Antonia a dezvăluit că nu mai poate avea copii. Mărturisirile emoționante ale artistei și ale lui Alex Velea: „Nu mai am voie”

Antonia (35 ani) și Alex Velea (40 ani) formează un cuplu de 13 ani și au împreună doi băieți, Dominic și Achim, artista având și o fetiță, Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Cei doi au familia ideală și toată lumea se întreba dacă artista își mai dorește un copil cu logodnicul ei. Însă, aceasta a dezvăluit acum că deși i-ar plăcea să își mărească familia, medicii i-au interzis să mai rămână însărcinată.

Antonia nu mai poate avea copii

Antonia și Alex Velea s-au confruntat cu numeroase obstacole încă de la începutul relației lor, însă au reușit să le depășească pe toate, legătura lor devenind tot mai puternică. Invitați la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, o emisiunea pe care Selly o realizează pe canalul său de Youtube, Alex Velea i-a dezvăluit soției sale că viața lui s-a schimbat în bine de când ea și copiii au intrat în viața lui.

La un moment dat, Selly a citat o întrebare de la un fan, moment în care Antonia a dezvăluit că nu mai poate avea copii întrucât medicii i-au interzis acest lucru.

„Îți dorești să ai și o fată cu Alex Velea?”, a sunat întrebarea internautului.

„Ce drăguț… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”, a afirmat Antonia.

„Își riscă sănătatea ei sau sănătatea respectivului sau respectivei. Și nu vrem să facem asta. Vorbim de multe ori despre asta. Am mai vorbit despre copii, că nouă ne plac foarte mult copiii în general. Suntem foarte fericiți cu ăștia de îi avem”, a completat Alex Velea.

Copiii cuplului au un program încărcat

Alex Velea a mai afirmat că își dorește să poată petrece mai mult timp cu copiii săi, însă programul micuților nu le permite acest lucru.

„Fac ore toată ziua, de dimineață, pleacă la 7:15 și ajung acasă la șapte seara”, a afirmat Alex Velea.

„Nu au afterschool, așa e programul: de la 8:30 până la 4”, a explicat Antonia.

„E școală privată, dar foarte strictă”, a completat artista.

Mai mult, pe lângă orele petrecute la școală, Dominic și Achim merg la cursuri de baschet, iar în alte zile fac fitness.

„După asta marțea și joia fac baschet de pe la 5 până la 6, fac un fel de fitness luni, miercuri, vineri. Sunt ocupați copiii. Și în weekenduri acum avem o nouă regulă: să mergem la meciurile lor de baschet”, a mai spus Alex Velea.

