Mama lui Răzvan Măgureanu intervine în scandalul dintre fiul său și Constantin Măgureanu: „Pensia alimentară era de 25 lei”

Cati, prima soție a lui Constantin Măgureanu și mama fiului lor, Răzvan Măgureanu, a decis să rupă tăcerea și a intervenit în favoarea băiatului ei, în scandalul public pe care acesta îl are cu celebrul său tată. Femeia susține că interpretul de muzică populară și-a neglijat copilul și a refuzat invitația la botez, după ce a devenit bunic.
Acum, însă, Cati, mama lui Răzvan, spune că acesta a simțit întotdeauna lipsa tatălui.
„Am o relație extraordinar de frumoasă cu Răzvan. Întotdeauna a fost îndrumat de mine și de părinții mei să îi vorbească tatălui său. Întotdeauna i-am spus că tatăl lui îl iubește, pentru că Răzvan, de când era mic, întreba: mami, dar tati mă iubește?”, a spus Cati la SpyNews TV.
În ceea ce privește pensia alimentară de care a vorbit Constantin Măgureanu, femeia susține că aceasta era mult prea mică în comparație cu nevoile fiului lor.
„Constantin Măgureanu se pare că nu spune nici acum adevărul. Faptul că el nu spune adevărul nu este frumos. El tot spune de acea pensie alimentară. Pensia alimentară, în momentul în care noi ne-am separat, era de 25 RON pe care mi-o trimitea el, iar căminul băiatului costa 50 RON”, a explicat aceasta.
Constantin Măgureanu ar fi refuzat invitația la botezul primului nepot
În același timp, Constantin Măgureanu a afirmat că a aflat de pe Facebook că a devenit bunic și că nu a fost invitat la botez. Însă, Cati susține că Răzvan l-a sunat imediat ce fiul lui s-a născut și și-a invitat tatăl la botezul micuțului, dar acesta a refuzat invitația.
„Când a devenit bunic, Răzvan l-a sunat și i-a spus că are un nepoțel și l-a invitat la botezul lui. El nu a venit, deși a fost invitat. Răzvan spune că se simte abandonat pentru că tatăl lui nu a venit la nicio zi de naștere. Își dorește ca tatăl lui să recunoască faptul că atunci când a avut nevoie de el nu a fost lângă el și să nu mai spună că l-a ajutat, pentru că nu l-a ajutat cu nimic, nici măcar financiar”, a mai declarat fosta soție a lui Constantin Măgureanu.