Alina Laufer a născut o fetiță. Mesajul emoționant transmis de Ilan Laufer, soțul ei: „Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar”

Alina Laufer a născut o fetiță perfect sănătoasă. Vedeta și soțul ei au ales un nume special pentru micuța lor, și anume Eden. Mesajul emoționant transmis de Ilan Laufer, soțul ei, după ce a devenit din nou părinte. Cei doi parteneri de viață radiază de fericire în aceste momente și asta pentru că familia lor s-a mărit.

Alina și Ilan Laufer au trăit astăzi, pe data de 19 septembrie 2025, unul dintre cele mai fericite momente din viața lor, deoarece s-a născut fetița lor, Eden. Ilan Laufer a împărtășit bucuria printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

Alina Laufer a născut o fetiță

Alina și Ilan Laufer au devenit din nou părinți. Vineri, pe data de 19 septembrie 2025, familia lor s-a mărit cu o fetiță perfect sănătoasă. Micuța se numește Eden Laufer, are 3.105 kg și 51 de centimetri.

Vestea a fost făcută publică de Ilan Laufer printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Proaspătul tătic și-a exprimat emoțiile și recunoștința pentru venirea pe lume a fiicei lor.

„Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden Laufer! Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră. Cântărești 3.105 kg și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință.

Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol. Să crești sănătoasă, iubită și ocrotită mereu!”, a scris el la postarea pe care a făcut-o pe pagina lui personală de Instagram.

Semnificația numelui Eden

Eden, numele ales de Alina și Ilan Laufer pentru fetița lor nou-născută, provine din ebraică, unde „Eden” (עֵדֶן) înseamnă „plăcere”, „deliciu” sau „fericire”. Este asociat cu Grădina Edenului, locul biblic în care se spune că Adam și Eva au trăit inițial într-o stare de armonie și fericire înainte de acea cădere.

Numele Eden sugerează paradis, armonie și puritate. Poate fi asociat și cu fericirea, liniștea și frumusețea naturii.

Acest nume special este folosit atât pentru băieți, cât și pentru fete, deși în multe țări este mai des asociat cu fetele. Este apreciat pentru simplitatea și conotația sa pozitivă, spirituală și poetică.

Câți copii are Alina Laufer

Alina Laufer are patru copii cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia: Karina, în vârstă de 16 ani, din căsnicia cu Jorge, și gemenii Davina și Nathaniel, în vârstă de 4 ani, din căsnicia cu Ilan Laufer. Gemenii celor doi parteneri de viață s-au născut prematur și au petrecut șase săptămâni în Maternitatea Giulești.

În luna mai a anului 2025 a spus că așteaptă o fetiță, care se va naște toamna aceasta. Astăzi, vedeta a adus-o pe lume pe micuța Eden, care le-a umplut inimile de bucurie. Astfel, familia lor s-a mărit cu încă un membru.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

