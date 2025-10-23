  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. De ce au renunțat la divorț. „De aceea am și refuzat să merg la notar!”

Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. De ce au renunțat la divorț. „De aceea am și refuzat să merg la notar!”

Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. De ce au renunțat la divorț. „De aceea am și refuzat să merg la notar!”
Raluca Vițu
.

După ce vestea despărțirii dintre Bianca și Cornel Păsat a luat prin surprindere lumea mondenă, cei doi au decis să își mai acorde o șansă. Deși păreau hotărâți să pună capăt mariajului lor, întâlnirea recentă dintre ei s-a transformat într-un moment de reconciliere emoționantă, cu gândul la fiul lor, Dryas.

De la divorț la o nouă șansă

Bianca, soția coregrafului trupei Flamingo Boys, luase decizia de a divorța, nemulțumită de tensiunile din căsnicie. Cornel Păsat, însă, a refuzat să se prezinte la notar, semn că nu era pregătit să renunțe la relația lor. „O iubesc și am iubit-o tot timpul pe Bianca. De aceea am și refuzat să merg la notar, pentru că nu voiam acest divorț. Și ea avea nevoie de o pauză în care să-și limpezească gândurile. Am discutat despre divorț, apoi de ce și-ar fi dorit fiecare de la celălalt să îndrepte., a declarat Cornel pentru cancan.ro.

Cei doi s-au întâlnit la vila în care au locuit împreună, cu intenția de a finaliza despărțirea. Însă discuția s-a transformat într-un moment de sinceritate și apropiere. Au vorbit despre greșelile fiecăruia și despre ce ar trebui să schimbe pentru a merge mai departe. „La final, când ne-am îmbrățișat, ne-am împăcat! Ne-am dat seama cât de greu ne era amândurora, și mai ales lui Dryas. Când era cu mine, întreba de Bianca. Uneori, ca să renaști, trebuie să treci prin iad. Iar eu am simțit asta în această perioadă în care am stat departe de familia mea”, a mai spus Cornel.

Cornel Păsat a vorbit despre motivele pentru care soția lui, Bianca, vrea să divorțezeIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Citeşte şi: Cornel Păsat, adevărul despre separarea de soție: „Ea a vrut să mergem la notar, iar eu am refuzat”

Ce frumos! Familia lor se mărește! În sfârșit, îndrăgitul artist o să fie tătic! Iubita lui e însărcinată
Ce frumos! Familia lor se mărește! În sfârșit, îndrăgitul artist o să fie tătic! Iubita lui e însărcinată
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Adevăratul motiv din spatele divorțului dintre Bianca și Cornel Păsat. Ce dezvăluiri a făcut soția stripperului

Perioadă de probă pentru căsnicie

Deși s-au împăcat, Cornel Păsat a precizat că urmează o perioadă de probă, în care vor încerca să repare ceea ce nu a funcționat. „M-am mutat acasă, dar dacă nu vom remedia ceea ce nu a mers între noi, de comun acord ne vom despărți, amiabil. Sper însă că nu va fi cazul. Personal, eu știu ce am de făcut, ca să nu mai trecem prin așa ceva”, a adăugat artistul.

Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Recomandarea zilei

Bianca a făcut primul pas spre despărțire

Bianca a fost cea care a luat decizia de a divorța după 25 de ani de relație și 14 ani de căsnicie. Partenera lui Cornel Păsat a simțit nevoia unei pauze și a unei regăsiri personale, motivând că relația ajunsese într-un punct critic.

„Este o perioadă în care îmi caut răspunsurile. Prefer să nu vorbesc public despre acest subiect”, a spus Bianca într-un interviu televizat, confirmând indirect tensiunile din mariaj. Surse apropiate cuplului au menționat că problemele s-au acumulat în timp, iar Bianca a decis să părăsească locuința conjugală, luând în calcul inclusiv demersuri legale pentru separare.

Bianca a mărturisit în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță că partenerul manifestă un nivel ridicat de gelozie. În același context, ea a adus în discuție diferența de vârstă dintre ei, sugerând că acest aspect ar fi alimentat nesiguranțele și comportamentele posesive ale lui Cornel Păsat.

„Bă, da, e gelos! E o diferență de vârstă între noi, zece ani, cred că afectează și vârsta. Da, și eu, cu vârsta, am mai multe frici!”, a spus Bianca.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Fanatik
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Click.ro
Cristina Spătar are băiat mare! Care sunt cerințele lui Albert: „Băiat fiind își dorește” Ce i-a făcut Sofia Vicoveanca artistei, la concertul lui Ion Paladi
Cristina Spătar are băiat mare! Care sunt cerințele lui Albert: „Băiat fiind își dorește” Ce i-a făcut Sofia Vicoveanca artistei, la concertul lui Ion Paladi
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Citește și...
Cine este Noah, adversara Universității Craiova din Conference League. Are cotă de piață cât Dinamo și tocmai a anunțat o investiție de zeci de milioane de euro!
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Care e starea lui Doru Octavian Dumitru după operație. Medicii dau primele detalii
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost lovit în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces să spună că am dreptate”
Câte kilograme are Marina Voica, la 89 de ani: „Mă tot judecă lumea”. Fanii sunt îngrijorați pentru starea ei de sănătate
Cabral joacă rolul părintelui autoritar în casă. Andreea Ibacka a dat detalii despre familia ei: „Namiko și Tiago ascultă mai mult de tatăl lor”
Scapă rapid de durerile de cap
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost lovit în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces să spună că am dreptate”
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost lovit în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces să spună că am dreptate”
Câte kilograme are Marina Voica, la 89 de ani: „Mă tot judecă lumea”. Fanii sunt îngrijorați pentru starea ei de sănătate
Câte kilograme are Marina Voica, la 89 de ani: „Mă tot judecă lumea”. Fanii sunt îngrijorați pentru starea ei de sănătate
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber încurajează conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber încurajează conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
DailyBusiness.ro
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
A1.ro
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Zodii ce vor avea parte de surprize colosale pe plan profesional în noiembrie: bonusuri neașteptate și promovări mult visate
Zodii ce vor avea parte de surprize colosale pe plan profesional în noiembrie: bonusuri neașteptate și promovări mult visate
Cabral joacă rolul părintelui autoritar în casă. Andreea Ibacka a dat detalii despre familia ei: „Namiko și Tiago ascultă mai mult de tatăl lor”
Cabral joacă rolul părintelui autoritar în casă. Andreea Ibacka a dat detalii despre familia ei: „Namiko și Tiago ascultă mai mult de tatăl lor”
Cum le răspunde Irina Columbeanu celor care o acuză că nu își ajută tatăl și că poartă genți de lux: „Toată vara am strâns bani să îl ajut” / Exclusiv
Cum le răspunde Irina Columbeanu celor care o acuză că nu își ajută tatăl și că poartă genți de lux: „Toată vara am strâns bani să îl ajut” / Exclusiv
Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”
Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”
Observator News
Noua strategie a românilor cu pensiile private, după ce taxa încasării integrale s-a dublat
Noua strategie a românilor cu pensiile private, după ce taxa încasării integrale s-a dublat
Libertatea pentru Femei
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Analogii sintetici ai acestei vitamine ar putea repara creierul în Alzheimer. STUDIU revoluționar al cercetătorilor japonezi
Analogii sintetici ai acestei vitamine ar putea repara creierul în Alzheimer. STUDIU revoluționar al cercetătorilor japonezi
ACEST semn de cancer apare imediat ce te trezești și nu dispare toată ziua. Nu-l ignora!
ACEST semn de cancer apare imediat ce te trezești și nu dispare toată ziua. Nu-l ignora!
Sare contaminată cu microplastice: până la 500 de fragmente într-un singur kilogram
Sare contaminată cu microplastice: până la 500 de fragmente într-un singur kilogram
O femeie a învins cancerul terminal după ce i s-au mai dat doar câteva luni de trăit. Terapia atipică a uimit medicii
O femeie a învins cancerul terminal după ce i s-au mai dat doar câteva luni de trăit. Terapia atipică a uimit medicii
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton