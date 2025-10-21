Kim Kardashian, ținută extravagantă la Academy Museum Gala 2025. Rochia i-a acoperit complet chipul

Kim Kardashian a renunțat la ținutele sale elegante și atrăgătoare pentru ceva puțin mai puțin recognoscibil. Prezentă la a cincea ediție anuală a Academy Museum Gala, vedeta a ieșit în evidență într-o ținută care a ridicat mai multe întrebări, prima dintre ele fiind, bineînțeles, dacă poate vedea.

Kim Kardashian, ținută extravagantă la Academy Museum Gala

Evenimentul, fondat pentru a sprijini munca muzeului de conservare a istoriei filmului pentru generațiile viitoare, a reunit cele mai mari nume de la Hollywood, muzică și modă pentru o seară de sărbătoare și strângere de fonduri. De la Hailey Bieber și Kendall Jenner la Selena Gomez și Demi Moore, covorul albastru a fost plin de modele, fondatori și artiști deopotrivă – toți purtând ținute de designer direct de pe podium sau scoase din adâncurile arhivelor lor.

Pentru Kim Kardashian asta a însemnat să aleagă o ținută din colecția de debut a lui Glenn Martens la Maison Margiela Couture – o creație nud strâmtă. Rochia ei lungă, fără bretele, a fost concepută cu o talie în V inversat și cupe de sutien integrate. A asortat ținuta cu un choker statement din diamante și smaralde, inele asortate și, bineînțeles, masca nud cu care a șocat întreaga lume.

Demi Moore, Jenna Ortega și Hailey Bieber, printre vedetele prezente la eveniment

Mia multe vedete au strălucit pe covorul albastru, pe care l-au transformat și de data aceasta într-o adevărată „luptă” a ținutelor elegante.

Actrița Jenna Ortega a impresionat cu look-ul său îndrăzneț și artistic la Academy Museum Gala 2025, unde a ales să poarte o ținută din colecția primăvară 2026 a designerului Grace Ling, care combina un top metalic futurist cu o fustă elegantă de mătase într-o nuanță maro ciocolatiu.

Topul acționa ca o armură de bronz, creând un contrast între forță și feminitate. Ortega și-a reafirmat reputația de rebelă a modei, cu un fler pentru originalitate.

Galbenul a fost printre cele mai îndrăznețe culori ale nopții, inclusiv o rochie de mătase drapată în nuanțe de unt, tip coloană, purtată de Kate Hudson, din colecția de vară 2026 a Stellei McCartney. Hudson a asortat rochia cu pantofii cu toc Miss Z de la Christian Louboutin, din piele lăcuită neagră, și bijuterii Chopard, inclusiv un inel cu un diamant galben de 15,33 carate, încrustat în aur alb și galben de 18 karate.

Selena Gomez și Benny Blanco au întors și ei toate capetele cu ținutele lor semnate Giorgio Armani Privé. Artista a ales o rochie de seară fără bratele, din catifea neagră, împodobită cu cristale la decolteu, pe care a asortat-o cu o jachetă de seară din catifea neagră și bijuterii cu diamante de la De Beers.

Pe de altă parte, Blanco a optat optat pentru un costum cu două rânduri de nasturi, albastru închis, tot de la Armani, cu bijuterii de la David Yurman.

Demi Moore a arătat aspectaculos în rochia sa Prada din satin bordo, confecționată cu un corsaj construit și o trenă asimetrică de mătase. Actirța și-a completat look-ul cu o poșetă din satin asortată și bijuterii de înaltă calitate de la Cartier, inclusiv un colier încrustat cu diamante și rubine încrustate în platină.

Actrița Rebecca Hall a purtat o creaţie semnată de designerul american Thom Browne, din colecţia primăvară 2026. Partea de sus a rochiei include un corset fals în nuanţe discrete de gri, alb şi negru, cu elemente „trompe-l’œil” care sugerau o anatomie sculpturală, tipică pentru estetica Thom Browne. Cei care au văzut-o nu știau dacă actrița a venit topless la eveniment și are bustul acoperit doar de o pictură.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum a apărut Kim Kardashian și celelalte vedete la Academy Museum Gala 2025

Sursă foto: Profimedia

