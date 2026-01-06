Antonia, la un pas să fie înșelată de un medic. Cum a profitat acesta de un complex al artistei: „Sunt mândră că nu am cedat”

Antonia a făcut dezvăluiri despre cum era la un pas de a fi înșelată de un medic, în urmă cu un an. Vedeta a făcut o serie de dezvăluiri în care a povestit cum un medic a încercat să o convingă să își schimbe forma buzelor. Iată cum s-a petrecut totul.
Cântăreața a povestit cum un medic a abordat-o anul trecut și i-a propus să își facă intervenții la nivelul buzelor pentru a corecta conturul. Antonia a avut puterea de a spune „nu” și acum este mândră de decizia ei.
„Cu un an în urmă, un medic a încercat să mă convingă să-mi fac injecții în față pentru a îmi RIDICA colțurile buzelor și să adauge substanțe de umplere. Dar nu am fost niciodată atrasă de aspectul acela fals. Sunt sincer mândră de mine că am fost puternică și nu am cedat.
Aș fi putut să cedez de atâtea ori în viață! Acidul în buze poate arăta frumos, mai plin, tentant. Dar aleg să nu o fac. Dacă vreau un aspect mai plin, voi trece cu conturul deasupra buzelor și e suficient pentru mine. Urăsc cum mulți doctori te fac să te simți ca și cum nu ești niciodată de ajuns!”, a scris vedeta.
Ce complexe avea Antonia în tinerețe
Vedeta a povestit că avea anumite complexe în tinerețe. Ea a vorbit despre cum forma buzelor sale o făceau să pară mereu tristă, așa că a început să pozeze cu buzele întredeschise și a devenit rapid poziția ei semnătură.
„Când eram tânără, aveam un complex legat de forma buzelor mele. Arătau ca și cum eram mereu tristă și așa am dezvoltat obiceiul de a poza cu buzele ușor deschise și a devenit marca personală când pozez.
Acum? Le iubesc. Pentru că sunt unice. Și sunt frumoase exact așa cum sunt!”, a scris Antonia pe Instagram.
