Despărțire în showbiz? Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu ar mai forma un cuplu. Detaliul observat de fani

Amelia Matei
Actualizat 13.03.2026, 14:27

Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu ar mai forma un cuplu, conform unor speculații apărute pe baza unor mici gesturi pe care fanii le-au observat în viața vedetei. Apariția ei și a soțului său la podcastul lui Jorge a revelat multe probleme din căsnicia celor doi, iar acum, pare că lucrurile ar fi fost tranșate clar. Iată ce se întâmplă între cei doi.

Andreea Popescu, o femeie liberă? Cine a dat-o de gol

Andreea Popescu traversează o perioadă cel puțin dificilă din viața ei. Vedeta a ales să fie discretă cu privire la viața personală în aceste momente, însă există detalii care au dat-o de gol că ar fi o femeie liberă și singură.

Încă de la participarea alături de soțul ei, Rareș Cojoc, la podcastul lui Jorge, fanii și-au dat seama că între cei doi există tensiuni, probleme nerezolvate și chiar compromisuri care, pe termen lung, ar fi născut resentimente între cei doi.

Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Mai mult, chiar în cadrul podcastului, Andreea a recunoscut că e supărată pe soțul ei, însă nu a vrut să intre în detalii cu privire la motivul supărării.

Acum, fanii se tot întreabă ce se întâmplă, de fapt, în căsnicia vedetei. Există detalii care lasă să se înțeleagă că lucrurile nu sunt deloc roz.

Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Acum, fina ei a fost cea care a dat-o de gol că Andreea ar fi o femeie fără obligații. Totul a pornit de la un cadou, iar vedeta a fost filmată în timp ce l-a primit. 

Conversația dintre cele două femei a atras atenția fanilor, mai ales că fina a dat o replică prin care se înțelege că Andreea ar fi singură.

Fosta dansatoare a primit un cadou special cu ocazia zilei de 8 Martie. Mai exact, un inel inscripționat cu cuvântul „mama”. Andreea l-a pus pe degetul arătător de la mâna stângă, când fina a ținut să precizeze că nu mai are verighetă sau inel de logodnă.

Iată conversația dintre cele două: 

Andreea Popescu: Cadou de la dulceața mea de 8 martie.

Fina: Ia să vedem dacă îți place

Andreea Popescu: Ce frumos. Scrie mama! E perfect

Fina: Oricum nu mai ai (n.r. inel).

Andreea Popescu: Vai ce frumos e, dulceață! Mulțumesc!

Andreea Popescu Cojoc la podcastul lui JorgeIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Replica finei a venit în momentul în care mâna Andreei s-a văzut că este liberă, fără inel de logodnă sau verighetă și a venit ca o confirmare pentru fani că lucrurile între ea și soțul ei nu stau deloc bine.

Alte semne că cei doi nu ar mai fi împreună

Ba mai mult, unii cred că cei doi s-ar fi despărțit deja. În plus, un alt detaliu care a dat de gândit a fost o postare făcută de Rareș Cojoc pe TikTok, în care a făcut un filmuleț realizat din colaje de fotografii cu el și partenera de dans la diverse competiții, dar și cu copiii lui. 

„Viața mea”, a scris Rareș lângă clipul emoționant, iar fanii au observat rapid că nu există nicio poză cu soția lui, criticându-l pentru acest aspect.

În plus, după o perioadă de absență de pe social media, Andreea Popescu a postat un mesaj prin care lasă de înțeles că ar trece printr-o perioadă delicată.

„Pentru prietenele mele care sunt lângă mine. Vă iubesc și vă mulțumesc”, a scris ea la un story.

„Prietenia este unul dintre cele mai mari daruri pe care le poți primi în viață. Știu că fără una sau două prietene reale în viața ta nu ai putea trece peste greutățile ei. Prietenia înseamnă că atunci când ești în cel mai jos moment al vieții tale, când ești cea mai urâtă versiune a ta, ele sunt acolo nu ca să te pună și mai tare în genunchi prin judecată, ci ca să te ridice prin iubire”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Semnele unui divorț nu se încheie aici, iar fanii au pus cap la cap toate detaliile și au ajuns la concluzia că între cei doi se produce o ruptură, însă nimeni nu știe dacă este vorba despre un divorț, o pauză sau doar o etapă mai grea în viața de cuplu.

buton