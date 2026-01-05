Jorge, vacanță de coșmar în Thailanda. Ce a pățit cântărețul: „Pentru asta am așteptat eu vacanța asta? Două zile nu am ieșit din cameră”

Jorge a așteptat mult timp vacanța din 2026. Artistul a decis să plece în Thailanda pentru prima oară și era nerăbdător să exploreze destinația exotică. Totuși, planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele din vacanță, așa că Jorge a ajuns pe mâna medicilor, la scurt timp după ce a ajuns în destinația de vis. Iată ce s-a întâmplat.
Jorge și-a planificat în detaliu vacanța din Thailanda din prima lună a anului 2026. Deși abia așteptat să ajungă pentru prima oară în această destinație exotică, artistul a avut parte de cea mai neplăcută surpriză. El a început să se simtă rău, așa că a ajuns pe mâna medicilor.
Având în vedere că a muncit tot anul și că abia aștepta această vacanță, Jorge spera să se relaxeze și să petreacă timp de calitate la soare, alături de familia lui.
„Temperatură, frisoare, dureri musculare, nasul zici că e Cascada Niagara… Am o singură întrebare: pentru asta am așteptat eu atât vacanța asta în Thailanda? Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră“, a scris Jorge pe internet, la o fotografie în care apare în cabinetul doctorului.
A mai avut în trecut probleme de sănătate
Jorge a avut în ultimii ani o serie de ghinioane pe plan fizic. În urmă cu un an, el a ajuns la spital după ce o deviație de sept i-a cauzat probleme.
„Amețeli, oboseală acută, cearcăne, epuizare fizică. Toate astea de la o deviație de sept imensă și cornete cât Casa Poporului pentru că am tot amânat operația”, spunea Jorge pentru Click.ro.
Și 2023 a fost marcat de încercări dificile. În timp ce participa la Survivor, Jorge s-a accidentat la genunchi și a plecat din Republica Dominicană în cârje. El a fost nevoit să se opereze de ruptură la menisc și a avut nevoie de o lungă recuperare.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.