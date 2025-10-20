Olga Guțanu, dezvăluiri despre planurile de viitor cu CRBL, la mai bine de un an de relație. „Mai intuiesc eu ce se întâmplă, dar se cam ascunde!”

Olga Guțanu a vorbit deschis în podcastul moderat de Bursucu despre etapa în care se află în viață și despre dorința sa de a mai “copilări” o vreme. Partenera lui CRBL a mărturisit că nu simte momentan că este pregătită pentru a deveni mamă, preferând să se bucure de libertate, de spontaneitate și de relația pe care o are cu artistul.

“Vreau să mai copilăresc!”

Olga Guțanu a explicat că, în ciuda poveștii de dragoste pe care o trăiește alături de CRBL, nu se gândește să facă un copil. „Sincer, încă nu. Încă mă simt eu, nu știu, simt că nu e momentul, vreau să mai copilăresc, cum s-ar spune. Adică e o responsabilitate enormă, deci enormă. Fără ajutorul cuiva, să cresc eu singură un copil, deci e misiune imposibilă, cum s-ar spune”, a declarat ea în cadrul podcastului.

La doar 24 de ani, Olga recunoaște că nu se simte pregătită să își asume o responsabilitate atât de mare. Deși relația cu CRBL pare să evolueze frumos, diferența de vârstă de 23 de ani și ritmul intens al vieții artistului par să contribuie la această ezitare.

Emoțiile lui CRBL, un mister pentru Olga

Pe lângă temerile legate de maternitate, Olga a vorbit și despre dificultatea de a pătrunde în universul emoțional al partenerului ei. „El își ascunde foarte bine emoțiile. Sincer, nu prea mă lasă să i le văd. Mai intuiesc eu ce se întâmplă, dar se cam ascunde”, a spus ea, subliniind că, deși există o conexiune între ei, comunicarea emoțională nu este întotdeauna ușoară.

Această declarație vine într-un context în care CRBL, tatăl unei adolescente dintr-o căsnicie anterioară, a fost adesea rezervat în privința vieții sale personale.

Deși cei doi au planuri serioase de viitor, inclusiv o posibilă cerere în căsătorie, Olga pare să își dorească mai mult timp pentru sine, pentru a se descoperi și a se bucura de tinerețe. „Dacă aș simți că nu mai e chimie între noi sau nu mai e nimic, ne-am despărți. Nu s-ar ajunge la momentul ăla în care să mă ceară și eu să spun ‘Nu’”, a spus ea într-un alt episod al podcastului.

CRBL și Olga Guțanu sunt împreună de mai bine de un an

CRBL și Olga Guțanu s-au cunoscut la scurt timp după divorțul artistului de Elena Vîșcu. Relația lor a început discret, dar a evoluat rapid într-o poveste de dragoste intensă.

După ce CRBL a anunțat oficial despărțirea de soția sa în aprilie 2024, el și Olga Guțanu s-au întâlnit la aproximativ o lună distanță. Deși începuturile au fost marcate de controverse și speculații, mai ales din cauza diferenței de vârstă de 23 de ani dintre ei, cei doi au ales să își trăiască relația cu discreție și autenticitate.

CRBL a mărturisit că începutul relației nu a fost ușor, fiind nevoiți să se ferească de ochii publicului și de judecățile din online. „A fost greu. Noi la trei noaptea ne dădeam cu rolele în parc și jucam șotron,” a povestit artistul, subliniind că au preferat momente simple și intime pentru a se cunoaște cu adevărat.

Pe de altă parte, Olga a trecut prin tensiuni familiale din cauza relației cu CRBL. Mama ei nu a fost de acord cu alegerea fiicei și i-a cerut să se gândească mai bine, ceea ce a dus la o perioadă de conflict între ele.

Foto – Facebook / capturi video

