Valentin Sanfira vorbește pentru prima dată despre Codruța Filip, după divorț: „Omul alături de care am trăit peste 7 ani și jumătate”

Valentin Sanfira a decis să pună punct speculațiilor legate de divorțul său de Codruța Filip, într-un mesaj publicat pe Facebook. Interpretul de muzică populară, care a fost acuzat de unii urmăritori că ar fi lansat atacuri subtile la adresa fostei partenere, a oferit lămuriri ferme pentru a închide acest capitol.

Valentin Sanfira, primele declarații despre Codruța Filip, după divorț

Valentin Sanfira a subliniat că niciuna dintre postările sale sau cântecele sale nu face vreo referire la Codruța Filip. Într-un mesaj plin de sinceritate, el a explicat că respectă trecutul și omul alături de care a împărțit momente importante timp de peste șapte ani.

„Vreau să fac o precizare clară, pentru a încheia definitiv acest subiect. În niciuna dintre postările mele și în niciun cântec de-al meu nu fac referire la fosta mea parteneră de viață. Niciodată nu aș putea vorbi urât despre omul alături de care am trăit peste șapte ani și jumătate, zi de zi, împărțind momente care au însemnat ceva real”, a scris artistul pe ” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Facebook.

Artistul face apel la discreție și respect

Valentin Sanfira a fost ferm și în privința celor care aleg să comenteze despre viața sa personală fără a avea detalii reale.

„Mă refer strict la acele persoane care nu au niciun drept să vorbească despre viața noastră privată, dar aleg să o facă doar pentru a se agăța de acest subiect, ca să fie cumva băgați în seamă de presă. Despre ei nu au, oricum, ce să vorbească”, a adăugat artistul.

În mesajul său, Valentin Sanfira a evidențiat că respectă trecutul și oamenii care au jucat un rol important în viața sa. Cântărețul a mărturisit că își dorește să meargă înainte cu demnitate și liniște.

„Respect trecutul, respect oamenii și aleg să merg mai departe cu demnitate și liniște. Sper că acest mesaj este înțeles și că, de acum înainte, energia voastră va fi una pozitivă. Mă rog la Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune, pace și gânduri bune. Rămân al vostru prin cântec”, a transmis artistul în mediul online.

Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au încheiat mariajul la începutul lunii martie a acestui an, la scurt timp după ce artista s-a întors de la filmările show-ului Desafio: Aventura.

