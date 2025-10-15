Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus pe lume un băiețel perfect sănătos marți, 14 octombrie. Aceasta a distribuit în mediul online prima imagine cu bebelușul care i-a completat familia.
Sabina Bădălău, în vârstă de 35 de ani, a devenit mamă pentru prima dată. Sora lui Gabi Bădălău a anunțat că este însărcinată chiar de ziua ei de naștere, moment în care a dezvăluit că acesta era cel mai mare vis al ei.
Acum, bebelușul a venit pe lume chiar de Sfânta Parascheva, și s-a născut perfect sănătos. Sabina a publicat pe rețelele sociale prima imagine cu fiul ei, fiind mai fericită ca oricând.
Și Gabi Bădălău a împărtășit vestea cea mare pe Instagram unde a publicat un clip în care apare în mașină, alături de un buchet uriaș de flori, conducând spre spital pentru a-și vedea pentru prima dată nepoțelul. „O zi binecuvântată”, a scris el pe poză.
Sora lui Gabi Bădălău, nuntă de vis în Bolintin Vale
Sabina Bădălău s-a măritat în anul 2022 cu Răzvan Alexandru Marica, în cadrul unei ceremonii de vis, la Bolintin Vale.
Cei doi s-au căsătorit civil în 2019, dar pandemia le-a dat planurile peste cap și au fost nevoiți să amâne cununia religioasă și petrecerea pentru 2022. Aceasta și-a dorit întotdeauna să fie mamă, iar acum visul ei s-a împlinit și își poate strânge fiul în brațe.
Sabina preferă o viață mai retrasă, însă are succes pe plan profesional. La vârsta de 19 ani, Sabina Bădălău era administrator la firma Sabix SRL, iar compania a obținut numeroase finanțări din banii publici. În 2010 a semnat un contract în valoare de 2.9 milioane de lei cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, potrivit spynews.ro.
Ulterior a fost angajată ca director al departamentului de Conformare, Calitate, Siguranță și Mediu la Aeroportul Henri Coandă. Înainte a fost asistent manager în cadrul Companiei Naționale de Drumuri, dar și-a dat demisia, în urma unui scandal în care s-a spus că aceasta venea rar la muncă.
