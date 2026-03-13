TikTokerița Adriana Zidaru a pierdut a treia sarcină: „Am simțit o durere puternică pe partea stângă”

Adriana Zidaru, o TikTokeriță cunoscută din România, a dezvăluit că a pierdut cea de-a treia sarcină. Tânăra, mamă a doi băieți, trece printr-un moment dificil și a împărtășit durerea cu admiratorii ei.

TikTokerița Adriana Zidaru a pierdut a treia sarcină

Adriana Zidaru, o cunoscută TikTokeriță din România, a împărtășit recent cu urmăritorii ei vestea dureroasă că a pierdut a treia sarcină. Detaliile au fost dezvăluite într-un mesaj pe TikTok, citat de Spynews.

Cu doi băieți acasă, Adriana Zidaru aștepta cu entuziasm venirea celui de-al treilea copil, sperând că va fi o fetiță. Bucuria acestei vești nu a durat mult însă. Într-o dimineață, Adriana a simțit o durere intensă pe partea stângă, urmată de sângerări. Decizia de a chema ambulanța a fost rapidă, dat fiind că se afla singură acasă cu partenerul ei și copilul cel mic.

„În jurul orei 08:00 dimineața m-am trezit, am coborât la parter și am simțit o durere puternică pe partea stângă, apoi sângerări. M-am gândit că cel mai bine ar fi să chem o ambulanță, pentru că eram acasă doar eu, bărbatul meu și bebe, iar dacă aș fi ajuns la spital cu mașina, bebe ar fi trebuit să meargă cu noi”, a povestit ea pe TikTok.

„A fost o sarcină biochimică, care a fost plantată pe trompa stângă”

Investigațiile medicale au confirmat cele mai negre temeri ale Adrianei: sarcina se pierduse. Diagnosticul primit de la medici a indicat o sarcină biochimică, implantată pe trompa stângă, o complicație ce a dus la un avort spontan. Adriana a explicat că a așteptat rezultatele testelor pentru a fi sigură de situație, dar verdictul final nu putea fi schimbat.

„A fost o sarcină biochimică (o pierdere de sarcină foarte timpurie – n.red.), care a fost plantată pe trompa stângă, un fel de avort spontan. A trebuit să aștept rezultatele testelor ca să văd dacă este real și sigur ce vorbesc. (…) Nu are sens să îmi mai fac alte speranțe, pentru că nu are cum să mai fie acolo, în condițiile în care am avut menstruație de când am ieșit de la spital”, a declarat ea cu tristețe.

Deși trece printr-un moment extrem de delicat, Adriana Zidaru a mărturisit că înțelege curiozitatea urmăritorilor săi, care așteptau să vadă imagini cu burtica de gravidă. Cu toate acestea, tânăra rămâne optimistă, având încredere că Dumnezeu îi va da puterea să depășească această încercare.

Foto: Instagram

