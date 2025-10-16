Cornel Păsat, despre motivele pentru care soția lui, Bianca, i-a cerut divorțul: „Situația e foarte tensionată între noi”

Cornel Păsat a oferit detalii noi despre divorțul de soție. Bianca Păsat a părăsit căminul conjugal cu fiul ei și al dansatorului, Dryas, și i-a cerut lui Cornel divorțul la notar. Cu toate acestea, fostul iubit al Oanei Roman încă mai speră că el și Bianca se vor împăca.

Cornel Păsat, despre motivele pentru care soția lui, Bianca, vrea să divorțeze

Cornel și Bianca Păsat s-au separat. Deși Bianca i-a cerut divorțul, dansatorul încă mai are încredere în căsnicia lor.

„Eu sper din tot sufletul ca ea să se răzgândească. I-am cerut o lună de gândire, tocmai în speranța că se va răzgândi, dar ea are un caracter foarte puternic, e spartană, nu dă înapoi. Dacă mă iubește, eu zic că nu va divorța. Eu, la acest moment, încerc să rezolv problemele cu maturitate, nu am foarte mare stres”, a spus Cornel Păsat, pentru Click!.

Bianca Păsat a plecat de acasă acum trei săptămâni. Cornel a rămas în casa familiei, deși s-a oferit să plece el, iar fosta gimnastă s-a mutat cu fiul lor într-un apartament.

„De trei săptămâni, de la ziua mea (a plecat – n.red.). A luat și copilul cu ea. Eu merg doar să-l iau de la ea și să-l duc la școală. Stă într-un apartament și eu stau singur în casă. Am vrut să vindem casa ca să ne împărțim drepturile. (…) Vom vedea ce vom face cu casa până la urmă. Dacă vom divorța, mă gândesc totuși să-i propun ei să rămână în casă, unde are și biroul. Voi pleca eu”, a mai spus Cornel, pentru sursa citată.

„Situația e foarte tensionată între noi”

Când a fost întrebat despre motivele care au dus la despărțire, Cornel a fost rezervat, însă a recunoscut că relația lui cu Bianca este tensionată în prezent.

„Nu vreau să intru în detalii domestice, din simplul motiv că nu vreau să transform bulgărele de zăpadă într-o avalanșă de neoprit. Situația e oricum foarte tensionată între noi. E clar că amândoi suntem de vină pentru ceea ce se întâmplă. Fiecare are partea lui de vină. De altfel, s-au mai întâmplat astfel de situații între noi. Nu e prima dată când s-a pus problema să divorțăm. Ultima dată am reușit, însă, să rezolvăm, și s-a întors acasă. Atunci a stat o lună plecată. Acum, sper să se întoarcă mai repede că nu e deloc roz fără ea. Ea este într-o fază în care afacerile îi merg foarte bine, are un program de nutriție pentru femeile însărcinate cu care are mare succes și eu mă simt cam singur”, a mai spus dansatorul.

Peste ce nu ar putea trece Cornel Păsat

Cornel a vorbit și despre planurile lui și ale Biancăi în legătură cu custodia fiului lor, Dryas.

„Deocamdată, a plecat cu Bianca. Sunt conștient că un divorț ar fi o traumă pentru el, are doar 7 ani. Dar, pe de altă parte, ar fi tot o traumă pentru el să stea în casă cu doi părinți care se ceartă non-stop. O să fac tot ce e posibil ca el să nu simtă presiune. Copilul rămâne pe primul loc în viața noastră”, a spus dansatorul.

Nu în ultimul rând, fostul iubit al Oanei Roman a mărturisit că singurul lucru peste care nu ar putea trece în acest moment ar fi dacă Bianca ar avea pe altcineva.

„La acest moment, consider că eu și Bianca nu avem motive să ne despărțim. Doar dacă ea nu ar avea pe altcineva, vedem zilele următoare ce va fi. Dacă are pe altcineva, eu peste asta nu aș putea să trec”, a explicat.

