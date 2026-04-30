Constantin Măgureanu răspunde acuzațiilor fiului său, Răzvan Măgureanu: „Dacă nu îi convine, să ia numele mamei lui”

Constantin Măgureanu a fost acuzat de fiul său, Răzvan Măgureanu, în vârstă de 36 de ani că l-a abandonat pe când avea doar 4 ani. După ce declarațiile fiului au apărut în spațiul public, cântărețul de muzică populară a negat acuzațiile.

Constantin Măgureanu răspunde acuzațiilor lui Răzvan Măgureanu

Constantin Măgureanu, celebrul interpret de muzică populară, se află în mijlocul unei controverse de familie care a stârnit un val de reacții în spațiul public. Fiul său din prima căsătorie, Răzvan Măgureanu, în vârstă de 36 de ani, l-a acuzat recent că l-a abandonat în copilărie, când avea doar patru ani. Într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, Răzvan și-a deschis sufletul și a povestit despre impactul pe care lipsa tatălui l-a avut asupra vieții sale.

Acum, Constantin Măgureanu a răspuns acuzațiilor fiului său, afirmând că și-a îndeplinit responsabilitățile de tată și că a fost alături de Răzvan atât cât a putut.

„Să nu uite niciodată că eu sunt tatăl lui, că datorită numelui meu… că am făcut atât cât am putut. Nu trebuie să-i mai dau educație la 36 de ani, când el ar trebui să-și educe copilul de 9 ani.(…) El nu prea a făcut nimic, deci vreau să-mi arate realizările. El nu are nicio realizare în afară de copilul lui. Am aflat, dragii mei, că sunt bunic după Facebook. Cred că i-a fost rușine lui Răzvan să-mi spună cu cine a făcut copilul”, a spus Constantin Măgureanu pentru Spynews.

„N-aș fi vrut să ajung în situația asta, dar m-a deranjat foarte mult că a fost pus pe Facebook la pagina fratelui meu. Eu nu l-am înțeles pe fratele meu, de ce a făcut lucrul ăsta. Trebuia să medieze, să-mi dea telefon, să-mi spună amândoi ceea ce îi deranjează și să nu uite amândoi pentru că numele meu i-a ajutat”, a mai spus interpretul de muzică populară.

Interpretul de muzică populară susține că și-a susținut mereu fiul

Constantin Măgureanu a precizat că i-a plătit pensie alimentară lui Răzvan până când acesta a terminat facultatea și întotdeauna s-a sfătuit cu mama lui pentru binele său.

„Dacă nu-i convine acest nume poate să și ia numele mamei lui.(…) Până când a terminat el facultatea eu i-am plătit pensia alimentară, și după aceea cât am putut să-l ajut și cu bănuți și cu cu sfaturi, am vorbit cu mama lui de foarte multe ori, ne-am întâlnit și ne-am sfătuit tot pentru el, deci am fost întotdeauna întotdeauna alături de la început”, a povestit interpretul.

În cadrul aceleiași emisiuni, Constantin Măgureanu a făcut referire la rolul său de tată și la relațiile tensionate din cadrul familiei.

„Eu m-am despărțit de mama lui și am vorbit, dacă nu poți să-l crești tu, sau dacă nu vrei, îl cresc eu în continuare, pentru că e băiatul meu și trebuie să să fie ajutat.(…) L-am iertat odată și acum nu mai vreau să iert pe nimeni. Dacă e nevoie, tai în carne vie. Nu mai vreau să fie valabil ce se spune din moși strămoși, capul plecat sabia nu-l taie, nu mai vreau să fie valabil acest lucru pentru mine. De azi încolo nu mai vreau să discut cu ei în niciun fel și niciun chip”, a mai spus cântărețul.

Răzvan Măgureanu susține că a fost abandonat de tată

Răzvan Măgureanu, care a moștenit pasiunea pentru muzică de la tatăl său, a explicat însă într-o postare amplă pe Facebook că, în ciuda imaginii de familie pe care Constantin Măgureanu o afișează, realitatea din spatele ușilor închise este cu totul alta.

„Eu am crescut fără tată de la 4 ani. Nu ai fost acolo pentru mine, nu ai știut prin ce am trecut, nu ai întrebat, nu ai ajutat. Iar acum să te aud vorbind despre cum nu trebuie „cocoloșiți» copiii este ironic și dureros”, a scris acesta.

În același timp, Răzvan Măgureanu a subliniat rolul esențial pe care mama sa l-a avut în viața lui, fiind „și mamă, și tată”: „Dacă există un om care merită tot respectul meu, acel om este mama mea. Pentru că ea nu a fugit niciodată de responsabilitate. Ea a rămas, a luptat și a iubit”.

