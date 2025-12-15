Antonia, la un pas de moarte din cauza unei operații estetice: „Am trecut printr-o experiență traumatică”

Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a trecut recent printr-o experiență traumatizantă care i-a pus viața în pericol. Cântăreața a povestit în mediul online cum a ajuns de urgență la spital din cauza unor complicații severe în urma unei intervenții estetice de mărire a posteriorului.

Antonia, operată de 3 ori după o procedură de înfrumusețare eșuată

Antonia a trecut prin momente critice după o intervenție estetică de mărire a posteriorului. Artista a petrecut 11 zile în spital și a suferit trei operații din cauza complicațiilor. În încercarea de a-și îmbunătăți aspectul fizic fără efort, Antonia a optat pentru o procedură aparent minim invazivă – injectarea cu Aquafilling. Decizia s-a dovedit însă a fi una cu consecințe grave pentru sănătatea sa.

Probleme au apărut în vara acestui an, când organismul artistei a reacționat negativ la substanța injectată. Situația a escaladat rapid, necesitând trei intervenții chirurgicale succesive pentru îndepărtarea Aquafilling-ului din corp. Aceste operații au slăbit-o considerabil, atât fizic, cât și emoțional.

Antonia a petrecut 11 zile în spital, luptându-se cu complicațiile apărute. Experiența a fost atât de traumatizantă încât artista a simțit nevoia să își împărtășească povestea, în speranța că va servi drept avertisment pentru alții.

Mesajul Antoniei

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, Antonia a dezvăluit detalii despre calvarul prin care a trecut.

„LIFE UPDATE: M-am gândit mult înainte să scriu mesajul ăsta… dacă să postez așa ceva sau nu, pentru că eu sunt o persoană destul de privată. Însă simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine din punct de vedere al sănătății. Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care sincer ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în iunie, și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri (3 operații mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele. În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu o știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să o înțelegi cu adevărat)”, a povestit Antonia de pe patul de spital.

Artista a recunoscut că decizia de a apela la această intervenție a fost influențată de presiunea de a fi «perfectă» și de dorința de a obține rezultate rapide. Ea a subliniat importanța acceptării propriului corp și a optat pentru metode naturale de îmbunătățire a aspectului fizic.

„Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este, și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi «perfectă» (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!”, a continuat artista.

Antonia, despre pericolele procedurilor estetice

Această experiență a fost o lecție dură pentru Antonia despre pericolele intervențiilor estetice, chiar și cele aparent minore.

„Ironia este că nici măcar nu am făcut o modificare mare ca să ajung în complicațiile astea… și totuși m-am trezit în mijlocul unui coșmar medical. Orice intervenție oricât de mică ți se pare, oricât de «neimportantă» crezi că e poate deveni un pericol real pentru sănătatea ta. Trăim într-o lume în care social media poate să te facă să uiți cine ești, să te facă să crezi că nu ești suficient sau că trebuie mai mult… Dar sănătatea chiar este totul! Fără ea… nimic nu mai contează!”, a mai spus artista.

După 11 zile petrecute în spital, Antonia s-a întors acasă pentru a se recupera. Ea a exprimat recunoștință față de echipa medicală care a îngrijit-o și față de cei care i-au fost alături în această perioadă dificilă.

„Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling acum 8 ani în fesiere ca să am un fund mai bombat și am făcut infecție abia anul asta! Stupid girl, stupid decisions! Sunt atât de fericită că, după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să mă vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă, și mai multă fericire. Promit!”, a scris Antonia pe rețelele de socializare. Mărturia ei a stârnit un val de reacții în mediul online, mulți fani apreciind curajul de a vorbi deschis despre o experiență dureroasă și despre riscurile reale ale intervențiilor estetice”, a subliniat ea.

Reacția artistei după ce a fost criticată pentru intervenția estetică

În timp ce unii fani și-au arătat susținerea față de Antonia, alții au criticat-o dur pentru decizia de a-și mări posteriorul, punându-și astfel viața în pericol. Astfel, cântăreața a revenit cu un mesaj în mediul online, în care și-a explicat alegerile.

„Am trecut prin trei sarcini, iar fiecare vine cu schimbări reale ale corpului. După fiecare naștere, asta înseamnă să o iei de la zero: răbdare, muncă, refacere. După a treia naștere, la aproximativ un an, am fost într-o perioadă mai sensibilă, atât fizic, cât și emoțional. Mamele știu cât de diferit se poate manifesta această etapă și cât de greu poate fi uneori să găsești din nou energia de a o lua de la capăt. Eu voiam să obțin atunci pe loc ce vedeam eu pe Instagram la anumite femei! Am vrut să adaug mai mult volum, nu mi-am făcut un alt fund complet nou! (…) Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine. Sănătatea este tot ce contează. Dacă vrei să te motivezi, să te simți mai bine în corpul tău, fă-o într-un mod natural și sănătos. Iar înainte de a alege o cale ușoară, gândește de două ori”, a declarat Antonia.

Instagram

