Cum a apărut Antonia pe Instagram. Fanii au reacționat imediat: „E vizibil totul”

Antonia este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Pe lângă vocea ei, artista este cunoscută pentru felul în care arată, extrem de sexy, chiar și după ce a născut doi copii. De data aceasta, Antonia s-a arătat într-o ipostază incitantă pe Instagram, iar fanii și-au arătat imediat aprecierea.

Antonia, ipostază incendiară pe Instagram

Antonia s-a postat pe Instagram într-o ținută provocatoare. Îmbrăcată cu un sutien aproape transparent, de la un brand internațional de lenjerie de lux, Antonia a încins imaginația fanilor. Vedeta și-a pus pe deasupra un halat pe care l-a lăsat deschis.

Imediat după ce a postat fotografia, fanii au reacționat, unii mai bine, alții mai puțin bine.

„Antonia e superbă, dar imaginea asta e cam mult. Mai ales că e vizibil totul…”, a scris un utilizator.

Și soțul ei, alex Velea, i-a lăsat un comentariu. Acesta s-a rezumat la câteva inimioare.

Cum se înțelege vedeta cu soțul ei, după 13 ani de relație

Alex Velea și Antonia sunt împreună de 13 ani și au o familie frumoasă. Cei doi se înțeleg de minune, însă asta nu înseamnă că în familia lor nu există certuri.

„De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții”, a spus Antonia.

Cântăreața a vorbit despre valul de critici cu care ea și soțul ei s-au confruntat de-a lungul timpului, spunând că a avut și momente de sensibilitate. Ea a spus că nu poate mulțumi pe toată lumea și nu mereu a reușit să facă față comentariilor răutăcioasă.

„Nu mereu a fost ușor și nu mereu simt că am reușit să fac față. Am avut momente în care am clacat, am plâns, m-am simțit neîndreptățită. Dar cu trecerea timpului, am învățat să mă concentrez pe ceea ce contează cu adevărat: familia mea, cercul meu apropiat, cariera mea. E clar că nu pot mulțumi pe toată lumea și nici nu ar trebui să fie asta o preocupare, prin urmare, nici hate-ul nu aș dori să îl mai iau asupra mea”, a mai spus artista.

Antonia are 35 de ani și trei copii. Fiica cea mare, Maya, în vârstă de 15 ani, este dintr-o căsătorie anterioară, iar cu Alex Velea are doi băieți: Dominic și Akim, în vârstă de 11 și 9 ani.

