Antonia, mesaj dur după ce copiii ei au fost postați fără acordul său, în mediul online: „Nu sunt decor pentru nimeni"

Antonia, mesaj dur după ce copiii ei au fost postați fără acordul său, în mediul online: „Nu sunt decor pentru nimeni”

Oana Savin
.  Actualizat 18.11.2025, 09:34

Antonia a reacționat dur pe rețelele sociale după ce copiii ei au fost postați în mediul online fără acordul ei. Artista le-a transmis un avertisment celor care trec peste dorința sa.

Antonia, mesaj dur pe rețelele sociale

Antonia a transmis un mesaj dur persoanelor care îi filmează sau fotografiază pe cei trei copii ai ei, Maya, Dominic și Akim, fără să îi ceară acordul. Artista a subliniat faptul că acest avertisment este valabil nu doar pentru necunoscuți, ci și pentru apropiații lor.

Iubita lui Alex Velea a precizat că nu este de acord ca fiica sau fiii ei să fie fotografiați fără acordul ei, susținând că un astfel de gest este lipsit de respect. De asemenea, Antonia a explicat că nu suportă oamenii care se folosesc de copiii ei pentru a se afirma în fața altora.

„Vreau să fie clar: nu sunt și nu voi fi niciodată de acord ca cineva să posteze poze cu oricare dintre copiii mei fără acordul meu. E lipsă de respect și complet nepotrivit, iar pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta. Nu am suportat niciodată oamenii care se folosesc de copiii mei că să dea bine față de alți oameni. Copiii mei nu sunt decor pentru nimeni“, a scris ea pe Instagram.

Avertismentul Antoniei, valabil și pentru cunoscuții artistei

În același timp, Antonia le-a transmis persoanelor care sunt în căutarea atenției, să și-o creeze singuri și nu pe spatele copiilor săi. Artista a menționat că acest avertisment este valabil și pentru persoanele care o cunosc personal, nu doar pentru străini.

„Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui sau cu altcineva, nu pe spatele copiilor mei. Tot ce am menționat este valabil pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru cei pe care îi cunosc personal“, a mai scris cântăreața în mediul online.

Antonia este mama a trei copii, Maya Castellano, în vârstă de 15 ani, Dominic Velea, în vârstă de 11 ani și Akim Velea, în vârstă de 9 ani.

În trecut, artista a fost căsătorită cu Vincenzo Castellano, de care a divorțat în anul 2020, iar în prezent este logodită cu Alex Velea, cu care are o relație din anul 2013.

