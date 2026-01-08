  MENIU  
Antonia, primele imagini în costum de baie după infecția gravă suferită din cauza injecțiilor cu Aquafilling în fese

Adelina Duinea
.

După complicații grave cauzate de o intervenție estetică, Antonia a trecut printr-o recuperare intensă. Acum, artista se bucură de o vacanță exotică, afișând o siluetă tonifiată și o atitudine încrezătoare într-un bikini multicolor.

Cum arată Antonia după ce a fost la un pas de tragedie din cauza unei intervenții estetice

Antonia își revine spectaculos după o perioadă dificilă. Artista, care a trecut recent printr-o experiență medicală traumatizantă, își redescoperă echilibrul într-o vacanță exotică alături de logodnicul ei, Alex Velea, și cei trei copii. Imaginile publicate pe rețelele sociale sunt dovada clară că poți renaște după momente grele.

După ce a suferit complicații grave în urma unei proceduri estetice efectuate în 2017, cântăreața a demonstrat o forță incredibilă în procesul de recuperare. Potrivit Libertatea, Antonia a fost la un pas de tragedie după injectarea substanței Aquafilling, o metodă minim invazivă de mărire a posteriorului. Decizia, luată din dorința de a-și îmbunătăți aspectul fără eforturi fizice intense, s-a transformat într-un coșmar medical.

„Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care sincer ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în iunie, și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri, trei operații mai exact, și momente care m-au pus față în față cu limitele mele. Am petrecut 11 zile în spital, iar organismul meu a trecut printr-un șoc. A fost o experiență greu de descris, dar m-a învățat să pun sănătatea pe primul loc”, a scris artista în mediul online.

Intervențiile chirurgicale necesare pentru îndepărtarea substanței au marcat-o atât fizic, cât și emoțional, însă susținerea familiei a fost esențială pentru depășirea acestor momente dificile.

Citește și: Antonia, la un pas să fie înșelată de un medic. Cum a profitat acesta de un complex al artistei: „Sunt mândră că nu am cedat”

„Adevărata bucurie a vacanței mele este să-mi văd cei trei copii împreună”

În prezent, Antonia își redefinește stilul de viață, alegând sănătatea, disciplina și grija față de propriul corp. Abdomenul bine definit și silueta tonifiată, afișate cu mândrie în costum de baie, sunt rezultatul unei alegeri conștiente de a prioritiza exercițiile fizice și o alimentație echilibrată. „Nu mai caut scurtături. Înțeleg acum cât de important este să prețuiesc ceea ce am și să muncesc pentru ceea ce îmi doresc.”

Vacanța într-o destinație exotică este mai mult decât o simplă escapadă pentru Antonia – este un simbol al vindecării și o oportunitate să petreacă timp de calitate alături de toți cei trei copii. „Adevărata bucurie a vacanței mele este să-mi văd cei trei copii împreună. Aceste momente îmi încarcă inima în moduri în care nimic altceva nu ar putea-o face vreodată”, a scris cântăreața la Instagram Story.

Antonia are trei copii, o fiică și doi băieți. Fiica ei, Maya, locuiește în Italia cu tatăl ei, Vincenzo Castellano, și cu bunicii paterni. După separarea părinților ei, Maya a rămas în Italia, unde s-a născut. După un proces de custodie întins pe mai mulți ani, Antonia a reușit să obțină sprijin legal pentru ca fiica ei să poată călători în România să petreacă timp cu mama și cu frații ei. Multă vreme, artista a putut doar să călătorească în Italia pentru a o vedea pe Maya.

Imaginile recente o arată relaxată, zâmbitoare și împăcată cu sine, inspirându-le pe toate femeile să își regăsească puterea interioară, indiferent de obstacole.

Foto: Instagram

