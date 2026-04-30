Alin Gălățescu, mesaj emoționant la șapte ani de la moartea lui Răzvan Ciobanu: „Povestea frumoasă și zbuciumată a unui mare spirit și un creator de har a fost întreruptă, dramatic, pentru totdeauna”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alin Gălățescu a transmis un mesaj emoționant la șapte ani de la moartea lui Răzvan Ciobanu. Creatorul de modă a murit în 2019, la 43 de ani, în urma unui accident rutier.

Răzvan Ciobanu a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. La șapte ani de la dispariția sa, criticul de modă Alin Gălățescu a scris câteva rânduri emoționante despre prietenul său, pe care l-a descris drept „extrem de talentat” și un „om de mare calibru”.

„In Memoriam! Exact acum 7! ani, la ora 7, în a 2a zi de Paște a acelui an, era descoperit corpul neînsuflețit al tânărului și extrem de talentatului designer, bun prieten și om de mare calibru: RĂZVAN CIOBANU.

Fusese, se pare, victima unui teribil accident de mașină, în drum spre București. Povestea frumoasă și zbuciumată a unui mare spirit și un creator de har a fost întreruptă, dramatic, pentru totdeauna! A rămas un gol imens în moda românească și o singurătate fără de limită în sufletul celor ce l-am cunoscut și apreciat! Mă înclin! RIP!!”, a scris Alin Gălățescu în mediul online.

Răzvan Ciobanu a murit pe 29 aprilie 2019 într-un accident rutier tragic, produs în județul Constanța.

„Când a intrat pe acea bucată de drum, a suferit un atac cerebral și din acea cauză, era și poziția de rigor mortis. El era deja mort. A fost propulsat prin parbrizul mașinii, iar mașina s-a rostogolit peste el. Așa a fost strivit”, a explicat avocata designerului, Laura Vicol.

Ipoteză sumbră privind moartea lui Răzvan Ciobanu

La începutul anului 2026, un influencer a susținut în mediul online că Răzvan Ciobanu ar fi fost ucis pentru că deținea filmulețe compromițătoare cu oameni importanți din România.

„Se spune că Răzvan ar fi avut cameră de filmat ascunsă în lustra de deasupra patului său și că ar fi avut niște filmări compromițătoare cu multe persoane din showbiz, persoane publice, oameni de afaceri, parlamentari și oameni din serviciile secrete. Și la un moment dat, pentru că avea nevoie de bani, ar fi început să șantajeze acești oameni. Se spune că accident de mașină a fost o înscenare”, a spus influencerul.

Același influenceri a prezentat ipoteza potrivit căreia avocata Laura Vicol ar fi intrat în posesia filmărilor lui Ciobanu, de care s-a folosit pentru a intra în Parlament. Vicol a ocupat între 2021 și 2024 funcția de președinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților a României, până când Recorder a dezvăluit implicarea ei în Schema Nordis.

„De-asta nici în dosarul Nordis, în care a fost implicată, cu evaziune fiscală și înșelăciune, se spune că n-au avut ce să-i facă”, mai susține influecerul.

Urmărește-ne pe Google News