat. Cea mai apropiată misiune diplomatică a Beninului este Ambasada Republicii Benin la Paris. Autorităţile din Benin solicită cetăţenilor străini care sosesc pe teritoriul acestei ţări să facă dovada vaccinării împotriva febrei galbene.





Bhutan

Viza poate fi solicitată prin intermediul site-ului Departamentului pentru Imigrare https://visit.doi.gov.bt/. Pașaportul trebuie să fie valabil timp de șase luni și este nevoie și de o asigurare de călătorie.

Bolivia

Informații despre viză se pot obține de la Ambasada Boliviei la Berlin, acreditată şi pentru România. Datele de contact sunt: Wichmannstraße nr. 6, 10787, Berlin, telefon 004930263915 – 0, fax 004930263915 – 15, e-mail: [email protected].

Botswana

Informațiile despre viză pot fi obținute de la Ambasada Botswana în Regatul Unit al Marii Britanii, iar cetățenii români sunt sfătuiți să aibă pașapoarte cu o valabilitate cât mai lungă.

Burundi

Vizele (de afaceri sau turistice) pot fi obținute la sosire pe aeroportul din Bujumbura, la orice punct de frontieră de intrare în Burundi sau la misiunile diplomatice ale Republicii Burundi în străinătate, contra unor taxe. Este nevoie și de carnetul de vaccinuri împotriva febrei galbene.





Burkina Faso

Reprezentarea diplomatică și consulară a Republicii Burkina Faso în România este asigurată de Ambasada Republicii Burkina Faso la Bruxelles (Belgia). Acolo se pot obține vizele de călătorie.

Cambodgia

Cetățenii români care călătoresc în Regatul Cambodgiei trebuie să dețină o viză valabilă în pașaport care, la rândul lui, trebuie să fie valabil mai mult de șase luni. Pentru facilitarea obținerii vizelor de intrare, guvernul cambodgian a introdus sistemul electronic de acordare a vizelor e-VISA.





Camerun

Reprezentarea diplomatică si consulară a Republicii Camerun în România este asigurată de Ambasada Republicii Camerun în Italia. Aici se pot obține informațiile și vizele necesare pentru acest stat.

Republica Populară Chineză

China este una dintre țările în care românii au nevoie de viză și o pot obține de la Centrul de Vize pentru Republica Populară Chineză din București. Viza de tranzit pentru anumite regiuni, cu valabilitate de 72 – 144 de ore, se poate elibera și la frontieră.





Comore

Români au nevoie de viză pentru a călători în Comore. Viza se emite pe loc, la momentul intrării în țară. Pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni ulterior intrării pe teritoriul Insulelor Comore și să aibă cel puțin 2 pagini libere.





Republica Congo

Pentru a călători în Republica Congo, pașaportul trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin 1 an de la data intrării pe teritoriu acestui stat și să conțină minimum 4 pagini albe. Vizele sunt eliberate doar de misiunile diplomatice ale Republicii Congo în străinătate.





Republica Populară Democrată Coreeană

Pentru a călători în Republica Populară Democrată Coreeană este necesară obţinerea, în prealabil, a vizei de intrare/ieşire. Viza se acordă numai pe baza unei invitaţii oficiale adresate de o instituţie sau persoană fizică cu reşedinţa în R. P .D. Coreeană sau la solicitarea scrisă a unei instituţii din România.





Coasta de Fildeş

Viza poate fi obținută de la Ambasada Republicii Coasta de Fildeș în Germania – acreditată și pentru România.

Cuba

Românii au nevoie de viză sau tarjeta turistica pentru a călători în Cuba. Aceasta se poate obține de la ambasadele/consulatele Cubei în străinătate sau de la agențiile de turism sau companiile aeriene de la care s-a achiziționat pachetul turistic/biletul de călătorie, fiind emisă pentru o perioadă de 30 zile. Pașaportul trebuie să fie valabil pe durata șederii în Cuba.

Ambasada Republicii Cuba în România poate fi contactată telefonic, la numărul 0771.529410 sau prin email, la [email protected]

Egipt

Viza turistică se poate obţine la aeroport, contravaloarea colantului de viză fiind achitată pe loc, sau la sediul Ambasadei Republicii Arabe Egipt în România, costul acesteia fiind de aproximativ 25 USD. Titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu sunt scutiți de obligativitatea deținerii vizei de intrare în Egipt.





Regatul Eswatini

Informaţii despre viză de intrare se pot obţine de la Înaltul Comisariat al Regatului Eswatini la Londra. Pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin 3 luni ulterior intrării pe teritoriul Eswatini și să aibă cel puțin 2 pagini libere





Etiopia

Viza turistică poate fi obținută online sau de la Ambasada Republicii Federale Democratice Etiopia la Geneva, pentru o perioadă cuprinsă între 30 zile și 90 de zile, cu una sau multiple intrări. Pentru obținerea vizei turistice online, trebuie să aplicați pe site-ul https://www.evisa.gov.et, cu cel puțin 5 zile înainte de data călătoriei.





India

Pentru a călători în India, se poate aplica pentru Visa electronică indiană . Guvernul Indiei a introdus 3 tipuri de vize electronice exclusiv pentru turiști valabile pentru 1 lună, 1 an și 5 ani. Poți citi mai multe informații pe site-ul Aplicați pentru Viza de Turist Indian | Timp de procesare eVisa turistică indiană.

Gabon

Cetăţenii români pot obţine vize de intrare în Gabon de la Ambasadele Republicii Gabon din Belgia ([email protected]) sau Franța (https://amba-france.ga/ ). Pentru această țară nu se acordă vize la frontieră.





Ghana

Viza poate fi obținută de la Consulatul Onorific al Republicii Ghana la București. Vaccinul împotriva febrei galbene este obligatoriu pentru a intra în Ghana.





Guineea

Vizele și informațiile necesare se pot obține de la Ambasada Republicii Guineea la Belgrad, Republica Serbia.





Guineea Ecuatorială

Românii pot obţine informații despre vizele de intrare în Guineea Ecuatorială de la Ambasada Republicii Guineea Ecuatorială din Belgia.





Guineea Bissau

Românii au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Republicii Guineea Bissau. Informații se pot obține de la Consulatul Onorific al Republicii Guineea Bissau din București. Cetățenii români trebuie să dețină un pașaport cu o valabilitate de cel puțin șase luni de la momentul intrării pe teritoriul acestui stat.



Guyana

Viza pentru cetățenii românii este necesară pentru toate categoriile de paşapoarte și se poate obţine şi la intrarea în ţară, contra sumei de 25 USD, pentru o perioadă de 30 de zile.





Iordania

Românii care călătoresc în Iordania pot aplica online pentru obținerea vizei de intrare, accesând pagina de internet a Ministerului de Interne iordanian https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA/faces/Pages/Runnables/login.jsf, unde este necesară completarea formularului din cadrul secțiunii „electronic visas”. Viza poate fi obținută și de la reprezentanțele diplomatice ale Iordaniei din străinătate sau direct în aeroport, contra-cost (40 dinari iordanieni).





Irak

Cetăţenii români au nevoie de viză pentru Irak, care se poate obţine la punctele de frontieră (contravaloarea vizei este de 75 USD) sau de la misiunile diplomatice / oficiile consulare ale Republicii Irak în străinătate. Viza este valabilă 60 de zile și nu poate fi prelungită.





Iran

Toate tipurile de viză se pot obţine de la Ambasada Republicii Islamice Iran în România.





Jamaica

Cetățenii români au nevoie de viză pentru a vizita Jamaica, iar informații pot obține de la ambasada acestui stat din Elveția. Posesorii unei vize valabile pentru SUA sau Canada, care călătoresc în scop turistic în acest stat, nu au nevoie de viză pentru o perioadă de 30 de zile. Este important să facă dovada vaccinării contra rujeolei, rubeolei și poliomielitei, cu un certificat medical emis după data de 14 august 2014.





Kenya

Intrarea în Republica Kenya a cetățenilor străini se realizează în baza Autorizației Electronice de Călătorie (Electronic Travel Authorization – ETA). Autorizația se poate obține exclusiv prin intermediul platformei https://www.etakenya.go.ke/ , operată de autoritățile kenyene.



Kuweit

Românii care vor să călătorească în acest stat, pot găsi mai multe detalii pe site-ul https://evisa.moi.gov.kw/evisa/home_e.do.





Laos

Pentru a obține viza de intrare în Laos, cetățenii români au următoarele opțiuni:

viza electronică (e-visa): se acordă pentru cel mult 30 de zile, în scop turistic, cu o singură intrare. Se poate obține accesând: https://laoevisa.gov.la/index

viza la sosire (visa on arrival – VOA): se acordă pentru cel mult 30 de zile, cu o singură intrare.





Lesotho

Vizele în scop turistic și de afaceri pot fi obținute prin intermediul portalul electronic https://evisalesotho.com.





Liban

Perioada maximă de ședere în Liban este de 2 luni. În cazul în care scopul deplasării este turistic sau de vizită, iar șederea nu depășește două luni, viza de scurtă ședere sau de tranzit aeroportuar este acordată în punctul de frontieră (Visa on arrival) pentru o perioadă de maximum 60 de zile.





Libia

Viza se poate obţine de la Ambasada Libiei la București. Nu se acordă vize la frontieră.





Madagascar

Și Magadagascar se află pe lista cu țările în care românii au nevoie de viză de călătorie. Viza de intrare se poate obţine fie de la Ambasada Republicii Madagascar în Republica Italiană, fie la intrarea în țară (visa on arrival). Pentru șederi de scurtă durată, de până la 60 de zile, se eliberează viza la intrarea în țară (on arrival) contra unei taxe în numerar.





Malawi

Viza se poate obține online, pe portalul https://evisa.gov.mw/VisaAssistance sau la orice punct de intrare în Republica Malawi (terestru, aeroport). Se recomandă solicitarea vizei online.





Maldive

Viza turistică se poate obţine la sosire în Republica Maldivelor, pe aeroport (visa on arrival). Turiștii care călătoresc în Maldive nu au nevoie de aprobare prealabilă pentru viză, însă este necesar să îndeplinească următoarele condiții obligatorii: pașaport cu valabilitate de cel puțin 1 lună; prezentarea unui itinerariu complet de călătorie, inclusiv a biletelor de călătorie de întoarcere confirmate; dovada unei rezervări ferme la o unitate hotelieră; deținerea dovezilor privind mijloacele financiare necesare șederii în Republica Maldivelor. Viza turistică se poate obține și online, la: https://imuga.immigration.gov.mv.





Mali

Vizele se obțin de la Ambasada Republicii Mali la Paris. Viza se acordă pentru o perioadă de maximum 90 de zile. Pașaportul trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin 6 luni de la data depunerii cererii de viză.





Mauritania

Viza se poate obţine de la Ambasada Republicii Islamice Mauritania acreditată la Berlin.





Mauritius

Cetăţenii români pot intra pe teritoriul acestei ţări, fără viză, pentru o perioadă de 90 de zile într-un interval de 6 luni, cu condiția să dețină un pașaport simplu electronic.





Mongolia

Până la finalul anului 2025, cetățenii români pot călători în Mongolia, în scop turistic, fără viză pentru o perioadă de maximum 30 de zile, în baza oricărui tip de pașaport, aflat în termen de valabilitate.





Mozambic

Viza se poate obține electronic, accesând www.eVisa.gov.mz Cetăţenii români care călătoresc în scop turistic în Republica Mozambic pot solicita acordarea vizei de intrare şi la punctele de trecere a frontierei acestui stat, inclusiv pe aeroporturile internaţionale.





Myanmar

Viza se obține de la Ambasada Uniunii Myanmar la Roma, Italia. Pentru deținătorii de viză turistică, intrarea în Myanmar este permisă numai prin aeroporturile internaţionale Yangon Yangon, Mandalay, Nay Pyi Taw și Kawthaung International Land Border Checkpoint.





Namibia

Viza de intrare, pentru o ședere de până la 90 de zile, se obține direct la aeroportul internațional Hosea Kutako-Windhoek.





Nauru

Persoanele care doresc să aplice pentru viza de intrare/tranzit se vor adresa direct autorităților din Nauru prin e-mail la adresa [email protected].

Pentru aplicaţia de viză, cetăţenii români vor avea nevoie de:

paşaport valabil minim 6 luni

un bilet de călătorie dus – întors achitat integral;

o fotografie tip viză;

dovada cazării achitate, la o unitate hotelieră din Nauru.

Nepal

Viza se poate obține la misiunea diplomatică nepaleză care are în circumscripție România, respectiv Ambasada Republicii Federale Democratice Nepal în Berlin.





Niger

Reprezentarea diplomatică și consulară a Republicii Niger în România este asigurată de Ambasada Nigerului în Germania.





Nigeria

Autorităţile nigeriene nu eliberează vize la frontieră. Viza se obţine numai de la misiunile nigeriene acreditate în străinătate, în baza unei invitaţii, avizate de Ministerul de Interne nigerian, a asigurării de călătorie şi a certificatului de vaccinuri împotriva febrei galbene. În România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Federale Nigeria din Bucureşti.





Noua Zeelandă

Cetăţenii români pot călători cu pașaport simplu în Noua Zeelandă , fără viză de intrare. Perioada de şedere admisă pentru călătoriile fără vize este de 90 zile intr-un interval de 6 luni de la data primei intrări. Mai multe informații se pot obține de la ambasada acestei țări în Belgia, acreditată și pentru România.





Oman

Românii nu au nevoie de viză pentru șederi de până la 14 zile în Oman, dar trebuie să demonstreze că dețin: o rezervare confirmată la un hotel; asigurare medicală și bilet de călătorie dus-întors. Pentru o perioadă de ședere de 15-30 de zile se poate obține viză turistică la sosire în Aeroportul Internațional Muscat, Aeroportul Internațional Salalah și la punctele de frontieră terestre și maritime sau online.





Papua Noua Guinee

Pentru viză este necesară depunerea unei cereri online în avans pe portalul Autorității pentru Imigrație și Cetățenie (Immigration and Citizenship Authority) a statului Papua Noua Guinee: https://evisa.ica.gov.pg/evisa/account/Apply



Federația Rusă

În Rusia, pentru o ședere de maximum 16 zile este acceptată viza electronică. Pentru detalii și condiții privind alte tipuri de viză consultați paginile: https://romania.mid.ru/ru/consular-services/consulate-ru/visa/ și https://www.kdmid.ru/cons/visas/conditions-of-entry-foreign-citizens-in-russian-federation/.





Rwanda

Vizele și informațiile necesare se pot obține pe pagina web a Inspectoratului General pentru Imigrări din Rwanda www.migration.gov.rw .





Seychelles

Statul Seychelles nu solicită viză, dar este necesară o autorizație de călătorie (TA) care se obține accesând site-ul https://seychelles.govtas.com/en sau descărcând aplicația Seychelles E-Border.





Sierra Leone

Cetăţenii români pot obţine informații despre vizele de intrare în Sierra Leone de la Consulatul Onorific al Republicii Sierra Leone la Cluj Napoca.





Siria

Vizele se eliberează de către Ambasada Siriei din București. Orice şedere mai mare de zece zile se înregistrează la poliţia departamentală, iar orice ieşire din Siria, după o şedere mai mare de 10 zile, se aprobă de poliţia locală (se aplică o ştampilă cu aprobarea de ieşire din ţară)





Somalia

Informații privind tipul și costurile vizei vă rugăm să consultați site-ul oficial al Serviciului de Imigrări al Somaliei la următorul link: https://www.visa.gov.so/.





Sri Lanka

Vizele de intrare în Sri Lanka se pot obține fie de la misiunile diplomatice ale acestui stat în străinătate, fie online. Viza de tranzit sau viza turistică de scurtă şedere se obţine online, accesând wesite-ul: www.eta.gov.lk şi completând formularul tip cu câteva zile înainte de intrarea pe teritoriul Sri Lanka





Suriname

Cetățenii români pot aplica on-line pentru obținerea vizei, accesând: https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online.





Tadjikistan

Cetățenii români, posesori de pașapoarte simple electronice, pot intra pe teritoriul Republicii Tadjikistan fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile. Cetățenii români care doresc să stea mai mult de 30 de zile în scop de muncă, studiu, rezidență permanentă sau alte scopuri non-turistice trebuie să obțină anticipat viza corespunzătoare.





Tanzania

Cetățenii români care doresc să călătorească în Republica Unită Tanzania (inclusiv Zanzibar) nu au nevoie de viză pentru o perioadă maximă de 90 de zile. Dacă doresc să își continue șederea, trebuie să se adreseze misiunilor diplomatice acreditate.





Thailanda

cetățenii români, deținători de pașapoarte simple sau temporare, pot călători în Regatul Thailandei în scop turistic sau de afaceri, fără a fi necesară obținerea unei vize de intrare pentru o perioadă de până la 60 de zile.





Republica Togoleză

Reprezentarea diplomatică și consulară a Republicii Togoleze în România este asigurată de Ambasada Republicii Togoleze în Germania. Aici se pot obține informații despre vize și condiții de călătorie în Togo.





Uganda

Uganda este una dintre țările în care românii au nevoie de viză, dar aceasta se acordă și la punctele de trecere a frontierei. Din luna martie 2014 a fost introdusă viza turistică est-africană cu multiple intrări care permite circulaţia între Kenya, Uganda şi Rwanda. Acest tip de viză se poate solicita la intrarea în oricare dintre cele trei state, pentru o perioadă de până la 90 zile şi costă 100 USD.





Vietnam

Pentru obținerea vizei turistice, solicitanții trebuie să se prezinte la sediul Ambasadei R.S. Vietnam din Bucureşti.





Yemen

Informaţii privind regimul de acordare al vizelor se pot obține de la Ambasada Republicii Yemen din Sofia, Bulgaria.





Zambia

Reprezentarea diplomatică şi consulară a Republicii ZAMBIA în România este asigurată de Ambasada Zambiei în Franța aflată la Paris, la adresa Avenue de Tourville, numărul 18. Românii au nevoie de vize pentru a intra în Zambia și le pot solicita la ambasada acestui stat.

Zimbabwe

Cetățenii români au nevoie de viză pentru a intra în Zimbabwe. Viza poate fi obținută online pe portalul https://www.evisa.gov.zw sau la frontieră. La data intrării în țară, pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni și să conțină cel puțin 3 pagini libere.

