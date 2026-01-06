Julia Fox și Callum Turner au fost surprinși sărutându-se pe platoul de filmare al producției „One Night Only”, într-o scenă filmată în West Village, Manhattan, care a aprins imediat imaginația fanilor.

Deși imaginile au circulat rapid în mediul online, cei doi nu formează un cuplu în viața reală, iar sărutul face parte din scenariul filmului. Totuși, contextul personal al fiecăruia a transformat momentul într-un subiect intens discutat.

Sărutul care a atras toate privirile

Pe 2 decembrie 2025, Julia Fox și Callum Turner au fost fotografiați în faimosul „White Horse Tavern”, în timp ce filmau o scenă romantică pentru „One Night Only”. Cei doi au părut extrem de apropiați, iar cadrele surprinse de paparazzi au alimentat speculații, în ciuda faptului că scena era una regizată.

Fox și Turner au lucrat împreună pentru prima dată la acest proiect, iar chimia lor de pe ecran a fost evidentă încă din primele zile de filmare. Totuși, în afara platoului, viețile lor personale urmează direcții complet diferite.

Callum Turner, logodit cu Dua Lipa: „E o senzație cu adevărat specială”

În timp ce fanii se întrebau dacă între cei doi actori ar putea exista ceva mai mult decât o scenă de film, realitatea este clară: Callum Turner este logodit cu artista Dua Lipa. Cântăreața a confirmat oficial logodna într-un interviu pentru British Vogue, declarând:

„Da, suntem logodiți. Este foarte emoționant. Decizia de a îmbătrâni împreună, de a vedea o viață în doi și de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna… e o senzație cu adevărat specială.”

Dua Lipa, în vârstă de 29 de ani, și actorul londonez de 35 de ani formează un cuplu de aproape un an și jumătate. Logodna lor a fost anticipată încă de Crăciunul trecut, când artista a postat fotografii purtând un inel. Turner a creat inelul special pentru ea, după ce a cerut sfatul celor mai apropiate persoane din viața cântăreței.

Cuplul nu a stabilit încă o dată pentru nuntă. Dua Lipa își continuă turneul mondial, iar Turner este implicat în filmări, urmând să joace rolul principal în seria Apple TV „Neuromancer”.

Julia Fox, liberă și asumată: „Sunt pansexuală. Sunt atrasă de vibrații, nu de gen”

În contrast cu viața sentimentală stabilă a lui Turner, Julia Fox se află într-o perioadă de independență totală. Actrița și modelul a vorbit deschis despre orientarea ei sexuală într-un interviu pentru Allure, unde a declarat: „Sunt pansexuală. Pot fi atrasă de oricine și orice. Dacă ar fi doar despre fizic, sunt mai atrasă de corpul feminin. Bărbații nu mă atrag deloc fizic, dar pot fi atrasă de mintea unui bărbat. Sunt o persoană a vibrațiilor.”

Fox a explicat că nu îi lipsește deloc datingul cu bărbați și că este concentrată pe maternitate, carieră și independență. „Nu văd de ce un bărbat ar fi benefic în viața mea acum. Sunt focusată pe a fi o mamă bună, pe a-mi împlini visurile” – a mai spus ea.

Actrița are un fiu, Valentino, născut în 2021, din căsnicia cu pilotul Peter Artemiev. A avut o scurtă relație cu rapperul Ye (Kanye West), după care a intrat într-o perioadă de celibat, declarând în 2024 că se abține de la sex ca formă de protest față de restricțiile asupra drepturilor reproductive.

