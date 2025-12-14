Cum a reacționat Oana Moșneagu când a văzut scenele intime dintre Vlad Gherman și Rebecca Nicolescu, din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”: „Mi-a trebuit actor”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au urmărit împreună episoadele recente din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, în care Vlad joacă scene intime alături de actrița Rebecca Nicolescu. Oana și-a filmat reacția și a publicat imaginile video în mediul online.

Reacția Oanei Moșneag la scenele intime dintre Vlad Gherman și Rebecca Nicolescu din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”

Vlad Gherman îl joacă pe Alexandru Neagu în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. Într-un episod recent, personajul interpretat de Vlad este protagonistul unui moment pasional cu un alt personaj, Alexia Mincu, jucată de actrița Rebecca Nicolescu.

Vlad a urmărit episodul cu pricina alături de soția lui, Oana Moșneagu, care a filmat reacțiile lor. În imaginile video, actorul zâmbește amuzant, în timp ce Oana privește uimită și ușor îngrozită imaginile. Postarea plină de umor are peste 20.000 de aprecieri până la acest moment.

„Mi-a trebuit actor, mi-a trebuit”, a scris actrița în dreptul postării pe fundalul căreia se aude piesa „Nu te enerva”, cântată de Corina Chiriac. La rândul lui, actorul a publicat la Instagram Story o imagine în care Oana se preface că-l strânge de gât după ce a urmărit scenele din serial. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Fosta logodnică a lui Vlad, Cristina Ciobănașu, alături de care actorul prezintă emisiunea Happy Café, a reacționat în dreptul postării. „Sunteți prea amuzanți”, a comentat Cristina. „Lasă că îți iei tu revanșa!”, a fost un alt comentariu. „Ce râde Vlad, dar vine și rândul lui”, a comentat altcineva. „Vine și rândul tău, Oana!”, a fost un alt mesaj.

„La finalul zilei știm că asta e meseria pe care o avem și nu intervine niciun soi de gelozie”

În 2024, invitat la interviurile Fresh by Unica, actorul ne-a spus, printre multe altele, cum gestionează el și Oana gelozia din cuplu.

„Eu și Oana totuși am mai trecut prin experiențe de genul ăsta. Eu am văzut-o pe Oana, Oana m-a văzut pe mine. Nu e ceva greu atunci când partenerul tău este și el actor. Cred că e un pic mai greu de înțeles pentru un actor care e cu un om care are cu totul și cu totul altă profesie. Poate că atunci, pentru persoana respectivă, ar fi cam greu să înțeleagă. La noi nu este cazul. Cu atât mai mult, ne amuzăm. Aproape că ne punem și mâinile la ochi așa, pe genul că ne e rușine de ce urmează să vadă partenerul, dar râdem. La finalul zilei știm că asta e meseria pe care o avem și nu intervine niciun soi de gelozie“, a mai spus Vlad Gherman, la Fresh by Unica.

Vlad și Oana formează un cuplu din august 2021 și sunt căsătoriți din anul 2024. Cei doi s-au cunoscut cu mai mulți ani în urmă, la castingul pentru serialul „Fructul oprit”. Atunci însă, fiecare avea pe altcineva. Actorii au devenit un cuplu mai târziu, după ce s-au despărțit de foștii parteneri și au devenit prieteni pe platourile de filmare ale serialului „Adela”.

