Adevăratul motiv din spatele divorțului dintre Bianca și Cornel Păsat. Ce dezvăluiri a făcut soția stripperului

Cornel Păsat și soția lui au fost împreună 23 de ani, dintre care 14 ani au fost căsătoriți. Acum, Bianca Păsat a hotărât să se despartă de stripper și a vorbit despre motivul despărțirii, dar și despre momentele dificile din viața ei. Iată ce a spus aceasta.

Bianca Păsat, despre motivele despărțirii de soțul ei

Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Bianca a fost întrebată cum se simte după despărțirea de soțul ei. Ea a mărturisit că este o perioadă dificilă în care are nevoie de liniște.

„Bine, deloc ușor, dar… Cred că e o perioadă prin care trebuie să trec la un moment dat. Sunt multe emoții, multe trăiri, nu am obișnuința mea de a mă exterioriza. (…) Păi, noi avem interacțiune destul de multă, pentru că este firesc, avem legături la mijloc.

Și vom continua să avem. Dar momentan am nevoie de o perioadă de liniște, în care să mă adun, să văd eu ce am nevoie, cum am nevoie. La fel și el știe ce are de făcut, și-om vedea cum o să fie pe viitor”, a spus Bianca Păsat.

Ea a fost întrebată ce ar schimba la fostul ei partener și a mărturisit că amândoi au nevoie de schimbări. Mai mult, Bianca a vorbit despre prima întâlnire cu Cornel Păsat.

„De la 18 ani. (…) Este prima dată în viața mea când nu mi-am răspuns la telefon, pentru că am avut foarte multe numere care m-au sunat, și am ales să nu răspund.

Le cer scuze tuturor că nu v-am răspuns, dar nu am făcut-o pentru că am simțit că e mai bine pentru mine. (…) Mi-am dorit o perioadă de liniște, dar n-a fost liniște până acum. Sper ca din momentul ăsta să fie liniște și să pot să iau deciziile corecte”, a mai spus Bianca Păsat.

Adevăratul motiv al divorțului, gelozia?

Bianca Păsat a recunoscut în emisiunea lui Cătălin Măruță că fostul ei partener este un bărbat foarte gelos. Totodată, aceasta a vorbit despre diferența de vârstă dintre ei, lucru care a contribuit la geloziile stripperului, după cum a lăsat să se înțeleagă femeia.

„Bă, da, e gelos! E o diferență de vârstă între noi, zece ani, cred că afectează și vârsta. Da, și eu, cu vârsta, am mai multe frici!”, a spus Bianca.

Cornel și Bianca s-au cunoscut în urmă cu 23 de ani. Ea este fostă gimnastă și a participat la preselecțiile pentru trupa Flamingo Girls. Cei doi au fost colegi și prieteni, iar după ce Cornel Păsat s-a despărțit de oana Roman, între el și Bianca s-a înfiripat o relație.

Femeia ar fi părăsit deja locuința familiei și l-a luat cu ea și pe băiețelul lor. Cornel Păsat încă speră că aceasta este doar o perioadă mai dificilă în mariajul lor care o să treacă.

„Chiar dacă suntem într-o situație așa, o iubesc foarte mult și îi sunt recunoscător pentru tot ce mi-a oferit în viața asta (…) La noi s-au mai întâmplat și în trecut episoade de genul ăsta. A plecat o dată o lună”, a mărturisit Cornel Păsat.

Bianca a depus deja actele de divorț, însă coregraful nu vrea să semneze.

