Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL. Coregraful a dat tot din casă: „Un caracter infect!”

Cornel Păsat a făcut dezvăluiri explozive despre CRBL. Coregraful a avut numai cuvinte grele la adresa cântărețului, iar lucrurile între ei sunt delicate de mai mult timp. Acum, Cornel Păsat a fost invitat într-o emisiune unde și-a spus părerea despre CRBL fără menajamente.

Cornel Păsat nu îl suportă pe CRBL

Cornel Păsat a participat la emisiunea lui Cătălin Măruță și a acceptat provocarea Sosurilor Picante. El a vorbit fără rețineri, iar unul dintre subiecte a fost CRBL. Coregraful a fost întrebat cine este persoana din showbiz care l-a vorbit urât pe la spate sau cu care a avut cele mai mari tensiuni.

Fără să menajeze deloc, Cornel Păsat l-a nominalizat pe CRBL, despre care a spus că are un „caracter infect” și un vocabular execrabil.

„Vai de capul meu! Omul (n.r. CRBL) are un caracter infect și vorbește oribil”, a spus Cornel Păsat.

De la ce a pornit scandalul

Se pare că Păsat nu îl are la inimă pe CRBL de când au participat împreună la Rătăciți în Panama. Cei doi au probleme încă din anul 2009, când s-au certat și, cu toate că s-a stins conflictul, Păsat și-a adus aminte de asta.

Prin 2009 am fost în emisiunea «Rătăciți în Panama» și acum un an l-am invitat în RXF să răspundă pentru minciunile pe care le-a spus. M-a jignit în emisiune. A pus genunchiul jos și cu lacrimi în ochi și-a cerut scuze.

Nu m-a înjurat nimeni în viața mea și nu mi-a vorbit nimeni așa urât. Vorbesc serios. Știi cum am scăpat de el, să nu mă mai înjure? I-am zis: Tot ce îmi spui tu mie de acum încolo redirecționezi către mama și tatăl tău, că ei sunt responsabili că te-au adus pe lume. Probabil te-au educat, dar tu ai ales să nu accepți educația lor, să te porți în halul ăsta de mizerabil”, a mai spus Cornel Păsat.

CRBL și Cornel Păsat au avut replici tăioase pe tot parcursul emisiunii Rătăciți în Panama.

„Până sî ajungem pe Insula Paradisului, eu și CRBL ne înțelegeam perfect, adică eram prieteni. El este cel care a deschis acest conflict in mod nejustificat. M-a atacat fără să îl provoc iar eu a trebuit să mă apăr cu aceleași arme cu care am fost atacat, educația, bunul simț nu erau o optiune în această situație”, spunea Cornel Păsat la vremea aceea.

