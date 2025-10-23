Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. De ce au renunțat la divorț. „De aceea am și refuzat să merg la notar!”

După ce vestea despărțirii dintre Bianca și Cornel Păsat a luat prin surprindere lumea mondenă, cei doi au decis să își mai acorde o șansă. Deși păreau hotărâți să pună capăt mariajului lor, întâlnirea recentă dintre ei s-a transformat într-un moment de reconciliere emoționantă, cu gândul la fiul lor, Dryas.

De la divorț la o nouă șansă

Bianca, soția coregrafului trupei Flamingo Boys, luase decizia de a divorța, nemulțumită de tensiunile din căsnicie. Cornel Păsat, însă, a refuzat să se prezinte la notar, semn că nu era pregătit să renunțe la relația lor. „O iubesc și am iubit-o tot timpul pe Bianca. De aceea am și refuzat să merg la notar, pentru că nu voiam acest divorț. Și ea avea nevoie de o pauză în care să-și limpezească gândurile. Am discutat despre divorț, apoi de ce și-ar fi dorit fiecare de la celălalt să îndrepte.”, a declarat Cornel pentru cancan.ro.

Cei doi s-au întâlnit la vila în care au locuit împreună, cu intenția de a finaliza despărțirea. Însă discuția s-a transformat într-un moment de sinceritate și apropiere. Au vorbit despre greșelile fiecăruia și despre ce ar trebui să schimbe pentru a merge mai departe. „La final, când ne-am îmbrățișat, ne-am împăcat! Ne-am dat seama cât de greu ne era amândurora, și mai ales lui Dryas. Când era cu mine, întreba de Bianca. Uneori, ca să renaști, trebuie să treci prin iad. Iar eu am simțit asta în această perioadă în care am stat departe de familia mea”, a mai spus Cornel.

Perioadă de probă pentru căsnicie

Deși s-au împăcat, Cornel Păsat a precizat că urmează o perioadă de probă, în care vor încerca să repare ceea ce nu a funcționat. „M-am mutat acasă, dar dacă nu vom remedia ceea ce nu a mers între noi, de comun acord ne vom despărți, amiabil. Sper însă că nu va fi cazul. Personal, eu știu ce am de făcut, ca să nu mai trecem prin așa ceva”, a adăugat artistul.

Bianca a făcut primul pas spre despărțire

Bianca a fost cea care a luat decizia de a divorța după 25 de ani de relație și 14 ani de căsnicie. Partenera lui Cornel Păsat a simțit nevoia unei pauze și a unei regăsiri personale, motivând că relația ajunsese într-un punct critic.

„Este o perioadă în care îmi caut răspunsurile. Prefer să nu vorbesc public despre acest subiect”, a spus Bianca într-un interviu televizat, confirmând indirect tensiunile din mariaj. Surse apropiate cuplului au menționat că problemele s-au acumulat în timp, iar Bianca a decis să părăsească locuința conjugală, luând în calcul inclusiv demersuri legale pentru separare.

Bianca a mărturisit în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță că partenerul manifestă un nivel ridicat de gelozie. În același context, ea a adus în discuție diferența de vârstă dintre ei, sugerând că acest aspect ar fi alimentat nesiguranțele și comportamentele posesive ale lui Cornel Păsat.

„Bă, da, e gelos! E o diferență de vârstă între noi, zece ani, cred că afectează și vârsta. Da, și eu, cu vârsta, am mai multe frici!”, a spus Bianca.

Foto – arhivă

