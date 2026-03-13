Marina Cârnaț, analizată de autoritatea tutelară pentru declarațiile sale controversate: „Copiii mici nu înțeleg decât prin durere. Ei logica nu o înțeleg”

Ministerul Muncii din Chișinău investighează afirmațiile influenceriței Marina Cârnaț despre utilizarea pedepselor fizice în educația copiilor. Declarațiile acesteia au generat reacții dure din partea autorităților și organizațiilor pentru protecția copilului.

Marina Cârnaț, criticată pentru declarațiile controversate

Marina Cârnaț, care are zece copii, a stârnit un val de indignare în mediul online și o reacție oficială din partea autorităților din Chișinău după ce a declarat că doar prin durere poți disciplina copiii mici.

Într-un podcast recent, influenceriță urmărită de peste 300 de mii de persoane pe Instagram a afirmat că, în opinia sa, copiii mici își înțeleg greșelile „doar prin durere” și că pedeapsa fizică ar fi uneori necesară. Subiectul a generat o dezbatere intensă, iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale a sesizat autoritatea tutelară pentru a analiza situația familiei Cârnaț.

Citește și: Despărțire în showbiz? Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu ar mai forma un cuplu. Detaliul observat de fani

Reacția Ministerului: „Fără compromisuri privind violența”

„Ministerul condamnă ferm orice formă de violență împotriva copiilor. Astfel de comportamente sunt inacceptabile atât din punct de vedere legal, cât și moral. Fiecare copil are dreptul fundamental de a fi protejat de orice formă de abuz, neglijare sau violență”, se arată în comunicatul de presă emis pe 13 martie, citat de Ziarul de Gardă.

Instituția face apel către părinți să creeze un mediu sigur și lipsit de violență pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Ce a spus Marina Cârnaț?

În cadrul podcastului, Marina Cârnaț a criticat stilul de parenting modern, considerându-l prea permisiv. „Generația noastră, în special din anii ’80–’90, tot copilul e Dumnezeu, doamne ferește să nu-l cerți, să nu-l critici, să nu cumva să-l traumezi. Că dacă îl critici – îl traumezi, să nu-l pui să facă ceva”, a declarat ea.

Cea mai controversată afirmație a fost legată de utilizarea pedepselor fizice ca metodă de disciplinare. „Copiii mici nu înțeleg decât prin durere. Ei logica nu o înțeleg, cât nu ai vorbi cu ei, trebuie un pic să-i dai, să simtă o durere. (…) Pe moment, l-ai luat, l-ai scuturat, l-ai oprit, i-ai dat la fund, l-ai liniștit”, a spus influencerița.

Mai mult, aceasta a menționat că soțul său, Teodor Cârnaț, profesor universitar de drept și fost consilier municipal în Chișinău, ar fi sugerat utilizarea unei nuiele pentru a evita asocierea dureroasă cu părinții. „Soțul meu la un moment dat – cu nuiaua, pentru ca copilul să urască nuiaua. Hai nuiaua să implementăm, să nu urască mâna sau omul, eu ca mamă sau tată, dar nuiaua s-o urască”, a explicat ea.

Citește și: TikTokerița Adriana Zidaru a pierdut a treia sarcină: „Am simțit o durere puternică pe partea stângă”

Reacțiile organizațiilor pentru protecția copilului

Coaliția Națională „Viață fără Violență” a condamnat public declarațiile Marinei Cârnaț, considerându-le periculoase. „Declarațiile Marinei Cârnaț sunt extrem de îngrijorătoare. Normalizarea violenței ca metodă de «educare» a copiilor nu poate fi acceptată sau legitimizată sub nicio formă, mai ales atunci când mesajul este transmis de persoane cu o audiență atât de mare”, au transmis reprezentanții organizației.

Coaliția a solicitat intervenția Inspectoratului General al Poliției și a Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru a evalua situația familiei și a verifica eventualele riscuri pentru dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor. De asemenea, ONG-ul i-a cerut influenceriței să înceteze promovarea oricărui tip de conținut care ar putea sugera că violența este o metodă acceptabilă de educație.

Explicațiile Marinei Cârnaț

Contactată de Ziarul de Gardă, Marina Cârnaț a susținut că afirmațiile sale au fost scoase din context. Potrivit acesteia, discuția din cadrul podcastului viza de fapt responsabilitatea părinților de a interveni în situații în care copiii se află în pericol.

„Era vorba despre intervenția rapidă a mea ca mamă pentru a opri un comportament grav, nu despre susținerea violenței. Nu susțin și nu încurajez sub nicio formă abuzul asupra copiilor. Viața mea se învârte în jurul copiilor mei, cu iubire, responsabilitate și limite sănătoase”, a declarat ea.

Citește și: Jador, anunț neașteptat la un an de când a devenit tată. Cântărețul se retrage din muzică: „Simt că am nevoie să mă opresc”

Contextul social și implicarea autorităților

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a confirmat că autoritatea tutelară din Chișinău va analiza cazul și va lua măsurile necesare conform legislației în vigoare. Rămâne de văzut care vor fi concluziile anchetei și ce impact vor avea aceste declarații asupra percepției publice privind parentingul și educația non-violentă.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News