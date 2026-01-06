Fostul jucător NFL Tom Brady și influencerița Alix Earle au fost fotografiați la aceeași petrecere de Revelion, lucru care a stârnit ulterior zvonuri despre o posibilă relație.

Cum au apărut zvonurile despre Tom Brady și Alix Earle

În primele zile ale noului an, internetul a fost luat cu asalt de un val neașteptat de speculații după ce două figuri extrem de urmărite — fostul quarterback din NFL Tom Brady și influencerița Alix Earle — au fost surprinse la aceeași petrecere de Revelion. O simplă apariție în același cadru a fost suficientă pentru ca rețelele sociale să explodeze, iar zvonurile despre o posibilă relație să se răspândească cu viteza luminii, notează presa internațională.

Pe măsură ce speculațiile se amplificau în mediul online, cea mai neaștepatată reacție nu a venit din partea lui Brady sau a lui Earle, ci din partea tatălui influenceriței, care a publicat pe TikTok un clip ironic ce a alimentat și mai mult discuțiile, fără însă a oferi vreo confirmare.

Imaginile de la petrecerea de Revelion care au aprins internetul

Totul a pornit de la o petrecere. Clipuri video apărute online îi arătau pe Brady și Earle la același eveniment la începutul lui 2026, alături de alți invitați celebri. Nu a existat nicio dovadă de afecțiune, nicio fotografie împreună și nicio declarație din partea lor.

Brady, aflat în perioada de reinventare de după retragere, ca analist sportiv și acționar minoritar în NFL, rămâne una dintre cele mai urmărite figuri din sport. Earle, pe de altă parte, și-a construit o comunitate uriașă documentându-și viața în timp real, ceea ce înseamnă că orice apariție publică poate deveni rapid un subiect viral.

În doar câteva ore, rețelele sociale au fost inundate de postări care sugerau o posibilă apropiere între cei doi, imaginile fiind intens distribuite pe TikTok, Instagram și X. Reacțiile publicului au variat de la ironii și glume până la discuții despre diferența de vârstă și oportunitatea momentului, mulți întrebându-se dacă situația nu este amplificată artificial.

Citeşte şi: Gisele Bündchen a născut al treilea copil, primul cu iubitul Joaquim Valente. Cum a reacționat fostul soț, Tom Brady

Citeşte şi: Tom Brady și-a clonat câinele, care a murit în urmă cu doi ani. Cum a reușit acest lucru: „Îmi iubesc animalele”

Citeşte şi: Irina Shayk, topless în vacanță cu Bradley Cooper, deși se zvonește că are o relație cu Tom Brady

În tot acest timp, lipsea însă elementul esențial: o confirmare. Nici Brady, nici Earle nu au comentat zvonurile, iar nicio sursă nu a oferit detalii care să susțină existența unei relații. În absența unor declarații oficiale, speculațiile au continuat să se propage, alimentate de dinamica tipică a mediului online.

Tatăl lui Alix Earle intervine cu un TikTok care devine viral

Cea mai memorabilă reacție nu a venit de la cei doi implicați, ci de la tatăl lui Alix, Thomas Earle, cunoscut online ca T.J. Earle. Într-un TikTok devenit rapid viral, mama vitregă a lui Alix proba unul dintre sacourile sale de catifea, supradimensionate. Întrebat despre alegerea vestimentară, el a glumit spunând că l-a cumpărat după ce l-a văzut pe Tom Brady purtând ceva similar. Momentul nu putea trece neobservat.

Clipul era clar în ton jucăuș. Totuși, fanii au interpretat imediat gluma ca pe o aluzie la zvonuri, iar videoclipul s-a răspândit și mai repede decât imaginile de la petrecere.

Important este că tatăl lui Earle nu a confirmat și nici nu a infirmat nimic. A recunoscut doar momentul într-un mod tipic pentru internet: prin umor.

De ce continuă povestea să atragă atenția publicului

Interesul crescut pentru acest subiect este alimentat, în mare parte, de atenția intensă care îl înconjoară pe Tom Brady după divorț. De la separarea de Gisele Bündchen, fiecare apariție publică a fost analizată în detaliu pentru posibile indicii legate de viața sa personală. În paralel, influencerițele de talia lui Alix Earle au ajuns să ocupe un rol central în cultura pop, un spațiu care altădată aparținea exclusiv actorilor și muzicienilor, ceea ce face ca astfel de asocieri să devină aproape inevitabile.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News