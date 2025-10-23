Kim Kardashian, diagnostic șocant: Vedeta are un anevrism cerebral și dă vina pe fostul ei soț 

Kim Kardashian a anunțat că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, pe care aceasta l-a legat de stresul constant provocat de căsnicia cu Kanye West. Iată cum a aflat și ce înseamnă acest diagnostic.
Episodul a arătat-o pe Kim la o unitate medicală, fiind introdusă într-un aparat de RMN, în timp ce imaginile creierului ei apăreau pe un monitor. Într-o scenă ulterioară, Kim Kardashian a izbucnit în lacrimi la telefon, întrebând: „De ce naiba se întâmplă asta?”
În timpul scenelor emoționante, Kim a vorbit despre stresul provocat de căsătoria și divorțul său de Kanye West, afirmând că întreaga agitație a contribuit la problemele ei de sănătate înfricoșătoare.
Cât despre explicația medicului legată de anevrismul descoperit, Kim le-a spus membrilor familiei: „Au zis doar: că e din cauza stresului.”
Alte secvențe au arătat-o pe vedetă plângând pentru că pare să fi avut dificultăți la o parte din examenul de barou pentru facultatea de drept. Totuși, după ce dezvăluie diagnosticul de anevrism, clipul se întrerupe și o arată pe Kim în lacrimi, discutând despre divorțul de fostul ei soț, Kanye West, tatăl celor patru copii ai lor.
Aproximativ 30.000 de persoane experimentează o rupere în fiecare an, iar la nivel global, aproape 500.000 de decese sunt legate anual de anevrisme, jumătate dintre victime fiind sub 50 de ani.
Ce alte afecțiuni are vedeta
Kim Kardashian se confruntă de mult timp cu afecțiuni autoimune, inclusiv psoriazis și artrită psoriazică.
În 2022, ea a dezvăluit că o pierdere rapidă în greutate de 7 kg pentru a se potrivi rochiei lui Marilyn Monroe la Met Gala i-a declanșat o criză de psoriazis care a dus la artrită.
„Nu am mai avut psoriazis de când am divorțat, și abia acum a început să reapară”, a mărturisit ea, adăugând că s-a simțit „pusă la încercare” de West, cu care s-a căsătorit în 2014 și a divorțat în 2021.
„Adică, am din nou psoriazis. M-am simțit mai stresată, probabil pentru că a trebuit să protejez foarte, foarte mult ceea ce trebuia să protejez.”
Ea a vorbit și despre faptul că a suferit de placenta accreta în timpul nașterii fiicei sale North și a fiului său Saint, o afecțiune în care placenta se înfige prea adânc în uter, provocând riscul de sângerări abundente.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.