Andreea Popescu a stârnit controverse după ce a recunoscut că a slăbit cu ajutorul unui medicament pentru diabetici

Influencerița Andreea Popescu a stârnit controverse după ce a dezvăluit că a slăbit 10 kg folosind un medicament pentru diabetici. Metoda aleasă a atras critici dure în mediul online din cauza riscurilor de sănătate.
Andreea Popescu, una dintre cele mai cunoscute influencerițe și antreprenoare din România, a stârnit o adevărată controversă în online după ce a dezvăluit metoda prin care a reușit să slăbească peste 10 kilograme în doar două luni. Proaspăt mămică pentru a treia oară, aceasta a recurs la un medicament injectabil destinat tratării diabetului. Confesiunea a generat reacții mixte, iar un val de critici nu a întârziat să apară.
Alte mesaje au încurajat-o să-și folosească influența pentru a promova un stil de viață sănătos, bazat pe mișcare și o alimentație echilibrată.
Medicamentul folosit de Andreea Popescu este destinat exclusiv tratării diabetului de tip 2, iar utilizarea sa fără prescripție medicală poate avea efecte adverse grave. Specialiștii avertizează că administrarea acestui tip de tratament de către persoane sănătoase poate duce la dezechilibre metabolice, probleme cardiace și alte complicații de sănătate.
Sursă foto: Instagram
