Dr. Cristian Andrei, dezvăluiri despre femeile care îl acuză de hărțuire sexuală. „Noi am fost iubiți. / Nu știu ce a avut ea în cap!”

Medicul Cristian Andrei a răspuns public acuzațiilor care i se aduc privind hărțuirea sexuală a unor paciente și desfășurarea de ședințe de psihoterapie fără a deține un atestat legal. Într-un live transmis pe Facebook, acesta a abordat direct subiectul, într-un ton ironic și provocator, afirmând: „Bună seara, dragilor! Sunt dr. Cristian Andrei, impostorul.”

„Este important să vă vorbesc despre cum am ajuns eu impostor”

În deschiderea intervenției sale, medicul a declarat că intenționa să discute despre un subiect spiritual, dar a ales să abordeze acuzațiile pentru a clarifica situația. „Astă seară pregătisem pentru voi un subiect despre cum altfel gândește Dumnezeu în comparație cu oamenii, dar bineînțeles că există această situație interesantă despre mine. Și atunci, de dragul vostru, este important să vă vorbesc în seara asta despre cum am ajuns eu impostor și care sunt relațiile mele cu pacientele și cu aceste acuzații care apar”.

Cristian Andrei a precizat că nu practică psihoterapia, ci doar activități de evaluare psihiatrică, susținând că nu este obligat să dețină un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. „Cine sunt eu de fapt și care este competența mea profesională în această țărișoară? Eu am făcut facultatea de medicină la Tg. Mureș și, după aceea, încă din prima parte de după Revoluție, în 1992, am intrat în Liga Română pentru Sănătate Mentală.”

Reacția lui Cristian Andrei la acuzațiile venite din partea unei foste paciente

Dr. Cristian Andrei a comentat public acuzațiile formulate de una dintre femeile care l-au reclamat, susținând că între ei a existat o relație personală de aproximativ doi ani. Medicul a declarat că au fost „iubiți”, au împărtășit momente intime, călătorii și discuții profesionale, iar femeia este psiholog. El sugerează că ostilitatea actuală ar fi apărut după încheierea relației, când se punea problema căsătoriei. „Vă dați seama că nu mă apuc să dau nume și detalii care să le afecteze în vreun fel, pentru că am jurat ceva la începutul carierei mele medicale, dar una dintre ele, care dă niște descrieri explicite sexuale cu mine, a fost în relație cu mine vreo doi ani. Noi am fost iubiți.

Am avut o relație cu tot ce înseamnă asta, cu poezii, cum zice și ea, i-am trimis, cu călătorii, cu momente extraordinare în care discutam cazuri. Pentru că ea este psiholog și probabil că din cauza că nu a mai fost relația, se punea problema căsătorie”, a spus Andrei, fără a dezvălui identitatea femeii.

Medicul a mai spus că după ce a încheiat relația „probabil că s-a născut această ostilitate, pe care am mai întâlnit-o: ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces”: „Este aproape destructivă, este o formă de posesivitate. Am mai întâlnit-o!”

Reacția lui Cristian Andrei la a doua acuzație de abuz

Medicul Cristian Andrei a comentat și acuzațiile venite din partea unei alte femei, psiholog de profesie, care l-a consultat timp îndelungat pentru consiliere profesională și personală. El susține că nu a avut niciun gând sexual față de aceasta, din respect pentru partenerul ei, cu care ulterior s-a căsătorit. „Nu știu ce a avut ea în cap, dar eu nu am avut niciun gând sexual”, a declarat Andrei. Medicul afirmă că nu a intenționat niciodată să facă rău cuiva și că, dacă cineva i-ar spune că a fost rănit de el, ar prefera să dispară din viața acelei persoane. În opinia sa, ostilitatea apărută după încheierea unei relații este o reacție emoțională, nu o dovadă de abuz.

„O persoană care mult timp a venit să o consiliez despre cariera ei de psiholog și apoi a vrut și despre relația ei. Și din respect pentru acest om cu care este în relație și cu care s-a căsătorit, eu nu am avut niciun gând sexual către ea. Nu pentru că s-ar supăra cineva sau că m-ar amenda cineva, ci din respect pentru bărbatul pe care l-am cunoscut. Astea au fost cele două cazuri de abuz și vă spun un lucru.

Dacă vine cineva la mine și îmi spune, domnule, mi-ați făcut rău, am venit la dumneavoastră să mă ajutați și mi-ați făcut rău, eu dispar. Adică niciodată nu am vrut să fac ceva împotriva cuiva, dacă iubind pe cineva și apoi întâmplându-se să nu mai fiu lângă acea persoană, acea persoană a început să mă urască, lucrurile au fost cu totul altfel” – a mai precizat Cristian Andrei.

Reclamații din partea părinților și ostilitate personală

Medicul Cristian Andrei a relatat un caz în care a fost reclamat de tatăl unui copil aflat în suferință psihică, după ce a intervenit fără acordul părintelui. „Mi-aduc aminte de un caz în care copilul la vârsta de șase ani spunea că se aruncă pe fereastră și a trebuit să mă duc să vorbesc cu acest copil. Și pentru că m-am dus să vorbesc cu acel copil când el zicea că se aruncă pe fereastră, tatăl lui m-a reclamat pe mine că am intervenit fără acordul lui.” Medicul recunoaște că „mai sunt oameni care mă urăsc”, mai ales în contexte tensionate precum divorțurile, unde copiii sunt afectați.

„Când simt, iubesc” – o viziune personală asupra vieții

În discursul său, Cristian Andrei a vorbit despre principiile care îi ghidează existența: „Eu am un scop în viața asta. Să înțeleg și să simt. Pentru asta trăiesc. Când înțeleg lucrurile, împărtășesc. Când simt, iubesc. Și am acest percept. Să iubesc până în ultima zi a vieții mele.” Medicul consideră că iubirea este un element central al vieții și că, adesea, tocmai implicarea emoțională poate fi interpretată greșit: „Întotdeauna când este vorba de iubire, lucrurile o iau razna, nu-i așa?”

Cristian Andrei nu are de gând să renunțe la misiunea sa

În ciuda acuzațiilor și posibilelor consecințe legale, Cristian Andrei afirmă că nu va renunța la misiunea sa: „O să continui să merg în comunități și să ofer ajutor gratuit oamenilor. O să continui să scriu și o să continui să iubesc.” Mai mult, face o declarație provocatoare: „Dacă va fi o problemă să ajung în pușcărie, îmi place ideea că de-abia aștept să pot să consiliez pe colegii de pavilion sau de celulă.”

Medicul și-a asumat public greșelile

Medicul își asumă public greșelile și identitatea profesională: „Eu știu foarte clar cine sunt, știu ce vreau să fac și nu-mi este rușine cu mine.” A respins etichetele atribuite de presă, precizând: „Eu nu sunt profesor și nu vreau să fiu. În alte locuri scria psihoterapeutul Cristian Andrei. Nu eu mă dau asta. Eu n-am zis niciodată așa ceva. Eu am spus întotdeauna spre mine că sunt neuropsihiatru pentru copii și adolescenți.”

În final, Cristian Andrei a subliniat că respectă legislația, dar admite că nu este infailibil: „Probabil că respect legislația mult mai bine decât alții, poate mai puțin decât alții. Probabil că am greșit și voi mai greși. De asta sunt aici, ca să vorbesc despre greșelile mele sau despre cine sunt eu.”

