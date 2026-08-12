Claudia Pătrășcanu a câștigat o nouă bătălie în instanță în procesul cu Gabi Bădălău. Ce l-a obligat instanța să facă pe afacerist 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă războiul în instanță, la aproape patru ani de la divorț. De această dată, cântăreața a obținut o victorie, după ce judecătorii au respins cererea lui Gabi Bădălău de a suspenda temporar executarea silită. Fostul soț al artistei trebuie să achite pensia pentru copii, dar și penalizările acumulate.

Războiul în instanță dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit în 2019, iar divorțul s-a pronunțat abia în 2022, după trei ani de procese în care cei doi au avut de rezolvat mai multe aspecte legate de căsnicia lor și de cei doi copii.

În tot acest timp, relația lor a fost marcată de declarații tăioase și momente tensionate. Cu toate că fiecare are propria viață, cei doi continuă să se întâlnească în sala de tribunal, chiar și după ce divorțul s-a pronunțat.

Citește și: Gabi Bădălău a pierdut definitiv procesul privind pensia alimentară a celor doi copii pe care îi are cu Claudia Pătrășcanu. Ce sumă trebuie să-i plătească fostei soții

Cei doi au continuat să se judece în legătură cu obligațiile financiare ale tatălui față de cei doi copii. Artista le-a spus judecătorilor că Bădălău nu și-a achitat integram sumele stabilite drept pensie alimentară, așa că a apelat la executarea silită pentru recuperarea banilor.

S-au adunat datorii, iar când a venit vorba despre executarea silită, afaceristul a încercat să suspende procedura, motiv pentru care cei doi au ajuns din nou în fața instanței.

Citește și: Ce decizie au luat Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău în privința celor doi copii: „Mama face întotdeauna mai mult”

De data aceasta, judecătorii au decis că artista are dreptate. Afaceristul ceruse suspendarea provizorie a excutării silite, însă judecătorii au respins cererea, conform soluției pronunțate la 7 august 2026.

Totodată, instanța a respins excepția inadmisibilității cererii invocată în legătură cu procedura, considerând-o neîntemeiată.

Judecătorii au respins solicitarea lui Bădălău ca fiind neîntemeiată, așa că excecutarea silită continuă să își facă efectele până se vor recupera creanțele.

„Tip soluție: Respinge cererea

Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare provizorie a executării silite, pentru neplata cauţiunii, ca neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de către contestatorul Bădălău Radu – Gabriel, în contradictoriu cu intimaţii Bădălău X-X, Bădălău Z-Z şi Pătrăşcanu Claudia – Mariana, ca neîntemeiată. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 07.08.2026′.

Ce pensie alimentară ar fi trebuit să plătească afaceristul

Claudia Pătrășcanu l-a dat în judecată de mai multe ori pe Gabi Bădălău, iar recent se judecă pentru pensia alimentară. În 2025, instanța a stabilit o pensie alimentară de 4.000 de euro pe lună pentru cei doi copii, până la majoratul acestora.

Artista spune că Bădălău nu și-a plătit pensia alimentară, motiv pentru care a apelat la executarea silită.

„Conform hotărârii instanței, tatăl copiilor are obligația de a achita o pensie lunară de 4.000 de euro, până la vârsta de 18 ani, începând cu anul 2022. După cum observați în sentință, până în prezent această sumă nu a fost plătită, ceea ce a generat restanțe considerabile. În plus, există o datorie de aproximativ 30.000 de lei la școala copiilor, situație pentru care aceștia sunt constant somați și amenințați cu exmatricularea dacă taxele nu sunt achitate. Este important ca aceste obligații să fie respectate, pentru ca drepturile copiilor să nu fie afectate”, spunea Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro, în urmă cu aproape un an.

Urmărește-ne pe Google News