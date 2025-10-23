Kim Kardashian, diagnostic șocant: Vedeta are un anevrism cerebral și dă vina pe fostul ei soț 

Kim Kardashian a anunțat că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, pe care aceasta l-a legat de stresul constant provocat de căsnicia cu Kanye West. Iată cum a aflat și ce înseamnă acest diagnostic.

Kim Kardashian, probleme de sănătate

Vedeta de 45 de ani a împărtășit vestea în cadrul premierei sezonului șapte al emisiunii The Kardashians, în timp ce vorbea cu sora sa, Kourtney Kardashian.

„Au găsit un mic anevrism”, a spus Kim, înainte ca sora ei, vizibil șocată să își pună mâna pe piept și să reacționeze: „Whoa.”

Citește și: Kim Kardashian, ținută extravagantă la Academy Museum Gala 2025. Rochia i-a acoperit complet chipul

Episodul a arătat-o pe Kim la o unitate medicală, fiind introdusă într-un aparat de RMN, în timp ce imaginile creierului ei apăreau pe un monitor. Într-o scenă ulterioară, Kim Kardashian a izbucnit în lacrimi la telefon, întrebând: „De ce naiba se întâmplă asta?”

În timpul scenelor emoționante, Kim a vorbit despre stresul provocat de căsătoria și divorțul său de Kanye West, afirmând că întreaga agitație a contribuit la problemele ei de sănătate înfricoșătoare.

Cât despre explicația medicului legată de anevrismul descoperit, Kim le-a spus membrilor familiei: „Au zis doar: că e din cauza stresului.”

Alte secvențe au arătat-o pe vedetă plângând pentru că pare să fi avut dificultăți la o parte din examenul de barou pentru facultatea de drept. Totuși, după ce dezvăluie diagnosticul de anevrism, clipul se întrerupe și o arată pe Kim în lacrimi, discutând despre divorțul de fostul ei soț, Kanye West, tatăl celor patru copii ai lor.

Citește și: Scandal între Kim Kardashian și Kanye West. Artistul a implicat-o pe fiica lor, North, într-o piesă în colaborare cu Sean „Diddy” Combs, rapperul acuzat de trafic sexual și abuzuri

„Sunt fericită că s-a terminat”, spune ea. „Fostul meu va face parte din viața mea oricum. Avem patru copii împreună.”

Ce este un anevrism cerebral

Potrivit NHS, un anevrism reprezintă o dilatare a unui vas de sânge din creier. Dacă acesta se rupe, poate duce la sângerări interne severe și poate fi pune viața în pericol.

Anevrismelor mici, care nu s-au rupt, li se urmăresc evoluția prin controale regulate, mai degrabă decât prin intervenții chirurgicale imediate.

Conform Brain Aneurysm Foundation, aproximativ 6,8 milioane de americani, adică unul din 50, trăiesc cu un anevrism nerupt.

Citește și: Vedete pe lista neargă a Ferrari. Justin Bieber, Paris Hilton și Kim Kardashian, printre cei care nu au voie să mai cumpere bolidurile de lux

Aproximativ 30.000 de persoane experimentează o rupere în fiecare an, iar la nivel global, aproape 500.000 de decese sunt legate anual de anevrisme, jumătate dintre victime fiind sub 50 de ani.

Ce alte afecțiuni are vedeta

Kim Kardashian se confruntă de mult timp cu afecțiuni autoimune, inclusiv psoriazis și artrită psoriazică.

În 2022, ea a dezvăluit că o pierdere rapidă în greutate de 7 kg pentru a se potrivi rochiei lui Marilyn Monroe la Met Gala i-a declanșat o criză de psoriazis care a dus la artrită.

„Nu am mai avut psoriazis de când am divorțat, și abia acum a început să reapară”, a mărturisit ea, adăugând că s-a simțit „pusă la încercare” de West, cu care s-a căsătorit în 2014 și a divorțat în 2021.

„Adică, am din nou psoriazis. M-am simțit mai stresată, probabil pentru că a trebuit să protejez foarte, foarte mult ceea ce trebuia să protejez.”

Citește și: Kim Kardashian și-a „lipit” tocurile de piciorul rupt. Vedeta americană de televiziune nu vrea să renunțe la modă nici când e accidentată

Ea a vorbit și despre faptul că a suferit de placenta accreta în timpul nașterii fiicei sale North și a fiului său Saint, o afecțiune în care placenta se înfige prea adânc în uter, provocând riscul de sângerări abundente.

Urmărește-ne pe Google News