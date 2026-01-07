  MENIU  
Cornel Păsat, probleme cu alcoolul? Ar fi una dintre cauzele pentru care soția lui vrea să divorțeze: „Nu ai cum fără alcool"

Cornel Păsat, probleme cu alcoolul? Ar fi una dintre cauzele pentru care soția lui vrea să divorțeze: „Nu ai cum fără alcool”

Amelia Matei
Cornel Păsat se află, din nou, într-un impas în căsnicie. Soția lui a plecat de acasă pentru a doua oară, iar de data aceasta pare să fie definitiv. Artistul a explicat situația, dar și zvonul conform căruia alcoolul ar fi fost unul dintre motivele pentru care soția lui ia în calcul divorțul.

Cornel Păsat și Bianca, în pragul divorțului din cauza alcoolului?

Invitat la SpyNews Tv, Cornel Păsat a vorbit despre consumul de alcool și despre zvonurile conform cărora acest subiect ar fi o problemă în căsnicia lui.

Dansatorul a spus că lucrează într-un mediu în care nu se poate fără alcool și că în momentul în care și-a cunoscut soția, era același om și nu a fost nicio problemă.

„Am și alte vicii, fumatul. Eu lucrez în viața de noapte de aproximativ 35 de ani. În viața asta a mea de noapte tot timpul a existat alcool. Nu ai cum să lucrezi în zona asta fără alcool. Uite-te la cântăreți, la ce fel de artist vrei tu. Eu zic că asta nu a fost o problemă.

Ea când m-a cunoscut pe mine eram același Cornel. Ea când a jurat în biserică, în fața altarului, eram același Cornel. Că i-a ajuns la os sau că ea consideră că am început eu să exagerez, aici punem punctul pe i și spun Nu în perioada în care noi ne simțim bine. Da, în momentul în care sufăr.”, a spus Cornel Păsat.

Este motivul din spatele deciziei de a divorța?

Cornel Păsat a susținut că nu alcoolul este motivul real al problemelor din mariajul său cu Bianca.

Citește și: Bianca Păsat a plecat iar de acasă. Reacția lui Cornel Păsat: „Problemele dintre noi s-au accentuat și din cauza banilor”

Artistul susține că partenera lui invocă mereu câte un motiv, așa că poate fi oricare dintr-o serie de subiecte.

„Nu ăsta este subiectul acestei despărțiri. Nu ăsta este. (…) Azi e alcoolul, mâine e gelozia, poimâine e lipsa banilor, mereu se găsește alt motiv.”, a mai spus el.

În plus, el a menționat că nu mai bea în această perioadă, pentru că se pregătește de spectacolele din luna martie.

„Eu nu mai beau. Deloc. (…) Sunt în perioada de pregătire pentru spectacolele din martie. Absolut deloc. Eu am trei cicluri pe an care țin două-trei luni și nu mă ating de alcool. Nu te gândi că beau de dimineața până seara și zac mort în șanț. Nu.

Citește și: Cornel Păsat, adevărul despre separarea de soție: „Ea a vrut să mergem la notar, iar eu am refuzat”

Mă duc la 8 dimineața la sală, mă duc la ora 10 la birou, zilnic, mă întorc la ora 8-9 seara acasă. Poate îmi fac ceva de mâncare și beau un pahar două de vin. Mă duc la somn.

Câteodată poate nici nu mai apuc că îmi e prea somn. Când trec printr-o perioadă de criză și sunt foarte nervos poate beau o tărie, dar asta nu înseamnă că ne ducem în direcția asta.”, a declarat Păsat.

