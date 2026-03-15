Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre iubita lui, Ioana Văllimărescu: „Ea este tot în domeniul artistic”

Radu Ștefan Bănică s-a emoționat vorbind despre iubita lui, Ioana Văllimărescu, la balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului. Actorul nu a fost însoțit de parteneră la eveniment, ci de câțiva colegi.

Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre iubita lui, Ioana Văllimărescu

Radu Ștefan Bănică și Ioana Văllimărescu formează de aproximativ trei ani un cuplu. Tânăra nu l-a însoțit pe actor la balul Bridgerton, însă și-a făcut prezența resimțită prin declarațiile emoționante pe care acesta le-a făcut despre ea.

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Junior spune că și-a găsit sufletul pereche în Ioana, o artistă talentată. „Am un suflet pereche, da. Este relația mea de trei ani de zile și este și prima mea relație”, a spus actorul, pentru VIVA!.

„Acum lucrăm împreună la un proiect”

Întrebat ce iubește cel mai mult la iubita lui, actorul s-a emoționant. „Este o persoană extrem de caldă, este o persoană extrem de optimistă, creativă. Și are o atenție nemaipomenită. Adică ține minte lucruri, se dedică omului și este… E un partener ideal. Ea este tot în domeniul artistic, pictură, desen, grafică. A ilustrat cărți, destul de multe. Încă o carte va mai urma acum de ilustrat. Și acum lucrăm împreună la un proiect pe care vrem să-l lansăm împreună, bazat pe ilustrațiile ei”, a mai spus Radu Ștefan Bănică, pentru sursa citată.

În prezent, pe actor îl puteți vedea în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. „Acum lucrez la ultimul sezon și anul acesta lucrez la mine și mă perfecționez pentru proiectele viitoare”, a mai transmis tânărul.

Nu în ultimul rând, Radu a spus cum s-ar numi un serial Netflix despre viața lui. „«Aventura» sau «Aventurile». Într-adevăr, mulțumesc lui Dumnezeu, viața mea este o aventură. Și în sensul bun și în sensul rău. E ca un joc. Dar na, fiecare are lecțiile lui și le trăim.”

Cine este Radu Ștefan Bănică

Radu Ștefan Bănică este fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Junior din fosta relație a juratului de la „X Factor România” cu Camelia Constantinescu. Radu are doi frați mai mici, pe Ana Violeta Bănică, din căsnicia tatălui lui cu jurnalista Andreea Marin, și pe Alexandru Bănică, din actuala căsnicie a tatălui lui cu artista Lavinia Pîrva.

Radu Ștefan Bănică s-a născut pe 7 februarie 2002 și a urmat Liceul Teoretic „Jean Monnet” și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“ din București. Până acum a apărut în două emisiuni TV, în calitate de concurent la „Te cunosc de undeva!” (Antena 1), și în calitate de jurat la „Vedeta familiei” (TVR). În prezent, Radu îl joacă pe Ducu în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1. În 2023, Radu s-a lansat și în industria muzicală, cu piesa „Tu”.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News