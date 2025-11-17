Andreea Raicu, reacție dură despre scandalul legat de doctorul Cristian Andrei. „E abuz. E cruzime. E ceva profund tulburător, aproape absurd!”

Investigația care îl vizează pe medicul psihiatru Cristian Andrei a stârnit un val de reacții în spațiul public. Printre cei care au comentat situația se află și Andreea Raicu. Mesajul ei, transmis în mediul online, atrage atenția asupra responsabilității instituțiilor și asupra gravității acuzațiilor de abuz sexual formulate împotriva lui Cristian Andrei.

Instituțiile, acuzate că au închis ochii la abuzurile lui Cristian Andrei

După dezvăluirile privind faptul că medicul Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, ar fi practicat timp de peste două decenii fără atestat și ar fi hărțuit sexual două paciente, alte șapte femei au luat legătura cu redacția. Acesta este acuzat de abuzuri similare, desfășurate pe o perioadă de mai bine de 20 de ani.

Andreea Raicu a subliniat că problema nu se rezumă doar la un individ, ci la un sistem care a permis ca un om vizibil, invitat frecvent în emisiuni și conferințe, să practice ani de zile fără acreditare. „Am citit investigația PressOne despre Cristian Andrei și nu pot să nu mă întreb: unde sunt instituțiile care ar trebui să verifice aceste lucruri? Colegiul Psihologilor din România și orice alt organism de reglementare are datoria de a controla cine practică, cine apare în spațiul public cu titulaturi profesionale și ce formări are în realitate.

Dacă oameni atât de vizibili, invitați constant în emisiuni și conferințe, pot lucra ani întregi fără drept de practică, atunci ce șanse are cineva obișnuit – care nu știe unde să caute, ce să întrebe, cum să verifice – să se asigure că actul terapeutic nu vine la pachet cu riscuri incalculabile? Asta e problema de fond. Nu doar un om care a abuzat de poziția sa, ci un întreg sistem care a închis ochii” – a transmis Raicu în online.

„E o imagine sinistră”

Vedeta a vorbit și despre acuzațiile de abuz sexual, considerând că acestea subminează încrederea oamenilor în actul terapeutic. Ea consideră că este vorba despre un abuz sistematic, o formă de cruzime ascunsă în spatele carismei și notorietății sale.

Această contradicție între imaginea de terapeut și acuzațiile de abuz a fost descrisă drept „o imagine sinistră”, care ridică semne de întrebare nu doar despre individ, ci și despre modul în care instituțiile au permis ca astfel de practici să continue ani la rând.

“Pe lângă faptul că a practicat fără formare acreditată, Cristian Andrei a fost acuzat că a abuzat sexual paciente – femei vulnerabile, care veniseră la el tocmai pentru a-și vindeca traumele. Și e cu atât mai greu de suportat cu cât el însuși se prezenta ca sexolog, ca terapeut al traumelor sexuale, ca medic al relațiilor. E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește.

Nu e doar impostură. E abuz. E cruzime. E ceva profund tulburător, aproape absurd în acest tip de nepăsare. În felul în care impostura devine o carieră, iar abuzul se ascunde în spatele carismei!”

Reacția lui Cristian Andrei a indignat-o pe Andreea Raicu

Andreea Raicu a condamnat și modul în care Cristian Andrei a ales să răspundă acuzațiilor, considerându-l cinic și revoltător.

“Iar reacția lui după apariția investigației e, poate, cel mai grăitor și profund tulburător simptom al nepăsării. Într-un live, în loc să-și asume ceva, să explice sau măcar să tacă, a spus următoarele lucruri despre pacientele care l-au acuzat de abuz: “s-au culcat cu mine pentru că așa au vrut ele”, “s-au culcat cu mine din interes, pentru că își doreau să devină psiholoage”.

Să spui asta cu seninătate e greu de înțeles. Dar nu mă surprinde. Este atitudinea și cinismul celor care știu că nu vor fi trași la răspundere. Care se cred inviolabili. Care nu se așteaptă să le bată vreodată la ușă poliția!” – a mai spus Andreea Raicu.

