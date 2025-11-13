Șapte femei îi aduc noi acuzații de abuz doctorului Cristian Andrei. Ce s-ar fi întâmplat, pe parcursul a 20 de ani

După ce mediul Cristian Andrei a fost acuzată că a practicat psihoterapia fără atestat și că a agresat sexual două femei în cabinetul său, acum alte șapte paciente de-ale acestuia îi aduc acuzații de hărțuire sexuală. În urma noilor mărturii, Poliția Română și Colegiul Psihologilor s-au autosesizat.

Noi acuzații de hărțuire sexuală, aduse medicului Cristian Andrei

De peste 20 de ani, medicul Cristian Andrei se recomandă a fi psiholog și psihoterapeut, cu toate că nu are un atestat de la Colegiul psihologilor în acest sens.

Conform legii, un medic psihiatru poate practica psihoterapia doar dacă finalizează o școală acreditată și doi ani de supervizare, condiții pe care Cristian Andrei nu le îndeplinește.

În cadrul unei anchete realizate de PressOne, două femei au susținut că au fost agresate sexual de celebrul doctor.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”, a povestit Mara, care a început ședințele cu Cristian Andrei în 2019, la Institutul de Relații Umane.

Femeia, care avea 25 de ani la acea vreme, a relatat că medicul „a inițiat un act sexual chiar în cabinet” și că relația a continuat o vreme în afara terapiei.

O a doua pacientă, Flavia, spune că dr Cristian Andrei s-a „năsputit” asupra ei, în cabinet: M-a sărutat pe buze, adică un sărut din acela pasional. Și nici bine nu m-am dezmeticit, că m-a mai sărutat o dată”.

După aceste mărturisiri, mai multe femei au decis să raporteze abuzurile medicului. Astfel, acestea au contactat redacția PressOne și au povestit prin ce au trecut în ultimii 20 de ani.

Citește și: Dr. Cristian Andrei, dezvăluiri despre femeile care îl acuză de hărțuire sexuală. „Noi am fost iubiți. / Nu știu ce a avut ea în cap!”

Citește și: Poliția Capitalei s-a autosesizat în cazul doctorului Cristian Andrei. „Cercetările sunt în desfășurare!” Medicul este acuzat de hărțuire sexuală și practică ilegală în psihoterapie

Abuzurile medicului

Femeile, care au fost pacientele lui Cristian Andrei, susțin că acesta a avut de multe ori un comportament neadecvat în timpul ședințelor de psihoterapie.

„Mulți ani, am crezut că l-am iubit. Dar… o parte din mine a știut că momentul în care (…) m-a atins cum atinge un bărbat o femeie. A fost greșit, o trădare și o vătămare profundă”, a afirmat una dintre fostele paciente ale acestuia.

„Și eu am trecut prin «cabinetul» dânsului. Și pe mine m-a luat în brațe și m-a sărutat cu forța”, a spus o alta.

„Pune mâinile pe tine, te ia în brațe, se așază lângă tine, cât să nu înțelegi ce se întâmplă. (…) Se purta ca și cum ar avea afecțiune specială pentru mine și mi-a spus că dacă el n-ar fi căsătorit, s-ar căsători cu mine”, a povestit o altă pacientă abuzată de medicul Cristian Andrei.

Citește și: Ce spunea Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut: „Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”

Citește și: Când și unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Alexandra Velniciuc: „Știa că urmează sfârșitul. Îl aștepta cu demnitate și cu împăcare”

Cristian Andrei neagă acuzațiile

Pe de altă parte, dr. Cristian Andrei neagă vehement acuzațiile ce îi sunt aduse.

Într-o transmisiune live de 30 de minute, apărută după publicarea primului articol Pressone, Cristian Andrei a spus că „munca cu oamenii m-a calificat” și că acuzațiile ar proveni din „ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces”.

„Sunt dr. Cristian Andrei, impostorul”, și-a început el discursul, afirmând că vrea „să vorbească despre cum a ajuns impostor și care sunt relațiile [sale] cu pacientele și cu aceste acuzații”.

Acesta a detaliat studiile sale în psihiatrie și formările în străinătate, precizând că a fondat Institutul de Relații Umane și că a practicat „psihoterapie așa cum a învățat-o”.

În același timp, Cristian Andrei a criticat breasla psihologilor, afirmând că „un medic este mai avizat să vorbească despre mintea umană decât un psiholog”. Mai mult, el a precizat că „psihologul din România este un om neștiutor și temător și cu sărace cunoștințe clinice”.

În ceea ce privește acuzațiile de abuz sexual, Cristian Andrei spune că una dintre femeile care l-au reclamat a fost iubita lui, în timp ce cu cealaltă „nu am avut niciun gând sexual”.

„Se punea problema căsătoriei, dar s-a întrerupt această relație și a apărut această ostilitate, ostilitatea femeii care nu are acces la bărbat”, a spus Cristian Andrei.

„Voi continua să mă întâlnesc cu pacienții… chiar dacă îmi este interzis”, a subliniat el, precizând că nu intenționează să devină membru al Colegiului Psihologilor.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News