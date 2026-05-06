Florinel de la „Chefi la cuțite”, acuzat că a mers în stare de ebrietate la un eveniment. Reacția concurentului

Florinel de la „Chefi la cuțite” este acuzat că s-a prezentat sub influența alcoolului la un eveniment în Germania. Concurentul neagă acuzațiile și pune starea sa pe seama oboselii după un drum lung cu mașina.

Florinel de la „Chefi la cuțite”, acuzat că a mers la un eveniment în stare de ebrietate

Florinel, concurentul carismatic de la „Chefi la cuțite”, a ajuns recent în centrul atenției după ce a fost acuzat că ar fi urcat pe scenă în stare de ebrietate la un eveniment din Germania. Artistul a ținut să răspundă acuzațiilor, explicând că starea sa a fost cauzată de oboseală extremă, nu de consumul de alcool.

„Am văzut două clipuri (…) A postat o doamnă, o domnișoară, nu știu, că am luat legătura și cu dânsa (…) Și a postat două clipuri în care am văzut acolo, în comentarii, că: «Vai, Florinel leșinat de beat» (…) Am ajuns în Germania exact când trebuia să cântăm la eveniment, am venit cu mașina, deci n-am venit odihniți și cu avionul (…) Patronii restaurantului mi-au spus în felul următor: «Dacă vrei să cânți bine, că ești prea leșinat și obosit, dacă nu, nu e niciun fel de problemă»”, a declarat Florinel pe rețelele de socializare.

Cum explică artistul situația

Artistul a povestit că drumul lung cu mașina până în Germania l-a epuizat, însă a decis să urce pe scenă și să-și respecte angajamentul, în ciuda oboselii acumulate. În plus, el a subliniat că nu a consumat băuturi alcoolice înainte de spectacol și că zvonurile apărute în mediul online sunt nefondate.

Florinel, care s-a remarcat în show-ul culinar „Chefi la cuțite” prin umorul și energia sa debordantă, a explicat că susținerea unui eveniment în astfel de condiții nu este întotdeauna ușoară. Deși organizatorii i-au oferit opțiunea de a anula cântarea, el a decis să își respecte promisiunea față de fani și să urce pe scenă, chiar dacă era epuizat.

Acesta nu este primul moment în care Florinel ajunge sub lumina reflectoarelor din cauza unor controverse. Totuși, bărbatul a demonstrat că este capabil să facă față criticilor și să își păstreze simțul umorului.

Referindu-se la plecarea din competiție a colegei sale Bianca Podosu, Florinel a comentat cu ironie: „Bianca noastră s-a dus! Aia a fost! A plecat parizianca noastră…O să ne fie dor de ea…niciodată. Nu mai putea! Era leșinată de plâns. Așa era (n.r. zâmbește). Zâmbet pe față, parcă nu s-a întâmplat nimic. Eu n-am văzut. Atâta actorie pe fata asta…Să nu fii supărată, să nu îți curgă o lacrimă…Dar și nouă ne-a curs o lacrimă, când am văzut-o că intră…și nouă la fel”.

