Cele mai îndrăznețe apariții pe covorul roșu al Premiilor Oscar 2026. Rochiile ce nu vor fi uitate prea curând

Strălucire, îndrăzneală și stil la Oscar 2026! Pe 12 martie, vedetele de la Hollywood au uimit în ținute ce lasă pielea la vedere. Emma Stone, Renate Reinsve și Teyana Taylor au redefinit eleganța pe covorul roșu.

Cele mai îndrăznețe ținute de la gala Premiilor Oscar 2026

În seara Oscarurilor 2026, glamourul și îndrăzneala s-au împletit perfect, iar vedetele de pe covorul roșu au demonstrat că feminitatea se sărbătorește în toate formele sale. De la ținute cu decupaje provocatoare la rochii transparente, evenimentul a fost o adevărată paradă a eleganței și încrederii.

Nominalizată pentru Cea Mai Bună Actriță, Renate Reinsve a captat toate privirile într-o rochie personalizată Louis Vuitton din mătase roșie, cu o deschidere îndrăzneață până la șold. Simbol al rafinamentului și al curajului, ținuta sa a fost o declarație de stil și atitudine.

Nominalizată pentru „One Battle After Another”, Teyana Taylor a demonstrat ce înseamnă să strălucești pe covorul roșu. Rochia sa Chanel, cu o croială transparentă în zona taliei, i-a pus în evidență abdomenul perfect lucrat. Decorată cu perle și cristale alb-negre și completată de pene, ținuta a fost accesorizată cu bijuterii spectaculoase Tiffany & Co., inclusiv un colier cu un diamant de peste 18 carate.

Kate Hudson a adus un strop de eleganță clasică modernizată într-o rochie Armani Privé turcoaz, fără bretele, ce i-a subliniat decolteul strălucitor. Rochia sculpturală a fost completată cu bijuterii în valoare de 35 de milioane de dolari, incluzând diamante ultra-rare Garatti de un verde fascinant.

Într-o rochie ivoar din satin, cu o tăietură îndrăzneață pe șold și un decolteu adânc, Danielle Brooks a fost întruchiparea eleganței moderne. Bijuteriile Chopard, purtate cu atâta grație, au adăugat o notă de strălucire acestui look de poveste.

Bella Thorne a optat pentru o ținută care a redefinit conceptul de „naked dress”: o rochie neagră transparentă, cu mâneci lungi și detalii din pene. Apariția sa a fost o combinație perfectă de senzualitate și stil avangardist.

Delicatețea s-a împletit cu îndrăzneala

Regina Hall a impresionat într-o rochie neagră cu un decolteu sculptural și un corset auriu. Tăietura îndrăzneață pe coapsă a adăugat un aer de seducție subtilă și sofisticată.

Zoe Saldaña a ales o rochie Saint Laurent by Anthony Vaccarello, cu un corset din dantelă transparentă. Look-ul său a fost completat de bijuterii fine de la Cartier, întruchipând feminitatea modernă.

Câștigătoarea Oscarului pentru Cea Mai Bună Actriță în 2025, Mikey Madison, a adus un omagiu epocii de aur a Hollywood-ului. Rochia sa burgundy, decorată cu detalii florale și o despicătură senzuală, a fost accesorizată cu bijuterii Tiffany & Co.

Cântăreața Gracie Abrams a fost o viziune modernă în setul său din două piese de la Chanel, compus dintr-un top și o fustă navy, completate de o eșarfă în tonuri asortate. Alături de iubitul ei, actorul Paul Mescal, Abrams a cucerit publicul cu simplitatea sofisticată a look-ului său.

Balerina de renume mondial, Misty Copeland, a ales o creație David Koma care a combinat eleganța unui blazer negru cu decolteu adânc și delicatețea unui tutu alb din tul. Croiala perfectă și contrastul alb-negru au făcut din această ținută o adevărată operă de artă.

Odessa A’zion, vedeta din Marty Supreme, a strălucit într-o rochie Valentino cu un decolteu adânc, decorată cu broderii sofisticate și accesorizată cu diamante Pandora care i-au accentuat feminitatea.

