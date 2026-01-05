Cele mai frumoase ținute de la Critics Choise Awards 2026. Ariana Grande, Elle Faning și Jessica Biel au început anul cu stil

Sezonul premiilor din 2026 a început oficial, iar odată cu acesta, vedetele aduc toată strălucirea și eleganța pe covorul roșu. Ariana Grande, Elle Fanning și alți actori de top de la Hollywood au participat la Critics Choise Awards 2026 pentru a celebra cele mai bune filme și seriale.

Cele mai frumoase ținute de la Critics Choise Awards 2026

Evenimentul din acest an, găzduit de Chelsea Handler, le-a atras și pe Teyana Taylor, Jessica Biel, Meghann Fahy și alte vedete care au ieșit în evidență în siluete clasice, costume moderne, crăpături periculos de înalte și multe altele.

Teyana Taylor a purtat o croială completă Saint Laurent by Anthony Vaccarello — de la jacheta cu două rânduri de nasturi și pene, cămașă și pantaloni, până la mănuși, cravată lată cu dungi și cizme peste genunchi. Bijuteriile Tiffany & Co. au făcut-o să strălucească și mai tare.

Ariana Grande a adus stilul glamour inedit al Glindei într-o rochie Alberta Ferretti, personalizată în satin roz, cu umeri goi, cu o pelerină lungă până la podea din tul alb brodat, împodobită cu aplicații florale argintii.

Elle Fanning a atras atenția într-o rochie aurie fluidă, inspirată din colecția de arhivă Ralph Lauren.

Danielle Brooks a asortat o rochie mulată, semi-transparentă, cu umerii goi, cu un colier choker și o mulțime de inele.

Citește și: Miley Cyrus suferă de o afecțiune care îi lezează corzile vocale. De ce refuză artista să se opereze: „Este extrem de dificil”

Citește și: Ioana Ginghină, pe perfuzii din cauza epuizării: „Din păcate, nu prea am limită”

Jessica Biel, aparița sexy a serii

Jessica Biel a readus la propriu senzația sexy la ceremonie într-o rochie transparentă Lanvin, pe care trebuie să o vezi din toate unghiurile.

Meghann Fahy a strălucit într-o rochie cu paiete, decolteu scurt, cu trenă și bijuterii Tiffany & Co.

Vedeta din „Nobody Wants This”, Jackie Tohn, a luminat covorul roșu într-o rochie-bustieră Khoon Hooi de culoare galbenă, cu bijuterii de la Carina Hardy.

Citește și: Lidia Buble și Horațiu Nicolau, surprinși plimbându-se prin Herăstrău. Cum au fost fotografiați

Citește și: Gina Pistol a apelat la medicul estetician. Imaginea cu care soția lui Smiley și-a uimit fanii

Actrița Ali Larter din Landman a îmbrăcat o rochie neagră sexy, ținută scurtă, de la Nina Ricci, cu decolteu adânc în V, spate decoltat și crăpătură până la coapsă. Sandale argintii au completat ținuta.

Kristen Bell a ales o rochie neagră cu decolteu halter și inserții de dantelă de la Elie Saab, pe care a asortat-o ​​cu bijuterii EFFY.

Kaley Cuoco a purtat blazerul Simkhai „Norah” de 595 de dolari și pantalonii „Kyra” de 395 de dolari, tot de la același brand, pe care le-a accesorizat cu o geantă de mână.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat vedetele la Critics Choise Awards 2026

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News