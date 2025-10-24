Cornel Păsat vrea să o ducă din nou la altar pe soția lui, Bianca: „Deja știu cam ce inel o să-i iau”

Cornel Păsat este pregătit să o ducă din nou la altar pe soția lui Bianca, după ce au fost la un pas de divorț. Cei doi s-au împăcat, dar se află într-o perioadă de probă. Astfel, dacă vor trece cu brio de ea, își vor reînnoi jurămintele.

Cornel Păsat vrea să își reînnoiască jurămintele de nuntă

După ce a fost la un pas de divorț, Cornel Păsat se gândește să o ducă pe Bianca din nou în fața altarului, pentru a-și reînnoi jurămintele. Cei doi vor să organizeze și o petrecere de neuitat, la care vor fi invitați toți prietenii lor.

În urmă cu câteva săptămâni, Bianca a părăsit căminul conjugal împreună cu fiul cuplului, Dryas, însă acum a decis să se întoarcă acasă, după ce a purtat mai multe discuții cu soțul ei. Totuși, lucrurile încă nu sunt roz pentru cuplu, astfel că se află într-o perioadă de probă.

„Nu putem spune că totul s-a rezolvat. Stăm din nou împreună, dar ne vedem doar dimineața și seara”, a mărturisit Cornel Păsat pentru Cancan.

Dacă vor trece cu bine de această perioadă, Cornel Păsat se va așeza într-un genunchi și îi va oferi un nou inel de logodnă Biancăi, pe care și-o dorește alături de el pentru tot restul vieții.

Dansatorul vrea să marcheze un nou început

Decizia de a o cere din nou în căsătorie pe Bianca și de a-și reînnoi jurămintele în Biserică marchează un nou început pentru Cornel Păsat. Totul va semăna cu o adevărată petrecere de nuntă.

„Îmi doresc să trecem cu bine peste această perioadă de probă. Nu știm cât va dura. Avem ceva lucruri de pus la punct, pentru a nu mai ajungem iar la discuții care să ducă la despărțire”, a explicat el.

Dacă totul decurge bine, Cornel Păsat va merge și îi va lua soției sale un al doilea inel de logodnă.

„Dacă totul va decurge așa cum îmi doresc, iar eu voi face tot ce ține de mine pentru asta, vom marca un nou început. Vom merge în biserică să ne reînnoim jurămintele. Apoi va urma o petrecere ca de nuntă. Dar nu înainte de a o cere iar de soție. Deja știu cam ce inel o să-i iau”, a mai spus dansatorul.

Bianca și Cornel Păsat formează un cuplu de 23 de ani și au împreună un fiu, Dryas. Cei doi s-au cunoscut în momentul în care ea s-a prezentat la selecțiile pentru trupa Flamingo Girls.

