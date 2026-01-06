Andreea Popescu a stârnit controverse după ce a recunoscut că a slăbit cu ajutorul unui medicament pentru diabetici

Influencerița Andreea Popescu a stârnit controverse după ce a dezvăluit că a slăbit 10 kg folosind un medicament pentru diabetici. Metoda aleasă a atras critici dure în mediul online din cauza riscurilor de sănătate.

Andreea Popescu a recunoscut că a slăbit cu ajutorul unui medicament pentru diabetici

Andreea Popescu, una dintre cele mai cunoscute influencerițe și antreprenoare din România, a stârnit o adevărată controversă în online după ce a dezvăluit metoda prin care a reușit să slăbească peste 10 kilograme în doar două luni. Proaspăt mămică pentru a treia oară, aceasta a recurs la un medicament injectabil destinat tratării diabetului. Confesiunea a generat reacții mixte, iar un val de critici nu a întârziat să apară.

Într-o postare recentă pe Instagram, Andreea a explicat că decizia de a folosi acest medicament a venit după ce a încercat diferite metode de a scăpa de kilogramele acumulate în timpul sarcinilor.

„Am mers la medic, am făcut analize și am urmat tot ce mi s-a recomandat. Rezultatele au fost uimitoare și m-am simțit foarte bine”, a spus ea.

Cu toate acestea, declarațiile sale au atras atenția asupra unei probleme mai mari: utilizarea necorespunzătoare a unor medicamente destinate exclusiv persoanelor care suferă de diabet.

Influencerița, criticată dur pentru decizia ei

Criticile nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii a postării.

„Doamne, nu mai promovați așa ceva! Sunt persoane care își doresc enorm să slăbească. Riscurile sunt uriașe. De ce o faceți? Nu vă înțeleg”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu sublinia: „Super. Eu am prediabet. Acum n-o să mai găsesc tratamentul, că tu îl recomanzi ca pe bomboane de slăbit. Jesus Christ” .

Alte mesaje au încurajat-o să-și folosească influența pentru a promova un stil de viață sănătos, bazat pe mișcare și o alimentație echilibrată.

Medicamentul folosit de Andreea Popescu este destinat exclusiv tratării diabetului de tip 2, iar utilizarea sa fără prescripție medicală poate avea efecte adverse grave. Specialiștii avertizează că administrarea acestui tip de tratament de către persoane sănătoase poate duce la dezechilibre metabolice, probleme cardiace și alte complicații de sănătate.

