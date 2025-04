Roy Thomas Baker, care a lucrat cu Queen, Guns N’ Roses și Ozzy Osbourne, a murit la vârsta de 78 de ani. Producătorul muzical din anii 1970 și 1980, a fost cel care a creat celebrul hit Bohemian Rhapsody al trupei Queen.

Roy Thomas Baker a murit la 78 de ani

Ray Thomas Baker, cunoscut pentru colaborările sale cu trupe mari precum Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Smashing Pumpkins, dar și Queen, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani. Producătorul a murit în casa sa din Lake Havasu City, Arizona. Până în prezent nu a fost dezvăluită cauza decesului.

Brian May i-a adus un omagiu lui Roy pe Instagram: Foarte trist să aud de dispariția lui Roy Thomas Baker. Roy a jucat un rol important în producția multor piese ale Queen la începutul carierei sale. Fotografiile lui Roy par a fi destul de rare, dar am reușit să găsesc aceste imagini 3-D ale unei călătorii pe care am făcut-o cu soția mea de atunci, Chrissy, lui Roy și soției lui, Barbara, în casa lor din Norfolk”.

„Roy a făcut parte din echipa noastră de producție de la bun început până la albumul „A night at the Opera”. Apoi ne-am despărțit pentru „A Day at the Races”, dar ne-am reunit pentru albumul „Jazz”. Contribuția la producție a lui Roy împreună cu ingineria lui Mike Stone pentru „Bohemian Rhapsody” nu vor fi niciodată uitate”, a mai scris Brian May.

Cine a fost Roy Thomas Baker

Născut în Hampstead, Londra, Roy Thomas Baker și-a început cariera muzicală la Decca Studios din Londra, unde a fost al doilea inginer pentru producători importanți precum Gus Dudgeon (Elton John) și Tony Visconti (David Bowie, T. Rex).

A lucrat la înregistrări ale acelor artiști (sub numele Roy Baker), precum și ale celor de la Rolling Stones, The Who, Dusty Springfield, Ten Years After, Dr. John, Ginger Baker’s Air Force, Savoy Brown, Moody Blues, Nazareth, Yes, Be Bop Deluxe și mulți alții.

După ce și-a construit un nume în industrie, Roy Baker a devenit inginer in-house la studioul Trident din centrul Londrei, unde a început o colaborare de lungă durată cu trupa Queen. După ce a lucrat la albumul de debut al trupei, el a mai produs Queen II, Sheer Heart Attack, A Night At The Opera, care include piesele Bohemian Rapsody, A Day At The Races și Jazz.

„A fost pentru prima dată când o secțiune de operă a fost încorporată într-un disc pop, ca să nu mai vorbim de un Number One. A fost evident foarte neobișnuit și am plănuit inițial să avem doar câteva „Galileos”. Dar lucrurile au adesea tendința de a evolua diferit odată ce ești în studio. Partea de operă devenea din ce în ce mai lungă, așa că am continuat să lipim lungimi uriașe de bandă pe bobină. De fiecare dată când Freddie a venit cu un alt „Galileo”, am adăugat o altă bucată de bandă la rolă. Acest lucru a durat o perioadă de trei sau patru zile, în timp ce ne hotăram asupra lungimii secțiunii. Numai acea secțiune a durat aproximativ trei săptămâni pentru a fi înregistrată, ceea ce în 1975 era timpul mediu petrecut în studio pentru un întreg album”, declara Roy Thomas Baker în anul 1995 pentru Sound On Sound, despre „Bohemian Rapsody”.

