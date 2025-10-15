Bianca Păsat, primele declarații despre despărțirea de Cornel Păsat: „Este o perioadă în care îmi caut răspunsurile”

Bianca Păsat a făcut primele declarații despre despărțirea de Cornel Păsat. Dansatorul este cel care a făcut publice problemele din căsnicia lor.

Bianca Păsat, primele declarații despre despărțirea de Cornel Păsat

Bianca Păsat a fost întrebată ce se întâmplă în căsnicia ei, după ce Cornel Păsat a făcut public faptul că ea a plecat de acasă.

„Prefer să nu vorbesc public despre acest subiect. Este o perioadă în care îmi caut răspunsurile și încerc să gestionez lucrurile în liniște. Sper să înțelegeți că nu mă simt confortabil să discut despre viața mea personală în momentul acesta”, a declarat Bianca Păsat, în emisiunea „La Măruță”.

Ce spune Cornel Păsat despre despărțire

Potrivit apropiaților, Bianca Păsat s-a mutat temporar la hotel. Fosta gimnastă de performanță a dorit să se detașeze de presiunea mediatică și să se concentreze pe creșterea fiului ei și al lui Cornel, Dryas, în vârstă de 7 ani. Dansatorul susține, însă, că a decis să o lase pe Bianca în casa lor și să se mute el, pentru binele fiului lor.

„Am considerat că e mai bine să rămână ea în casa noastră, acolo unde copilul se simte în siguranță. Eu m-am mutat cu chirie, dar sper ca, în timp, să ne regăsim ca familie. Încă o iubesc și cred că putem reconstrui. Nu am motive să cred că este altcineva; cred că pur și simplu am ajuns într-un punct de epuizare. Dar sunt dispus să lupt pentru familia mea”, a spus Cornel Păsat, tot în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Motivele separării

Dansatorul a detaliat motivele care crede el că au dus la problemele din căsnicia lui cu Bianca. Fostul iubit al Oanei Roman este de părere că el și soția lui au început să tragă fiecare în altă direcție.

„A contat și zona financiară și cea a timpului. Când s-a dezvoltat foarte tare, eu mi-am neglijat planurile. Am încercat să fiu echipă cu Bianca, dar e greu când fiecare trage în altă direcție. Și eu am crezut că suntem un cuplu indestructibil. Nu mă așteptam să ajungem aici. Nu iau decizii pripite; analizez mult înainte să hotărăsc ceva radical”, a mai spus Cornel, vizibil afectat.

Cum a început povestea de dragoste dintre Bianca și Cornel Păsat

Bianca și Cornel Păsat s-au cunoscut în urmă cu mai bine de două decenii, atunci când ea, fostă gimnastă de performanță, s-a alăturat trupei Flamingo Girls, condusă de el. Relația lor a evoluat rapid de la colegialitate la prietenie și apoi la iubire, iar în timp au devenit unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz.

În prezent, Bianca Păsat activează în mediul online, unde oferă programe de fitness pentru femeile care au născut, în timp ce Cornel și-a extins activitatea în domeniul imobiliar, fără a renunța la cariera artistică.

