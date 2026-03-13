Despărțire în showbiz? Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu ar mai forma un cuplu. Detaliul observat de fani

Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu ar mai forma un cuplu, conform unor speculații apărute pe baza unor mici gesturi pe care fanii le-au observat în viața vedetei. Apariția ei și a soțului său la podcastul lui Jorge a revelat multe probleme din căsnicia celor doi, iar acum, pare că lucrurile ar fi fost tranșate clar. Iată ce se întâmplă între cei doi.
Andreea Popescu, o femeie liberă? Cine a dat-o de gol
Andreea Popescu traversează o perioadă cel puțin dificilă din viața ei. Vedeta a ales să fie discretă cu privire la viața personală în aceste momente, însă există detalii care au dat-o de gol că ar fi o femeie liberă și singură.
Încă de la participarea alături de soțul ei, Rareș Cojoc, la podcastul lui Jorge, fanii și-au dat seama că între cei doi există tensiuni, probleme nerezolvate și chiar compromisuri care, pe termen lung, ar fi născut resentimente între cei doi.
Fosta dansatoare a primit un cadou special cu ocazia zilei de 8 Martie. Mai exact, un inel inscripționat cu cuvântul „mama”. Andreea l-a pus pe degetul arătător de la mâna stângă, când fina a ținut să precizeze că nu mai are verighetă sau inel de logodnă.
Iată conversația dintre cele două:
Andreea Popescu: Cadou de la dulceața mea de 8 martie.
Fina: Ia să vedem dacă îți place
Andreea Popescu: Ce frumos. Scrie mama! E perfect
Fina: Oricum nu mai ai (n.r. inel).
Andreea Popescu: Vai ce frumos e, dulceață! Mulțumesc!
Replica finei a venit în momentul în care mâna Andreei s-a văzut că este liberă, fără inel de logodnă sau verighetă și a venit ca o confirmare pentru fani că lucrurile între ea și soțul ei nu stau deloc bine.
Alte semne că cei doi nu ar mai fi împreună
Ba mai mult, unii cred că cei doi s-ar fi despărțit deja. În plus, un alt detaliu care a dat de gândit a fost o postare făcută de Rareș Cojoc pe TikTok, în care a făcut un filmuleț realizat din colaje de fotografii cu el și partenera de dans la diverse competiții, dar și cu copiii lui.
„Viața mea”, a scris Rareș lângă clipul emoționant, iar fanii au observat rapid că nu există nicio poză cu soția lui, criticându-l pentru acest aspect.
În plus, după o perioadă de absență de pe social media, Andreea Popescu a postat un mesaj prin care lasă de înțeles că ar trece printr-o perioadă delicată.
„Pentru prietenele mele care sunt lângă mine. Vă iubesc și vă mulțumesc”, a scris ea la un story.
„Prietenia este unul dintre cele mai mari daruri pe care le poți primi în viață. Știu că fără una sau două prietene reale în viața ta nu ai putea trece peste greutățile ei. Prietenia înseamnă că atunci când ești în cel mai jos moment al vieții tale, când ești cea mai urâtă versiune a ta, ele sunt acolo nu ca să te pună și mai tare în genunchi prin judecată, ci ca să te ridice prin iubire”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.
Semnele unui divorț nu se încheie aici, iar fanii au pus cap la cap toate detaliile și au ajuns la concluzia că între cei doi se produce o ruptură, însă nimeni nu știe dacă este vorba despre un divorț, o pauză sau doar o etapă mai grea în viața de cuplu.
