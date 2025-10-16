Ce relație au CRBL și fiica lui la un an și jumătate de la divorțul artistului de mama Alessiei, Elena Vîșcu: „M-a pus la zid, m-a persecutat”

CRBL a oferit detalii rare despre relație pe care o are în prezent cu fiica lui de 15 ani, Alessia Andreianu. Artistul și mama fiicei lui, Elena Vîșcu, au divorțat în primăvara anului 2024, după o căsnicie de aproximativ 16 ani.

Ce relație au CRBL și fiica lui, la un an și jumătate de la divorțul artistului de mama Alessiei

Invitat în podcastul lui Bursucu’ alături de iubita lui, Olga Guțanu (24 de ani), Eduard „CRBL” Andreianu (47 de ani), a vorbit, printre multe altele, despre relația pe care o are în prezent cu fiica lui, Alessia. Artistul și mama fiicei lui, coregrafa Elena Vîșcu, au divorțat în primăvara anului 2024.

După divorț, Elena și fiica ei s-au mutat în Republica Moldova, țara natală a coregrafei. Astfel, relația dintre CRBL și fiica lui s-a răcit atât din cauza distanței, cât și din cauză că el și-a refăcut viața amoroasă foarte repede după divorț. Mai mult decât atât, Alessia a aflat despre actuala iubită a tatălui ei din presă, nu de la el.

„Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic. S-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta. E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident. Are și ea problemele ei, problemele vârstei, și nu mă mai lasă să o cunosc deloc. (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”, a declarat CRBL, în podcastul lui Bursucu’.

„Eu nu mi-am lăsat familia”

CRBL a fost acuzat de cei care cândva îl admirau că și-a abandonat familia. Artistul susține că acest lucru nu este adevărat. Fostul membru al trupei Simplu spune că divorțul a fost o decizie comună cu fosta soție și că el își dorește în continuare să fie implicat în viața fiicei lui.

„Înainte de divorț, eram un tată perfect, un soț perfect pentru oameni. Brusc, după divorț, am devenit exact opusul. Eu nu m-am schimbat, sunt același om, dar asta e percepția oamenilor. (…) Eu nu mi-am lăsat familia. (…) Noi doi (el și fosta soție – n.red.) am făcut alegerea”, a mai spus CRBL.

Înainte să se îndrăgostească de la Elena Vîșcu la „Dansez pentru tine”, artistul a fost căsătorit cu Andreea, prima soție, de care a divorțat în anul 2004, după șapte ani de căsnicie.

Foto: Capturi YouTube; Instagram

