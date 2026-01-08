Reacția lui George Cornu după ce Marina Almășan și-a refăcut viața amoroasă. „Nu am niciun motiv să mă bucur!” Ce spune despre fosta sa parteneră

George Cornu a reacționat la vestea că Marina Almășan și-a refăcut viața sentimentală, iar mesajul lui nu lasă loc de interpretări. Deși cei doi s-au despărțit de mai bine de un an și se află încă în plin conflict juridic, apariția publică a Marinei alături de noul ei partener, omul de afaceri Sorin Mărcuș, a stârnit un val de curiozitate.

Cornu nu doar că nu se arată încântat de noul început al fostei sale iubite, ci o și critică pentru modul în care își expune viața personală, considerând că această transparență îi poate afecta relația încă de la început.

Cornu, deranjat de expunerea publică a Marinei Almășan

Deși Marina Almășan a ales să vorbească deschis despre noua ei poveste de iubire, Georgică Cornu nu vede cu ochi buni această transparență. El consideră că prezentatoarea își pune în pericol relația prin faptul că își expune viața personală în presă, exact ceea ce, spune el, a creat tensiuni și în fosta lor relație.

Declarația lui Cornu pentru Spynews.ro este tranșantă: „Să fie sănătoasă! Nu am niciun motiv să mă bucur. De ce trebuie să-și rezolve problemele în presă? Cred că distruge cel din nou început. Poate să-și refacă viața, dar să fie discretă. Ea nu a fost niciodată, așa a făcut și cu mine.”

Afaceristul susține că Marina ar trebui să fie mai rezervată, mai ales într-un moment în care își reconstruiește viața sentimentală. În opinia lui, expunerea excesivă nu face decât să repete greșelile trecutului.

Cornu spune că și el își va reface viața, dar în liniște

În timp ce Marina Almășan a ales să vorbească public despre noul ei partener, Georgică Cornu afirmă că și el se gândește să își refacă viața, însă nu va anunța acest lucru în presă. Pentru el, discreția este esențială.

„Normal că mă gândesc să-mi refac viața, dar nu am treabă cu presa. De ce trebuie să spun eu presei dacă îmi refac eu viața? Oamenii normali nu fac așa” – a mai spus el.

Cornu spune că tocmai dorința Marinei de a apărea în presă a fost unul dintre motivele pentru care relația lor a avut probleme. El consideră că viața personală trebuie protejată, nu expusă.

Un nou an, un nou început pentru Marina Almășan

Marina Almășan a anunțat la începutul anului că are o relație cu afaceristul Sorin Mărcuș. Cei doi au sărbătorit Crăciunul într-un decor de poveste la munte, cu peisaje acoperite de zăpadă, iar fotografiile postate pe rețelele sociale surprind perfect bucuria, naturalețea și legătura lor sinceră.

„Cred că postările noastre vorbesc de la sine despre acest subiect! Suntem doi oameni maturi și asumați”, a declarat Marina Almășan pe rețelele de socializare, confirmând povestea de dragoste.



Sorin Mărcuș, care a traversat momente personale complicate la începutul lui 2025, spune că întâlnirea cu Marina a reprezentat o schimbare majoră în viața lui. După două relații eșuate, el afirmă că, în sfârșit, trăiește ceea ce consideră a fi „dragostea vieții sale”.

„Iar acum, la final de an, trăiesc o bucurie profundă: iubesc și sunt iubit în același timp! Cu liniște, cu grijă, cu zâmbete dimineața și seara. Cu vorbe și povești de viață spuse cu adevăr pentru o cunoaștere sinceră și reală a noastră. Cu acel sentiment rar că ești exact unde trebuie, lângă omul potrivit. Pentru asta sunt recunoscător din tot sufletul. Dumnezeu nu îți aduce în cale omul pentru care te rogi, ci omul de care ai nevoie. Îți dă răbdare, îți dă disponibilitate și te învață să nu spui «nu» șansei atunci când El hotărăște că este momentul tău. Nu amâna! Nu spune «nu e pentru mine». Când Dumnezeu lucrează, acționează cu inima deschisă!” – a precizat afaceristul.

