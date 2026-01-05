Lidia Buble și Horațiu Nicolau, surprinși plimbându-se prin Herăstrău. Cum au fost fotografiați

Lidia Buble a fost surprinsă împreună cu omul de afaceri Horațiu Nicolau în timpul unei plimbări liniștite prin zona Herăstrău, într-o zi în care frigul nu părea să le afecteze buna dispoziție. Artista, aflată într-un moment excelent al carierei, și partenerul ei au atras atenția prin naturalețea și armonia cu care se bucurau de timpul petrecut împreună, departe de agitația lumii mondene.

Un an plin pentru artistă

Lidia Buble pare să trăiască unul dintre cele mai armonioase momente din viața ei. Cu proiecte muzicale importante în desfășurare și o relație care se consolidează vizibil, artista radiază în fiecare apariție publică. Alături de omul de afaceri Horațiu Nicolau, Lidia își trăiește liniștea și bucuria departe de agitația scenei, iar imaginile surprinse recent îi arată într-o ipostază firească și caldă.

După lansarea albumului la care a lucrat timp de doi ani și cu un concert important programat la Sala Palatului, Lidia Buble se bucură de o perioadă profesională intensă. Proiectele ei muzicale au prins contur, iar succesul pare să se împletească perfect cu stabilitatea din viața personală.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau, surprinși în Herăstrău

Relația cu Horațiu Nicolau se dezvoltă într-un ritm firesc, iar apropierea dintre cei doi este tot mai evidentă. Artista l-a descris în trecut drept „omul care o face fericită”, iar acest lucru se reflectă în modul în care se comportă împreună: relaxați, liniștiți, pe aceeași lungime de undă.

Cei doi au fost surprinși de paparazzi Cancan în timp ce se plimbau prin zona Herăstrău, îmbrăcați gros pentru frigul tăios al iernii. Nu au simțit nevoia să se țină de mână, preferând o atitudine naturală, specifică unui cuplu sudat, obișnuit să fie unul în preajma celuilalt.

Lidia a optat pentru o ținută sport, confortabilă, completată de o căciulă voluminoasă și o geacă groasă. Colanții mulați și tenișii comozi i-au oferit libertate de mișcare, iar pata de culoare a venit din bluza roșie și nuanța părului ei.

Horațiu Nicolau a ales un look casual-sport, în ton cu partenera sa. Geaca închisă la culoare, cu guler îmblănit, pantalonii de trening și încălțările sport au completat o apariție discretă, dar atent asortată.

Dezvăluirile artistei despre povestea ei de iubire cu Horațiu Nicolau

După separarea de Răzvan Simion, Lidia Buble a traversat câteva povești de iubire, însă adevărata stabilitate și-a găsit-o alături de Horațiu Nicolau. Cei 32 de ani care îi despart nu au reprezentat o barieră, ci dimpotrivă, relația lor s-a consolidat firesc.

Într-un interviu de anul trecut, artista a vorbit sincer despre această iubire matură, care i-a adus un sentiment profund de echilibru, i-a stimulat creativitatea și i-a oferit o siguranță emoțională pe care nu o trăise până acum.

„Piesa „Un bărbat mai bun’ a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: Un bărbat mai bun care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră.

M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el”, a precizat Lidia Buble pentru Cancan.

