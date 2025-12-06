  MENIU  
Cum se curăță un mango

Adina Zamfir
.

Mango este un adevărat deliciu exotic, dulce și parfumat, cu o savoare unică între toate fructele exotice. Dar coaja lui groasă le descurajează pe multe gospodine să îl cumpere. Învață cum se curăță un mango cât mai ușor și folosește-l în salatele de fructe sau în cremele de prăjituri.

Mango se numără printre cele mai parfumate fructe exotice, motiv pentru care își găsește locul nu doar în bucătărie, ci și în industria cosmetică, unde aroma și textura sa sunt apreciate deopotrivă. Nu este deloc dificil să înveți cum se curăță un mango. Noi îți oferim cele mai bune motive să consumi acest fruct plin de savoare, cum să alegi un mango bine copt și cum se curăță un mango cât mai ușor.

Mango, un fruct originar din Asia

Mango provine din pomul Mangifera indica – cunoscut la noi ca manghier sau arbore de mango – un copac impunător, care poate ajunge până la 40 de metri înălțime. Are frunziș mereu verde, este deosebit de rezistent și produce anual cantități impresionante de fructe. Originar din sudul Asiei, arborele de mango este astăzi cultivat pe scară largă, India rămânând cel mai important producător, loc unde fructul este venerat și considerat național.

Manghierul este înrudit cu arborele de caju, iar evoluția frunzelor sale este spectaculoasă: tinere, sunt rozalii, apoi trec prin nuanțe intense de roșu până ajung la verdele lucios al maturității. Florile se dezvoltă în ciorchini delicati, iar de la apariția bobocilor până la coacerea fructelor este nevoie de aproximativ cinci luni.
Considerat fruct național în India, Pakistan și Filipine, mango are un statut aproape sacru datorită beneficiilor sale pentru sănătate, dar și datorită parfumului său inconfundabil, dulce și aproape divin. Poate avea coaja verde, galbenă sau roșie, însă cele complet coapte capătă nuanțe roșietice și un gust intens, catifelat și foarte aromat.

În interior, fructul ascunde un sâmbure mare, oval, cu o structură fibroasă, lipit de pulpă, dar totuși ușor de desprins cu un cuțit. Coaja, groasă și lucioasă, cu aspect ușor cauciucat, este de regulă îndepărtată înainte de consum. Totuși, puțini știu că ea este comestibilă și chiar mai bogată în vitamine, antioxidanți și acizi benefici decât pulpa suculentă.

Cum să alegi un mango bine copt

Cum se curăță un mango

Așa cum menționam mai sus, există mai multe soiuri de mango, unele cu fructe portocalii sau roșii, altele cu fructe gălbui. Cele mai dulci fructe de mango sunt cele care au coaja portocalie sau roșie. Există și soiuri cu coaja galbenă, dar acestea sunt mai puțin dulci. Un mango verde nu este bine copt.

De obicei, în magazinele noastre ajung numeroase fructe de mango încă tari și trebuie lăsate în pungi de hârtie, la temperatura camerei, să se mai coacă aproximativ 3 – 5 zile. Pentru a alege de pe raft un mango bine copt nu trebuie decât să faci două teste simple:

Testează cele mai colorate fructe

Cu cât este mai intens colorat un mango, cu atât este mai bine copt. Un fruct care are o culoare roșie sau portocalie apetisantă este deja bine copt. Apasă ușor cu degetul fructul și, dacă simți că este un pic moale și are consistența unei piersici coapte, înseamnă că este numai bun de consumat.

Cele mai multe fructe de mango sunt roșii sau portocalii în zona codițelor și mai verzi către vârfuri. Cu cât sunt mai verzi la vârfuri, cu atât sunt mai crude. Dacă vrei un mango bine copt, alege un fructe care este mai degrabă roșu spre codiță și aproape galben spre vârf. Un mango care este verde spre vârf trebuie lăsat câteva zile într-o pungă de hârtie, în bucătărie, deoarece va continua să se mai coacă, iar pulpa lui va deveni mai moale.

Miroase fructul pentru aroma lui delicată

Parfumul de mango este inconfundabil. Miroase câteva fructe puternic colorate și vei învăța aroma acestui fruct, chiar dacă nu l-ai mai gustat. Dacă mirosul este dulce și parfumat, atunci mango este copt și poate fi consumat în câteva zile.

Important pentru a alege un mango bine copt este să urmărești și forma fructului. Dacă forma fructelor de mango este aproape rotundă, dar cu vârful ușor alungit, cu o coajă cât mai roșie, atunci știi că aceste fructe au fost lăsate să se dezvolte și să se coacă în mod natural la soare. Acestea sunt cele mai bune și aromate fructe de mango. Evită fructele prea verzi, deoarece ele continuă să se coacă acasă, dar nu vor mai căpăta parfumul și dulceața fructelor coapte în mediul lor natural.

De ce să consumi mango

Fructele noastre autohtone au numeroase beneficii pentru sănătate și nu există fructe mai bune sau mai rele. Toate sunt excelente pentru organism, pentru imunitate și sănătate. Dar fructele exotice au o savoare deosebită, iar mango este un fruct cu un parfum cu totul unic. Nu întâmplător este folosit în arta culinară la prăjituri pretențioase sau în tratamentele cosmetice naturale și scumpe. Te poți delecta și tu din când în când cu un mango parfumat, chiar dacă merele, prunele sau perele noastre autohtone sunt excelente pentru sănătate.

Conform numeroaselor studii, fructele de mango sunt bogate în vitaminele A, C, E, B6 și K. Mango este un fruct care conține un procent important de cupru. Acest fruct are 17 aminoacizi esențiali, Omega 3 și 6, zinc, pectine și amidon. Drept urmare, el are și numeroase beneficii:

– susține sănătatea ochilor;

– îmbunătățește imunitatea organismului;

– conferă energie după o zi obositoare;

– reglează nivelul de glucoză din sânge;

– menține sănătatea digestiei datorită fibrelor;

– previne oboseala;

– stimulează producerea de colagen;

– reglează tensiunea.

Cum se curăță un mango bine copt

Coaja fructelor de mango este destul de groasă și are o textură aproape cauciucată, de aceea nu se consumă ca atare. Bine spălată, coaja se poate tăia cubulețe pentru a fi adăugată la un compot de fructe sau la un gem din fructe exotice deoarece este foarte parfumată și devine delicioasă, dacă este bine fiartă.

Taie feliile laterale

Mango poate fi curățat precum un cartof, folosind un cuțitaș subțire și bine ascuțit. După ce este îndepărtată coaja, se taie lateralele fructului, ocolind sâmburele care constituie dintr-un miez fibros, destul de dur. Apoi se taie feliile de fruct în cubulețe pentru a fi servit cu o salată de fructe.

După ce ai decojit întregul fruct, caută linia mediană și taie prima felie la aproximativ jumătate de centimetru de linia de mijloc către stânga. Apoi taie cea de a doua felie la jumătate de centimetru în partea opusă. Astfel, vei ocoli sâmburele pe care îl poți observa ca o pată albă în centrul fructului.

Servește pulpa fructului cu o linguriță

O altă metodă de a consuma mango este aceea de a servi pulpa fructului cu o linguriță, fără să mai tai feliile cubulețe. Dar metoda aceasta se aplică doar fructelor bine coapte, care au pulpa moale și suculentă.

Așadar, spală bine mango și taie prima felie laterală, la câțiva milimetri de linia mediană a fructului, pentru a ocoli sâmburele. Apoi, fără să decojești fructul, folosește o linguriță să scobești pulpa. Așa se mănâncă direct un mango bine copt. Poți urmări toate aceste sfaturi și în clipul de mai jos.

Cum se taie mango, în stilul lui Jamie Oliver

Fructul poate fi decojit înainte, dar este mult mai simplu să înveți cum se taie mango cu tot cu coajă. Bucătarul britanic Jamie Oliver ne arată într-un clip metoda pe care o folosește el și care funcționează întotdeauna cel mai bine.

Folosind un cuțit mic și bine ascuțit, faimosul bucătar taie lateralele fructului, ocolind zona dură din centru unde este sâmburele. Apoi decojește fiecare felie de mango și o împarte în cubulețe. Totodată Jamie Oliver ne arată și celebrul truc cu paharul. Feliile de mango bine coapte se pot decoji ușor pe marginea unui pahar, iar pulpa dulce și delicioasă cade în interiorul paharului unde poate fi combinată cu iaurt sau alte bucăți de fructe pentru o gustare delicioasă.

În jurul sâmburelui rămâne partea mediană a fructului, care poate fi îndepărtată ușor și tăiată apoi felii subțiri sau cubulețe.

Ține cont să speli bine înainte fructul, deoarece toate fructele exotice sunt stropite cu pesticide și substanțe care îndepărtează dăunătorii și previn mucegaiurile. Apoi ai grijă și curăță mango pe un tocător de lemn sau din plastic foarte curat, care nu a fost folosit pentru ceapă, usturoi sau carne.

Ce se poate face din coaja și sâmburii de mango

În țările asiatice sau în America, acolo unde consumul de mango este frecvent, gospodinele adună coaja și sâmburii fructelor. Sâmburele este înconjurat de o pulpă fibroasă și tare, care se răzuiește. Odată ce se curăță bine sâmburele, acesta se deschide cu un cuțit bine ascuțit și se obține sămânța de mango. Aceasta poate fi ajutată să germineze, dacă este ținută în apă și apoi plantată. De obicei, însă, cojile și semințele de mango sunt fierte cu zahăr pentru a se obține un sirop delicios și foarte parfumat.

O altă soluție este să adaugi sămânța și coaja în oțet alb de calitate superioară. Acestea se vor macera treptat în oțet și vei obține un oțet parfumat, cu o aromă deosebită, pe care îl poți folosi în salatele de vară.

foto: Shutterstock

