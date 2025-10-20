Influencerița Maria Cârnaț a născut cel de-al 10-lea copil; „Sunt profund recunoscătoare”

Marina Cârnaț, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Republica Moldova, a născut pentru a zecea oară. Cunoscută pentru familia sa numeroasă și pentru modul în care promovează valorile tradiționale, Marina a adus pe lume o fetiță, iar imaginile publicate după naștere au atras mii de reacții de bucurie și admirație din partea urmăritorilor săi.

„A 10-a noastră minune”

Marina Cârnaț, influencerița cunoscută pentru familia sa numeroasă și pentru conținutul dedicat vieții de familie, a născut cel de-al zecelea copil. Proaspăta mămică a adus pe lume o fetiță, iar imaginile publicate după naștere au emoționat fanii care sunt la curent cu noutățile din viața familiei.

„A 10-a noastră minune, care încă nu știe cât de mult a fost așteptată și e iubită. Sunt profund recunoscătoare Domnului pentru mâna Lui în toate și pentru rugăciunile voastre care au o putere uriașă”, a scris Marina Cârnaț.

Fiica cea mare a Mariei a reacționat și a spus că abia așteaptă să își cunoască surioara.

„Doamne, de abia aștept să aterizăm! Ce frumoasă, ce binecuvântare! Ce fericire, și când ne-ați povestit cât de plăcut a decurs totul, și mai fericiți eram cu toții… ne este așa de dor. Venim spre voi, scumpi, scumpi îngerași”, a comentat fiica mai mare a familiei, Manuella.

Cum a decurs nașterea

Maria Cârnaț a povestit cum a decurs nașterea celui de-al zecelea copil. Marina a ales să nască natural și fiind la a zecea experiență, lucrurile au decurs destul de ușor.

Povestea nașterii Thayei… Să începem de la faptul că soțul cu cei mai mari trei copii erau de o săptămână în Thailanda și exact pe 1 octombrie, la 14:00, trebuiau să ajungă înapoi acasă. Fără a provoca, fără a mă obosi, pe 1 octombrie, noaptea, la 01:00, m-am trezit ca de obicei să merg la baie. Aveam contracții, dar cu presiune foarte ușoară și în spate. Păreau Braxton Hicks, așa că m-am culcat.

La 4 dimineața erau deja la 5 minute. I-am scris mamei, care a venit imediat și m-a dus la maternitate. Spre surprinderea mea, la spital aveam dilatație completă (10 cm), cu punga intactă. Am ales epidurala de data aceasta, chiar și la deschidere totală. După 9 nașteri dureroase, acum am trăit șocul vieții mele: în câteva minute nu mai simțeam durere.Doar lacrimi de recunoștință că se poate și altfel.

În două contracții a venit pe lume Thaya cu 3,700 kg, 53 cm, perfect sănătoasă. Totul într-o pace și liniște care m-au făcut să simt că Dumnezeu m-a purtat în palmele Lui. Soțul a venit ca pe aripile vântului atât de fericit și smerit! A fost ceva nou, unic și minunat! A fost așa cum trebuia să fie!”, a scris ea.

Toți cei 10 copii ai cuplului poartă nume care încep cu M sau T, inițialele mamei și al tatălui: Teo, Manuella, Mateo, Tea, Tadeo, Malvina, Tamia, Mya și Mareo și Thaya.

Cine este Maria Cârnaț

Maria Cârnaț este cunoscută în mediul online în special în Republica Moldova. Ea este căsătorită cu Teodor Cârnat, iar între ei este o diferență de vârstă de 12 ani. Influencerița are 41 de ani și este un personaj urmărit în mediul online.

„Sunt Marina Cârnaț. Am 41 de ani și sunt însărcinată cu al 10-lea copil. Eu trăiesc una dintre cele mai senine și împlinite perioade din viața mea.

Teodor Cârnaț, soțul Marinei Cârnaț, este avocat, profesor universitar de Drept și om de afaceri în domeniul imobiliar din Republica Moldova. El a candidat în 2019 la funcția de primar al Chișinăului, potrivit Adevărul. A fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii între decembrie 2013 și octombrie 2017, iar anterior, între 2011 și 2013, a ocupat funcția de consilier municipal independent în Consiliul Municipal Chișinău.

Marina i-a fost inițial studentă, iar ulterior i-a devenit soție și mamă a celor zece copii ai lor. În 2025 au sărbătorit 20 de ani de căsnicie.

Zilele trecute am primit un mesaj care m-a atins profund:

„Sunt însărcinată cu primul copil, am 35 de ani și medicii mă sperie… Teste peste teste, toate cu risc mare de anomalii. Tu cum ai trecut prin asta?” Da, societatea ne sperie după 35.

Da, medicina ne pune în față tot felul de riscuri. Eu nu fac teste genetice în sarcină, pentru că orice ar arăta ele, copilul meu rămâne copilul meu. Un suflet. O viață. Nu e ceva „de anulat sau returnat”. Nu e o greșeală. E darul lui Dumnezeu. Iar avortul, pentru mine, e echivalentul unui omor.

Nașterea după 35 de ani nu e o anomalie. E un miracol. (…) Poate că medicina te va încadra la „sarcină cu risc”. Poate că lumea te va judeca. Dar tu… tu să ai multă credință!, a scris influencerița în mediul online.

