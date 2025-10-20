De ce nu va fi botezată fetița Alinei Laufer. Vedeta a făcut anunțul controversat despre Eden: „Avem alte obiceiuri”

Alina Laufer a născut cel de-al patrulea copil, o fetiță perfect sănătoasă pe care a numit-o Eden. Vedeta a anunțat că fetița nu va fi botezată, la fel cum nu au fost nici gemenii Davina și Nathaniel. Iată care este motivul.
Alina Laufer nu își botează copiii. Care este motivul
Alina Laufer a născut cel de-al patrulea copil, o fetiță pe nume Eden. Vedeta a fost întrebată dacă a planificat botezul fiicei sale, însă a explicat că în religia ei nu există taina botezului. Atât ea, cât și soțul ei, Ilan Laufer, sunt evrei. Alina Laufer a trecut la această religie odată cu căsătoria cu Ilan.
„Nu, la noi nu este botez. Nu există, în credința și în religia noastră nu avem botez. Adică nu este taina botezului, dar avem alte obiceiuri și, probabil, o să facem o petrecere, dar când o să fie puțin mai măricică”, a declarat vedeta la Știrile Antena Stars.
Și când doctorul ne-a spus că mai mult de 90% sunt șanse să fie fetiță, Ilan l-a pus să mai verifice, dar a fost același rezultat și nu la foarte mult timp după acestea au venit și testele genetice care au confirmat acest «diagnostic» de fată.
Eu m-am bucurat. Mie mi-a fost indiferent. Absolut orice putea să fie, am și fete și băieți, acum sunt o mamă fericită, așa că orice, dar sănătos să fie. Nu am absolut nicio pretenție și Ilan la fel. În definitiv, s-a adaptat imediat cu această situație”, a spus Alina Laufer pentru Viva.ro.
