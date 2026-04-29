O mamă a mințit că fiul ei are cancer pentru a-și achita datoriile din donații. O înșelăciune „crudă, calculată și manipulatoare”

O mamă a mințit că fiul ei are cancer pentru a-și achita datoriile din donații. Tribunalul a condamnat-o la peste patru ani de închisoare pentru înșelăciune și abuz asupra copilului.

O femeie de 45 de ani din Australia, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a mințit că fiul ei de 6 ani suferă de cancer. Femeia și-a ras copilul în cap, i-a bandajat mâinile și capul și i-a administrat medicamente periculoase, totul pentru a convinge familia, prietenii și comunitatea să doneze bani care să-i susțină un stil de viață luxos.

O înșelăciune „crudă și manipulatoare”

Judecătorul Tribunalului Districtual a calificat acțiunile femeii drept „crude, calculate și manipulatoare”. Totul a început după ce copilul a fost consultat de un oftalmolog în urma unui accident. Ulterior, mama a pretins că micuțul are cancer la ochi. Și-a obligat fiul să folosească un scaun cu rotile și i-a restricționat activitățile zilnice pentru a face povestea credibilă. În plus, i-a administrat analgezice și suplimente, creând impresia că acesta urmează tratamente oncologice.

Dependența de jocuri de noroc și consecințele devastatoare

Avocatul femeii a explicat în instanță că aceasta a dezvoltat o dependență de jocuri de noroc după pandemia de Covid-19, iar accidentul fiului ei a fost un pretext pentru a-și rezolva problemele financiare. „A făcut o eroare monumentală și gravă de judecată pentru a-și atenua în mod egoist stresul financiar”, a declarat avocatul. Femeia a fost diagnosticată cu tulburare de personalitate borderline, iar pledoaria ei de vinovăție arată că își recunoaște greșelile. Totuși, avocatul a subliniat că nu a intenționat niciodată să-și rănească copilul sau familia.

Impactul asupra familiei

Tatăl copilului, inițial acuzat, a fost ulterior exonerat de poliție. În instanță, acesta a vorbit despre durerea cauzată de acțiunile soției sale: „M-a distrus pe mine și pe copiii mei. Am avut încredere deplină în tine ca soție și nu m-am îndoit niciodată de tine”. În fața presei, el a declarat că „nicio sentință nu poate justifica vreodată ceea ce li s-a făcut copiilor mei”.

Condamnarea

În cele din urmă, femeia a fost condamnată la 4 ani și 3 luni de închisoare. Totuși, aceasta va fi eligibilă pentru eliberare condiționată în aprilie 2027. Cazul rămâne un exemplu cutremurător al efectelor pe care le pot avea dependențele și deciziile greșite asupra unei familii, dar și asupra unei comunități întregi.

Foto: Shutterstock.com

