Maya Castellano, fiica Antoniei, are iubit la 15 ani. Cum s-au afișat adolescenții pe TikTok

Antonia (36 de ani) este mamă de adolescentă. Fiica ei, Maya Castellano, va împlini 15 ani în doar câteva zile, mai exact pe 27 august. Recent, Maya s-a afișat în mediul online cu iubitul ei, căruia i-a transmis un mesaj plin de iubire.

Fiica Antoniei, Maya Castellano, s-a afișat cu iubitul pe TikTok

Maya Castellano este o domnișoară în toată regula. Fiica Antoniei va împlini 15 ani în curând și este pasionată de dans. Recent, adolescenta s-a afișat cu iubitul pe TikTok. Alături de o imagine în care băiatul o îmbrățișează, Maya a transmis un mesaj înduioșător.

„Cel mai frumos lucru pe care-l am este dragostea pe care mi-o oferi”, a scris Maya Castellano în mediul online.

Mesajul este de fapt un vers dintr-o piesă populară pe TikTok, pe care Maya a pus-o în fundalul postării cu iubitul ei.

Maya Castellano face parte dintr-o trupă de dans

Tot recent, Antonia a publicat un videoclip rar cu fiica ei, Maya, pe scenă. În prezent, adolescenta face parte dintr-o trupă de dans. „Într-o zi ești însărcinată la 21 de ani, apoi clipești și vezi asta”, a scris artista în postare.

„Plâng, așa mamă, așa fiică. Superfete sunteți”, a comentat influencerița Mădălina Merca în dreptul postării.

„Rupe Antonia mică”, a scris și Ruby.

„TU ești primul suflet care mi-a auzit vreodată bătăile inimii din interior. TU ai fost PRIMA care m-a făcut mamă. Înainte ca lumea să te cunoască, TU trăiai sub INIMA MEA și NIMIC NU SE POATE compara cu asta! Am fost TESTATĂ în TOATE privințele, dar SUFLETUL MEU știe un lucru… Te iubesc pentru totdeauna și vei fi MEREU o parte din MINE!”, a mai scris Antonia în dreptul postării.

În trecut, Antonia a spus că fiicei sale îi place și să cânte și să danseze și că îi seamănă foarte mult ei în copilărie.

În ce relații sunt Antonia și Vincenzo Castellano, la 13 ani de la divorț

Maya Castellano locuiește în Italia cu tatăl ei, Vincenzo Castellano, primul soț al Antoniei, de la vârsta de 2 ani. După ce părinții ei s-au despărțit, în anul 2012, Maya a rămas în Italia, țara în care s-a născut. Abia la sfârșitul anului 2020, Antonia a obținut custodie comună. Până atunci, artista și-a putut vizita fiica doar în Italia. Acum, cu acordul tatălui ei, Maya își poate vizita mama în România.

Antonia și Vincenzo Castellano au format un cuplu timp de patru ani, din 2008 până în 2012. Fostul cuplu s-a căsătorit în 2011 și s-a separat în anul următor. Cu toate acestea, actele de divorț au fost depuse în 2013, iar divorțul s-a pronunțat abia în anul 2020.

De la finalul anului 2012, Antonia formează un cuplu cu artistul Alex Velea, alături de care mai are doi fii, Dominic și Akim. Antonia și Alex s-au logodit în iulie 2021.

Despre relația ei cu Vincenzo, Antonia a declarat în 2022 pentru EGO.ro: „Totul este bine în relația noastră, pentru că îi dorim binele Mayei și amândoi facem tot ce ține de noi ca ea să fie fericită. Așa că relația noastră este pe cât se poate de normală și de civilizată”.

Foto: Instagram/@antonia; TikTok/@mayacastellano____

